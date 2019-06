Los relojes de madera Woodenson llegan al fin a Colombia

La necesidad de cuidar el medio ambiente está dando lugar a ideas innovadoras y sostenibles en todas partes del mundo. Un ejemplo de ello es Woodenson, una empresa española que nació a finales del 2016 y que se especializa en fabricar y vender relojes de madera.

“Woodenson nace con tres amigos; queríamos montar un proyecto con un producto que nos entusiasmará, entonces pensamos en relojes de madera. Empezamos a venderlos en España a través de internet y los resultados fueron buenos, a la gente le gustan mucho”, cuenta Gabriel Mora, CEO de la marca.

¿Pero por qué apostarle a la madera en el mundo actual? Para la visión de Woodenson, este material tiene dos ventajas principales: durabilidad y contacto con lo natural: “Los seres vivos más grandes del planeta son los árboles. Es decir que la madera ofrece una estructura fuerte, pero que también nos reconecta con la naturaleza en una sociedad de plástico, de hormigón y de metal”, señala Mora.



Vale la pena anotar que todas las maderas utilizadas por la marca provienen de plantaciones controladas, ubicadas en zonas como Latinoamérica, África y Asia, lo que garantiza la sostenibilidad y el compromiso ambiental de Woodenson. “Esto, además, hace que sean maderas muy singulares, como la de ébano, la rosewood y la de bambú, que es muy bonita a la vista y al tacto, y que por su resistencia es conocida como el ‘acero natural’. También está el olivo, que es el material que empleamos para el diseño Deva Olivo, nuestro top en ventas”, asegura el CEO de Woodenson.

Diseños para todos los públicos

​

El secreto de Woodenson, según Mora, radica en su relación especial con los clientes. De hecho, un valor agregado de los productos de la marca es que se pueden personalizar con frases o imágenes que la empresa graba con láser sobre la madera: “Hemos crecido de la mano de lo que los clientes nos han ido pidiendo. Tanto así que desde hace un año empezamos una expansión internacional. Hemos abierto en México, donde nos hemos consolidado, y ahora estamos en Ecuador, Perú, Chile y Colombia, donde llegamos en enero de 2019”.



Esta personalización ha dado lugar a una importante diversidad en los diseños de la marca. Y es que, tradicionalmente, el reloj se ha entendido como un accesorio masculino, pero Woodenson cuenta también con una gama específica para mujer.

Además, la marca ofrece packs para parejas que quieran tener el mismo modelo en distinto tamaño.



Con respecto a la calidad, todos los relojes cuentan con un moderno mecanismo japonés, lo que permite a la marca ofrecer un año de garantía. En cuanto a los precios, estos oscilan entre $188.000 y $1.000.000, lo que asegura la diversidad y la accesibilidad de los productos.

Los relojes de Woodenson se pueden adquirir y personalizar online en Colombia a través del sitio web www.woodenson.com/co. Se puede seleccionar el método de envío urgente, que implica un plazo de dos o tres días para la entrega. El método regular tarda de siete a diez días. Las opciones de pago, entre muchas otras, incluyen tarjeta de crédito y débito con el sistema Pay U.



No obstante, las ideas de Woodenson no se agotan en los relojes. La marca innova en diseños de distintos accesorios que ya se encuentran disponibles en otros mercados y que a Colombia llegarán próximamente: “Nos apasiona tanto la madera que no nos queríamos limitar solo a los relojes; contamos ya con gafas de madera, portarretratos muy bonitos y varios accesorios más. Nuestra apuesta está enfocada principalmente en la madera como material”, anota Mora.

La importancia que Woodenson da a sus clientes se demuestra en las promociones especiales de la marca. Por ejemplo, el próximo 16 de junio se celebra el Día del Padre en Colombia, y Woodenson, consciente de la importancia de esta fecha en el país, ha puesto a disposición de los compradores colombianos una oferta especial.



Se trata de un cupón de descuento del diez por ciento para quienes quieran sorprender a sus padres con un reloj de madera único y sostenible.



Para acceder a la promoción, solo hay que ingresar en el espacio de cupón el texto “woodenson10”. Con esto bastará para que el descuento se aplique sobre el valor total de la compra.