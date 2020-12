Los pacientes con enfermedades crónicas frente a la pandemia

Si bien la pandemia por coronavirus ha abarcado los titulares de los medios de comunicación y ha absorbido los esfuerzos médicos, es importante recordar que existen otras enfermedades como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, que siguen presentes, con importantes impactos en nuestro país.

Ese fue el eje alrededor del cual se construyó el foro virtual “Tome el control de su salud”, organizado por Novo Nordisk y la Casa Editorial El Tiempo.



La primera parte del evento, denominada “La medicina y atención al paciente en tiempos de pandemia”, reunió al doctor Andrés Aguirre, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), al doctor Henry Tovar, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) y a Érika Montañez, directora de Voces Diabetes Colombia, con moderación de la periodista Ximena Bedoya.



Los tres invitados coincidieron en afirmar que la emergencia sanitaria se convirtió en un enorme reto para la salud y todos sus protagonistas, obligando al cuerpo médico a reaprender diversas prácticas de acompañamiento a los pacientes y darle una gran importancia al autocuidado.



Para el presidente de la ACHC, si bien la pandemia reveló deficiencias en el sistema de salud, también demostró el profesionalismo de médicos y enfermeras, y se fortaleció, de paso, la capacidad de estudio de las fuentes creíbles.



Así mismo, fue necesario educar a la población y a los profesionales en temas de comunicación digital y el uso de herramientas tecnológicas que posibilitaran la atención oportuna.



Sin embargo, el sistema presentó fallas que perjudicaron a los pacientes con enfermedades crónicas.



Durante el foro se dio a conocer que en Colombia se han identificado 2,8 millones de personas con diabetes Tipo 2, un número que evidencia la existencia de una pandemia paralela que no puede ser pasada por alto.



La directora de Voces Diabetes Colombia, afirmó que “ha sido frustrante y difícil. Luego de tres meses, nuestra población fue declarada vulnerable, pero hubo demoras en la atención a los pacientes”.



Lo anterior hizo que llevar la atención a la virtualidad fuera un mayor reto, aunque el país tuvo que aprender a no procrastinar y adoptar convenientemente los recursos que ofrece la tecnología. En especial, la situación obligó a hospitales y clínicas a dar el salto a la telemedicina, teleasistencia y teleatención.



“La evidencia muestra que, si no se acudía a esas modalidades, existía el riesgo de provocar problemas serios, como la sobresaturación del cuerpo médico”, aseguró el doctor Andrés Aguirre en una de sus intervenciones.



Y si bien la tecnología ha ayudado a mejorar el acceso a las consultas, es necesario destacar que no se está haciendo un verdadero seguimiento de la salud de las personas con enfermedades crónicas, ni los controles respectivos.



Para el doctor Tovar, entre los principales desafíos está que “las personas recuperen la confianza en las citas presenciales. No podemos permitir que la covid-19 condicione el sistema de salud”.



La recomendaciones finales para los pacientes fueron:



- Seguir adelante con los tratamientos.



- Cuidarse en casa y no esperar a último momento para consultar o ir al médico.



- Vigilar su peso.



- No al tabaquismo.



- Hacer ejercicio.



- No creer en noticias falsas.



La atención médica, a la distancia



En la segunda parte del foro virtual, denominada “Telemedicina: ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer?” participaron el doctor Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Érika Montañez, directora de Voces Diabetes Colombia, y la doctora Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud.



La doctora Torrenegra comenzó manifestando que cambiar la modalidad de atención de presencial a domiciliaria ha sido muy exigente, pero importante para el sistema.



“A los pacientes se les llevó la salud a sus ámbitos de vida. En el área de aseguramiento, entre abril y octubre se efectuaron 12.530.000 atenciones fuera de hospitales y clínicas, entre teleconsultas, visitas domiciliarias, entrega de fórmulas médicas y exámenes de laboratorio”, dijo la ejecutiva de Gestarsalud.



Por su parte, el doctor Escobar señaló que, desde el Gobierno, se ha respondido “de una manera inteligente, sistemática e innovadora”.



Y agregó: “En el régimen subsidiado, el sistema de salud se transformó de uno presencial a uno domiciliario y de teleconsulta. En números totales pasamos de cerca de un millón de atenciones domiciliarias y mediante canales electrónicos, a más de treinta millones en menos de seis meses”.



El jefe de gabinete del Ministerio de Salud afirmó, además, que los usuarios han aprendido que la telemedicina es una herramienta que sirve, ganando confianza entre usuarios y profesionales médicos, lo cual “nos deja mejor preparados para afrontar el 2021 y la carga de la enfermedad que se haya estado acumulando a lo largo de este año”.



Aunque se reconocen trabas en la atención a pacientes con enfermedades crónicas y la atomización en la atención, especialmente en personas de tercera edad, situación que sigue siendo crítica con y sin emergencia sanitaria.



Una de las medidas gubernamentales para cambiar esta realidad es el acompañamiento al proyecto de Ley 010, que busca asegurar la atención primaria en salud en centros resolutivos, con una adscripción de los pacientes a centros de atención primaria aunada a equipos multidisciplinarios.



Sumados a los esfuerzos legislativos, la doctora Torrenegra destacó que la identificación e intervención temprana de los riesgos, con factores transversales como la alimentación y la actividad física, más la promoción de estilos de vida saludables y la prevención, le pueden dar al sistema de salud del país la sostenibilidad que necesita.



En conclusión, a las medidas tomadas o que puedan tomar en adelante las entidades del sector, se deben sumar acciones de autocuidado por parte de los pacientes con enfermedades crónicas, incluyendo la ingesta de medicamentos según recomendación médica, una alimentación balanceada y actividad física permanente.