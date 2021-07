Los profesionales que necesita la transformación digital en el mundo

La Cuarta Revolución Industrial trae consigo una serie de necesidades a las que Gobiernos, empresas públicas y privadas, y los diferentes sectores productivos tienen que responder casi de manera obligatoria. Y si bien muchas organizaciones ya estaban dando pasos en ese sentido, la pandemia aceleró la transformación digital, abriendo un mundo de nuevas posibilidades académicas y profesionales.

Juan Fernando Pérez, líder de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, señala: “En este proceso hemos identificado exigencias del mercado relacionadas con múltiples áreas. En cuanto a ciberseguridad la protección de la información y la conservación de los datos están ligadas a aspectos reputacionales, por lo que profesionales con habilidades relacionadas son muy necesarios en empresas y entidades gubernamentales”.



Eso va de la mano con la construcción de modelos basados en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos que permitan tomar decisiones con base en datos y automatizar procesos para llevar a cabo una correcta toma de decisiones.



Además, y según Valérie Gauthier, directora de la Maestría en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC) de la Universidad del Rosario, “es necesario contar con profesionales que sean capaces de diseñar soluciones en estas áreas a la medida de las organizaciones y adaptar las innovaciones que se generan constantemente en estos campos. De ahí que diversas compañías y sectores demanden científicos de datos y profesionales con conocimientos prácticos en ciberseguridad e Inteligencia Artificial (IA)”.



Así mismo, el hecho de que las empresas hayan estado creando unidades de analítica que apoyan áreas operativas crea oportunidades en la construcción de soluciones propias y, al tiempo abre campos de acción que requieren de profesionales con los conocimientos necesarios para ello.



Un programa con visión



Para responder a esta realidad, la Universidad del Rosario creó el programa MACC en pregrado, siendo la primera Institución de Educación Superior de Colombia en ofrecer un pregrado en Ciencias de la Computación.



Ahora la universidad ha ido más allá al estructurar la Maestría en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación con el objetivo de no solo formar talento joven en estas materias, sino también especializar profesionales en Ingeniería, Economía, Ciencias y Matemáticas, entre otras, en temas de Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos Computacional.



“Uno de los grandes diferenciales de este posgrado es que permite mezclar las líneas de conocimiento y no solo egresar personas en una sola de esas áreas. Por ejemplo, los estudiantes pueden hacer estudios de IA aplicada a la Ciberseguridad. Ese es uno de los principales aportes de la Universidad del Rosario con esta Maestría”, dice Valérie Gauthier.



También, se busca suplir la enorme demanda laboral que existe en Colombia y el mundo por profesionales que respondan a perfiles enmarcados en la Cuarta Revolución Industrial.



“Seguir una Maestría como esta les permite a los egresados diferenciarse en el mercado profesional que se ha creado a raíz de la transformación digital. Cada vez más empresas están implementando departamentos de Ciencia de Datos y requieren de colaboradores con los conocimientos y las habilidades para entender problemas, plantearlos y resolverlos desde sus profesiones iniciales”, explica la directora del posgrado.



Los énfasis en Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Ciencias de Datos también permite que los profesionales puedan tener mejoras salariales y mayores beneficios, tanto en nuestro país como en cualquier parte del mundo.



Los mejores profesionales



La Maestría MACC de la Universidad del Rosario permite profundizar conocimientos en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación a través de tres énfasis que responden a las necesidades de la Revolución 4.0:



- Ciencia de Datos Computacional, con la formación de líderes expertos en la recolección, el manejo, y el aprovechamiento de grandes datos.

- Ciberseguridad, formando expertos con la capacidad de proponer e implementar soluciones de ciberseguridad robustas y que generen valor a sus organizaciones.

- Inteligencia Artificial, que ofrece una formación en línea con el estado del arte y la práctica en el área y con una visión muy amplia de su aplicación en todos los campos.



Esto les permitirá a los egresados convertirse en expertos en esas líneas de énfasis, con una visión sistémica y conocimientos sólidos en aspectos metodológicos y computacionales que les permitirá llevar a cabo proyectos aplicados en su área de énfasis.



Al tiempo, contarán con las competencias necesarias para participar y liderar equipos multidisciplinarios que busquen soluciones a problemas aplicados en diversos campos de acción.



Además, podrán:

- Liderar la transformación tecnológica de organizaciones en múltiples sectores.

- Desarrollar emprendimientos basados en tecnologías de la Revolución 4.0.

- Participar en proyectos aplicados en diversos campos.

- Liderar nuevas áreas organizacionales que surjan en el marco de la transformación tecnológica, especialmente en las áreas de Ciencia de Datos computacional, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

- Desempeñarse como asesores o consultores expertos en modelos, métodos y procedimientos de su línea de énfasis (ya sea Ciencia de Datos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial) en proyectos aplicados y emprendimientos.



“Todos los sectores económicos y gubernamentales van a tener que pasar por esa transformación. Entonces, el campo de acción que se vislumbra es muy amplio gracias a que la Maestría no limita a un campo específico, sino que permite abrir el espectro de acción”, destaca Juan Fernando Pérez.



