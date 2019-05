Los retos de diseñar una sala de juntas inteligente

Una sala de juntas inteligente es aquella diseñada desde un enfoque multidisciplinar resuelve todas las situaciones funcionales que se pueden dar en una sala hoy en día, tienes la capacidad de tener un entorno bien diseñado confortable con los recursos y la tecnología adecuada audiovisuales con las capacidades colaborativas necesarias para el desarrollar un trabajo eficiente.



“Tradicionalmente una sala de reuniones se procuraba que fuera representativa, que transmita la imagen de la compañía, tenía que ser confortable y tener elementos audiovisuales, pero hoy en día vamos más allá ya que acaban siendo entornos críticos de trabajo”, afirma Antonio Arcéiz, responsable de Desarrollo de negocio para Latinoamérica de Gesab.



Como él explica, un entorno crítico de trabajo es un espacio donde se trabaja todos los días del año, en algunos casos sin interrupción. Aún si su utilización es menor, no deja de ser un motivo para que la criticidad sea un criterio importante en el diseño, y nos referimos así se use una hora al día, para un asunto menor, debe funcionar a la perfección.



“Hoy en día la participación y colaboración son esenciales para que el flujo de trabajo de toda compañía y así las ideas acaben derivando en un conclusiones útiles y efectivas para el negocio. Por esta razón los espacios de reunión de las empresas deben disponer sistemas que permitan la comunicación efectiva con tecnología de punta, siendo espacios modernos y útiles para aumentar de forma exponencial los resultados de cualquier reunión”, señala Álvaro Rodríguez, Key Account Manager de Sitech Colombia.



Más que nunca los ejecutivos modernos deben estar conectados, y el diseño de la sala debe permitirles ser eficientes al máximo porque el tiempo es oro. Como comenta Arcéiz, “vivimos en un mundo de conectividad total, lo que le añade el factor tecnológico a las comunicaciones y el trabajo colaborativo. De otra parte, está que la acústica sea óptima, que el mobiliario sea ergonómico, cómodo; y que el diseño del espacio sea agradable”.



Pero de nada nos sirve tener la mejor tecnología, si la usabilidad se deja de lado. Hay que incluir el factor humano para que los sistemas sean pertinentes y adecuados a las necesidades.

Sistemas para una gestión inteligente

Según Sitech Colombia, la tecnología colaborativa logra facilitar la comunicación y la participación con componentes de última generación, que se adaptan a espacios con conexiones y prestaciones inteligentes, creando ambientes eficientes que generen valor a las empresas. Entre los componentes de estos espacios están: equipo especializado de ingeniería y arquitectura para implementar salas de juntas funcionales; video y audio profesional; automatización que permite manejar todos los equipos desde un dispositivo móvil; y sistemas para videoconferencia, cámaras de video y sistemas para streaming.



“Hoy en día una sala de juntas inteligente son fundamentales para la productividad, en términos de que el tiempo es cada vez más preciado, y en las organizaciones lo es mucho más. Sin importar la complejidad de la reunión el medio en el que se desarrolla debe permitirles a los participantes llegar a sus objetivos de la mejor manera posible”, agrega Rodríguez.



De otra parte están los sistemas agendamiento para salas de reuniones, los cuales como explica Julio Hernández, sales manager de MCU Colombia, “permiten el mejor aprovechamiento de estos espacios evitando pérdida de tiempo para los usuarios, permitiendo hacer agendamientos sobre esta o cualquier otra sala de la empresa, incluso las que se encuentran en otras sedes”.



Este tipo de sistema evita que los grupos de trabajo reservar la sala de juntas al mismo tiempo, ya que al estar la sala en línea se puede consultar y reservar su uso en el sistema de reserva. Así mismo disminuyen las interrupciones en las reuniones y el desperdicio de recursos.



“Muchas veces las salas se reservan y no se utilizan. En otros casos se requieren las salas y no hay disponibilidad por la misma razón. Con los sistemas automatizados de reserva de salas, se programa el agendamiento y un tiempo de espera, de manera que si la sala no detecta presencia de algún individuo, en el tiempo adecuado libera la reserva y la deja disponible para el siguiente usuario”, agrega.



Hoy en día el trabajo se hace de forma más grupal que individual, y de acuerdo con Hernández, los ejecutivos por ejemplo gastan en promedio el 50 por ciento de su tiempo en reuniones y en cada una se gastan entre 5 y 10 minutos en el alistamiento previo (prender el video proyector, buscar el cable para conectar el computador, prender la videoconferencia y conectarse con el sitio remoto, solucionar problemas tecnológicos), lo que representa una pérdida de tiempo que se puede cuantificar en dinero que la empresa gasta en el tiempos muertos.



“Una sala inteligente no es una sala llena de elementos tecnológicos y controles remotos ni tampoco lo es una tablet que tenga los controles remotos de todos los elementos. Una sala inteligente es aquella que “piensa” y se adelanta a los deseos de su usuario”, añade el experto de MCU Colombia.



Una recomendación final que entrega Antonio Arcéiz, responsable de Desarrollo de negocio para Latinoamérica de Gesab, es poner atención al proveedor que se contrata. “En este mercado hay de todo, y muchos que se contratan por separado. En nuestra experiencia es importante tener un aliado integral que conozca cada una de las perspectivas del proyecto, desde el diseño hasta la instalación”.