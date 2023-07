Las mujeres destacan en todos los roles que ejercen en su día a día: trabajan, estudian, comparten tiempo con su familia, viajan, hacen ejercicios, en fin, múltiples actividades que van acorde a un ritmo de vida que no se detiene. Para ellas, es muy importante contar con productos de calidad que excedan sus expectativas y que las acompañen llevando su confianza a otro nivel.

Pensando en esta necesidad, ésika, la marca experta en belleza, desarrolla productos de calidad superior que están elaborados bajo los más altos estándares de calidad e innovación, y que ofrecen múltiples beneficios en un solo producto. Maquillaje profesional de máxima calidad y perfumes exclusivos que acompañan a las mujeres durante el día y que son creados con ingredientes de la alta perfumería, destacan en el amplio portafolio de productos de belleza de ésika.



Descubra por qué estos son los productos #1 de ésika, que se han convertido en los favoritos de millones de mujeres.

Pestañina Mega Full Size:

¿Pestañas larguísimas? ¡Lo que todas las mujeres quieren! Con Mega Full Size logre pestañas hasta 7 veces más largas ¡en solo 7 días!* gracias a su fórmula con Biotinyl. La pestañina #1 de ésika** brinda un largo insuperable a las pestañas, gracias a su cepillo Long Effect que maximiza su longitud, extendiéndolas desde la raíz hasta la punta, con una sensación ligera y sin grumos. ¡Perfecta para los días maratónicos!



“Excelente producto, me encanta el cepillo, separa y alarga las pestañas”

- Janet Mesa



“Súper definidas y en verdad ayudan con el crecimiento comprobado”

- Adriana Rueda

Pestañina mega full size Pestañina mega full size Pestañina Mega Full Size Foto: ésika

Labial COLORFIX Duo Tattoo:

¿Un labial que dure todo el día, no se corra y que hidrate los labios? El labial COLORFIX Duo Tattoo lo tiene todo y más. Brinda más de 36 horas de color*** y no transfiere**** gracias a su innovadora fórmula con pigmentos que aseguran más color y duración, convirtiéndose en el aliado perfecto para los días en que necesitas un labial a prueba de todo. Además, brinda más hidratación a los labios, debido a que su fórmula contiene aceite de argán y manteca de karité.



“Me encanta que dura todo el día y no reseca mis labios”

- Dayanira

Labial COLORFIX Duo Tattoo Labial COLORFIX Duo Tattoo Labial COLORFIX Duo Tattoo Foto: ésika

Perfume femenino Vibranza:

Ideal para dejar huella. Este irresistible perfume oriental dulce logra que quien lo use nunca pase desapercibida.

Vibranza, el perfume #1 de ésika*****, cuenta con un aroma exclusivo y elegante, en el que se funden a la perfección ingredientes de la alta perfumería como la orquídea de vainilla y la flor de café. Además, ha sido elaborado con el proceso Essent Tech******, que maximiza la calidad y duración del aroma y fue creado en Francia junto a una reconocida perfumista internacional.



“¡Vibranza sí o sí a mí me dura todo el día! ¡Un perfume para dejar huella!”

- Mariana Queralez



“Fascinante, única y hermosa con el aroma, es único y lo recomendaría a todas las mujeres del mundo”

- Kathy Cruz

Vibranza Vibranza Perfume femenino Vibranza Foto: ésika

Encuentre los productos 5 estrellas de ésika para llevar su belleza única a otro nivel, a través de las consultoras ésika, en tiendas físicas o ingresando a www.ésika.com.

CETCO S.A. – RUC: 20100123763.

NSOC80200-17CO, NSOC04908-21CO, NSOC04909-21CO, NSOC03233-20CO.



*Evaluación in vivo del crecimiento de las pestañas por análisis de imágenes vs placebo. Brasil (2019).



** Según data interna de ventas de máscaras en términos de valor en países de comercialización. Periodo: Ene - Dic 2022.



*** Prueba sensorial de duración. Colombia (2022).



**** Espera a que seque para asegurar la no transferencia.



***** Según data interna de ventas en términos de valor de fragancias femeninas en países de comercialización. Periodo Oct/21 a Set/22.



****** Proceso interno de fabricación de fragancias, no incluye splash y colonias.