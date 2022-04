La industria de restaurantes y alimentos en Colombia está compuesta en un 60% por mujeres, sin embargo, la brecha salarial y de género se acentúan en los cargos de alta gerencia.



Por ello, Arcos Dorados, la franquicia más grande en toda Latinoamérica de Mc Donalds, lideró un foro, en alianza con Casa Editorial El Tiempo, sobre los avances y algunas prácticas que se pueden incluir para avanzar en el cierre de las brechas de género en el sector gastronómico.

“En Arcos Dorados estamos interesados en visibilizar el trabajo que hacemos, nosotros decidimos implementar políticas internas para eliminar las brechas de género y unirnos al proyecto Equipares” Rossmery Zumaeta, directora de suministro, de la compañía.



Cabe mencionar que el sello Equipares es un programa de certificación, que reconoce a las empresas y organizaciones que implementan correctamente el Sistema de Gestión de Igualdad de Género.



Esta certificación es otorgada por el Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Pnud.



Para Rossmery Zumaeta, el cierre de brecha de género es un proceso de cambio cultural y se debe buscar la forma de entrenar y capacitar a todas las generaciones, así como a quienes toman las decisiones en las compañías hoy, “la experiencia con Equipares ha sido vital y demandó un tiempo importante, nos dimos cuenta que hemos avanzado bastante y que, además, hay experiencias que deben ser monitoreadas y que evolucionarán en acciones y en continuar construyendo”, añadió.

Barreras en cargos de liderazgo

En la industria de restaurantes y alimentos, el 60% la participación es femenina, pero la toma de decisiones en esta industria está altamente masculinizada, de acuerdo con Javier Pérez, especialista en el programa de Reducción de la Pobreza y las Inequidades del Pnud, hay que reconocer que existen barreras y se debe trabajar en cómo superarlas.



“Uno de los elementos que más aleja a las mujeres de tener la posibilidad de acceder a esos cargos directivos es el momento en que deciden tomar su licencia de maternidad, la diferencia marcada entre mujeres y hombres en este tema es amplia”, aseguró.



Durante el foro liderado por Arcos Dorados, Claudia Avendaño, directora del gremio Fenalco, indicó que dos de los puntos clave para cerrar las brechas de género en la industria son orientar y capacitar a los empleados, una tarea que debe estar en la agenda de todas las compañías.



Bajo esa misma línea, Javier Pérez Burgos, aseguró que las entidades deben tomar medidas de mitigación para que no se limite el crecimiento de una mujer en la compañía.



“Lo anterior, teniendo en cuenta que la cadena de suministro en restaurantes es masculinizada, en parte porque hay equipos técnicos diseñados únicamente para hombres y se debe pensar entonces, en adaptaciones tecnológicas”, señaló.



Para Rossmery Zumaeta, directora de suministro de Arcos Dorados, tanto la educación como un diagnóstico sobre brecha de género en las compañías, son tareas importantes para avanzar en la disminución de esas barreras en el sector.

Con equidad de género, viene la reactivación económica

Claudia Avendaño explicó durante el foro, que el hecho de que las empresas implementen procesos de equidad, hace que se generen nuevas oportunidades, y con ellas, la motivación para que se avance en la reactivación de la economía.



“Esta reactivación tiene que involucrar estos procesos de equidad, están dados todos los lineamientos, están dadas las leyes y procesos de política pública y acá lo importante es que los empresarios lo tomen como una oportunidad, y no como una carga”, indicó.



Según Rossmery Zumaeta, para una compañía que es generadora de empleo, es vital hacer visibles a las mujeres que hoy no lo son dentro de su rol y agregó que ese es uno de los retos que tienen las empresas hoy.



“La idea es generar espacios de crecimiento, el reto está de manera permanente, y a raíz de la certificación de Equipares, revisamos todos los protocolos internos que tenemos y vimos los aspectos teníamos con oportunidad de potenciar”, añadiendo que algunos de los procesos implementados son solicitar cargos sin género y convocar a todas las personas en la compañía de manera abierta para que no dependa del género, sino que dependa del talento, habilidades y meritocracia.



Reviva este foro y conozca algunas de las buenas prácticas que se aplican en la industria de restaurantes por la equidad de género aquí https://www.youtube.com/watch?v=DjXyBF8OWIQ&t=3s