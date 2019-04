Los profesionales ‘genéricos’, un daño reparable

El escenario laboral actual plantea la necesidad de niveles de especialización que no se estaban ofreciendo en Colombia. Aquí, aún priman los títulos por encima de las habilidades para desempeñarse en cualquier profesión, en detrimento no solo de los mismos profesionales, sino del crecimiento del país.





Elsa Gómez, gerente de mercadeo de la Universidad Ean, hace un acercamiento a este tema y ponen sobre la mesa la forma como debe virar el modelo educativo colombiano.



¿Es correcto decir que el modelo educativo actual está obsoleto?

​

Estamos viviendo una era menos industrial y más tecnológica, donde la mano de obra está siendo relegada por las máquinas. Así que quien no adquiera en la universidad las competencias necesarias para afrontarla, quedará definitivamente fuera del mercado.



¿Qué debe hacer el estudiante que desea iniciar su vida universitaria para desmarcarse del profesional promedio?



Los padres y los estudiantes deben tomar decisiones más informadas. Por supuesto, deben considerarse las aptitudes personales, pero también deben buscar instituciones que les ayuden a desarrollar habilidades blandas, porque paradójicamente con ellas es que podrán competir en un mundo permeado por la tecnología. Así mismo, deben optar no solo por comprar un título, sino por carreras profesionales con líneas de especialidad.



¿Graduados con énfasis o especialidad antes de hacer un posgrado?

​

Exactamente. En la Universidad Ean decidimos que todo el portafolio incluya especialidades. Los estudiantes de pregrado y posgrado pueden escoger entre diferentes énfasis (certificables), sin incurrir en costos adicionales. La gran diferencia es que este no tiene que ser en su misma línea de conocimiento. Por ejemplo, un estudiante de lenguas modernas puede hacer énfasis en mercadeo digital, o uno de ingeniería, énfasis en procesos. Y esos perfiles son los más valiosos.



Esto suena atractivo para profesiones como administración e ingeniería, de las que se gradúan miles de personas en Colombia

​

Es verdad, según las cifras más recientes de SNIES, entre 2001 y 2017 se graduaron 226.314 administradores de empresas y 472.726 ingenieros de las universidades del país, siendo las carreras con mayor demanda. Sin embargo, ese es un gran ejemplo. Este es un país tremendamente creativo, así que si alguien desea estudiar administración de empresas, tal vez pueda considerar estudiar una carrera como gestión cultural, cuya base es el management, pero con un claro diferencial que conecta con la reconocida Economía Naranja, tan de moda por estos días, cuando ya estamos entendiendo que debemos pasar de la economía extractiva a la de servicios, como lo hacen los países desarrollados. Sin embargo, también puede estudiar administración, pero con un enfoque en un tema técnico, para ser un gerente más completo.



¿Esto es educación a la medida?

​

Sí. Como está sucediendo en muchos otros segmentos, la venta se está especializando frente a los compradores, que cada vez son menos homogéneos. El ejercicio de segmentación “hombres y mujeres entre 18 y 35 años en las ciudades principales” está muerto. Tenemos que especializarnos en individuos y en microsegmentos. Por eso, la Universidad Ean trascendió el discurso y ya inició la ruta.



¿Cuál es el riesgo de no entender estos cambios?

​

Que no solo les hacemos daño a los estudiantes, sino al país, porque no va a haber motor de desarrollo. No podemos seguir formando profesionales sin criterio y que no sepan qué hacer cuando se gradúen.



Tenemos que dar respuesta a las quejas de los empleadores con respecto a la nueva fuerza laboral, puesto que están llegando con un diploma, pero sin competencias específicas certificadas.



¿Y el país qué énfasis está necesitando?

​

Los relacionados con tecnología y desarrollo, con programación y con mercadeo digital. Igualmente, un énfasis en emprendimientos, pero los escalables globalmente, los que pueden ser replicados en cualquier lugar del mundo. Allá debemos llegar si no queremos rezagarnos.