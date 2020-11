Los rayos X, un perjuicio razonable

Por muchas décadas, la placa radiográfica ha sido uno de los mejores aliados de los médicos, inicialmente utilizada para determinar fracturas y otras condiciones de los huesos. Gracias a los avances de la tecnología digital, los profesionales de la salud hoy cuentan con herramientas que les permiten realizar diagnósticos amplios de los órganos internos, afianzando la radiografía como método primario de determinación clínica.



En esta evolución, Agfa –compañía de origen alemán, fundada en 1867– se ha dedicado desde entonces a las tecnologías relacionadas con la imagen y ha cumplido un rol de gran relevancia.

Lo anterior, no solo por haberse consolidado como un reconocido proveedor de insumos y soluciones para el diagnóstico clínico a través de rayos X, sino porque desde hace varios años está comprometido de manera muy activa en la búsqueda global de alcanzar la optimización y estandarización en la dosificación radiológica. Aquí el objetivo es reducir la cantidad de radiaciones ionizantes, que en altas y frecuentes intensidades pueden generar perjuicios graves al paciente, como cáncer u otras patologías aún no comprobadas; este tema es realmente crítico en niños recién nacidos y pacientes pediátricos.



Un aspecto muy importante que interviene en esta complicada ecuación es el de la imagen clínica, puesto que se tiene que mantener un equilibrio entre calidad de imagen y cantidad de radiación requerida en su generación, por lo que se pensaría que ninguna de las dos puede ser sacrificada en beneficio de la otra.



De ahí el inmenso desafío de la ciencia y la tecnología por brindar cada vez más imágenes de altísimo detalle que apoyen a los especialistas en los hospitales de forma más precisa y oportuna; esto sucede con el uso de equipos que administren de forma inteligente la dosis correcta para cada estudio y paciente.



Es muy importante que “aunque los rayos X son una tecnología vieja, su impacto sigue siendo muy alto. En la actualidad es posible afirmar que entre el 75 y el 85 por ciento de los estudios de imágenes que se procesan en cualquier hospital utilizan fuentes de radiación ionizante, por lo cual los hospitales deberían procurar que las metodologías relacionadas con esta área utilicen los más avanzados desarrollos tecnológicos. Lamentablemente, es frecuente que muchas instituciones de salud prefieran invertir en dispositivos que utilizan técnicas especializadas de imagen de patologías de alta complejidad, pero que por su alto costo tienen un alcance reducido en la población general”, anota Andrés Mongui, gerente de Producto del Norte de Latinoamérica de Agfa.

En busca de la optimización

A esta situación, el experto le suma el hecho de que a pesar de los avances en la normatividad para algunos países, se puede decir que después de 124 años de uso de la radiología y casi cuatro décadas de radiología digital, la optimización de la calidad de imagen y la reducción de la exposición del paciente continúa siendo un campo de trabajo en el que los fabricantes y los hospitales en cada país tienen una alta responsabilidad.



En ese afán por llegar a ese equilibrio entre la calidad de la imagen y la cantidad de radiación, mundialmente, se han conducido esfuerzos hacia una normativa de control estricto, por lo cual nace el concepto de Alara (As Low As Reasonably Achievable o tan bajo como sea razonablemente posible) que, según Agfa, seguirá siendo el principio clave en la evolución que siguen los dispositivos de este tipo.



Justamente, como parte de ese proceso evolutivo, la multinacional europea viene trabajando con éxito desde hace varios años en el desarrollo de soluciones de radiografía digital que, a través de algoritmos de inteligencia artificial, reducen la cantidad de radiación utilizada para generar imágenes adecuadas al médico.



Esta inteligencia patentada como ‘Música’ (Multi Scale Image Contrast Amplification), permite reducir la radiación de forma notoria y, junto a posibilidades de monitoreo, trazabilidad y gestión de dosis de radiación, proporcionan a los hospitales herramientas enfocadas en la seguridad del paciente y a los procesos hospitalarios.



Música, así mismo, ofrece una presentación equilibrada de tejidos blandos y estructuras óseas superpuestas, visualización de detalles sutiles en el abdomen, imagen fiel de implantes ortopédicos en claro contacto con el hueso, alto nivel de detalle en el mediastino, patrones trabeculares nítidos y excelente detalle de la corteza ósea, entre otras ventajas.



Avances más recientes están siendo incorporados cada vez más en los dispositivos médicos por la marca; la inteligencia artificial o como lo denomina Agfa, “Smart XR”, comenzarán a apoyar los hospitales sugiriendo por medio de la analítica de datos los protocolos y el control de variables más adecuados para que el tecnólogo realice los estudios radiográficos de forma efectiva, lo que sin duda hace parte de la visión que la compañía tiene para los próximos años: “Transformamos la radiología, brindando respuestas inteligentes y definitivas a los pacientes”. “De esto podremos ser testigos a través de la participación de Agfa en el Congreso Norteamericano de Radiología RSNA, del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2020”, señala Mongui.



Mientras que los avances tecnológicos logran la cobertura esperada y el sector de la salud entiende que no debe escatimar en sus esfuerzos para ofrecer los últimos avances en la atención de los usuarios, Agfa invita a los pacientes a indagar sobre los programas de gestión de dosis que realizan los prestadores, y a exigir a los mismos la utilización de equipos idóneos que procuren dosis óptimas de exposición, adecuadas para obtener diagnósticos lo más precisos posibles.