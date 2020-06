Los negocios de EE.UU. esperan por usted

Estados Unidos es, por excelencia, un país con una gran disposición para el capital extranjero. Cada vez más inversionistas provenientes de diferentes latitudes del mundo, incluida Latinoamérica, se ven atraídos por su estructura impositiva, el fácil acceso a financiación con bancos, la flexibilidad de trámites al adquirir propiedades y la posibilidad real de obtener una visa de residencia.

A pesar de los efectos negativos de la COVID-19 en todo el mundo, el país norteamericano mantiene sus facilidades para adquirir finca raíz, bajas tasas de interés, hacer inversiones con retornos garantizados y en materia de inmigración, acceso a visas de inversión que pudieran llevarlo a la residencia.



Invertir en Finca Raíz nunca había sido tan fácil

En este momento, comprar propiedades en Estados Unidos con financiamiento por parte de los bancos de ese país es fácil y sencillo. Incluso, hoy muchos bancos americanos tienen por preferencia prestarles a inversionistas extranjeros que a los residentes. Y ambos pueden acceder a las bajas tasas de interés desde el 3,5% E.A.



“La pandemia por el nuevo coronavirus no es un impedimento para invertir en finca raíz en Estados Unidos. En este momento, los bancos de ese país evidencian altos niveles de liquidez y continúan abiertos a préstamos de todo tipo; lo único a tener en cuenta es que los porcentajes de financiación han disminuido para cierto tipo de inmuebles”, explica Andrés Rivera, gerente de The QKapital Group Colombia.



Además de la visa de turista, los requisitos para acceder a estas opciones de financiación -sin importar la nacionalidad- incluyen la presentación de referencias bancarias por parte de entidades en el país donde está viviendo actualmente, una certificación de ingresos por parte de un contador o empleador, una prueba de residencia primaria (recibos de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo) y, por último, extractos financieros que demuestren dónde está el dinero que se planea invertir en EE.UU.

Inversiones con retorno en dólares

Como cualquier otra entidad bancaria en el mundo, The QKapital Group ofrece créditos hipotecarios para quien lo necesita. Más precisamente, esta firma con más de 20 años de trayectoria se dedica a la colocación de préstamos privados (más conocidos en Colombia como préstamos puente).



Al ser una opción de financiación rápida y de requisitos flexibles, es preferida por quienes detectan una oportunidad en el mercado inmobiliario y quieren hacerse con una propiedad a muy buen precio lo más pronto posible.



Silvia Barreto, representante internacional de The QKapital Group Colombia, señala que “este modelo también está abierto a inversionistas, quienes entregan el dinero con el que nosotros llevamos a cabo este tipo de préstamos. La promesa para el inversionista es que su dinero generará utilidades a partir de la tasa de interés que manejan estos tipos de créditos, las cuales oscilan entre el 7% y el 8% E.A.”.



Así pues, se trata de una inversión con retorno en dólares y su garantía es una asignación de la hipoteca en primer grado a nombre de la persona o compañía que invirtió su dinero.

Inmigrar a EE.UU. en tiempos de COVID-19

Como es bien sabido, además de la visa de turista (B1 o B2) existen otros tipos de visados a Estados Unidos que permiten o no obtener la residencia, de acuerdo al propósito de la visita y actividad económica del solicitante.



Según explica el abogado Andrew Cuevas, presidente de Cuevas, García & Torres P.A., “un empresario colombiano puede lograr la visa E-2 (de inversionista) invirtiendo en un pequeño o gran negocio, esto le permite permanecer en Estados Unidos durante cinco años. Otro proceso al cual puede aplicar es la visa L-1, que es una autorización para que un gerente/ejecutivo de una corporación extranjera, en este caso Colombia, pueda operar una compañía filial en los Estados Unidos. Existen otras clases de visas como la H-1, en la cual un profesional con título universitario logra una oferta de trabajo de una compañía americana establecida en EE.UU; sin embargo, a raíz de los altos índices de desempleo que está causando la COVID-19 en Estados Unidos, se prevé que el proceso de este visado sea más dispendioso”.



Por otro lado, es posible solicitar la visa EB-5 y, con ello, lograr la residencia permanente al término de un trámite que puede durar más de un año y medio. Se trata de un proceso para quienes estén dispuestos a realizar un préstamo del orden de los $900.000 dólares a compañías constructoras precalificadas por el servicio de inmigración estadounidenses, ya que el impacto del préstamo generará empleo en el país.



Finalmente, el presidente de Cuevas, García & Torres P.A. explica que para quienes no puedan esperar y quieran migrar a EE.UU. lo más rápido posible (y tienen una capacidad financiera considerable), "podemos asesorarlos para que compren un pequeño negocio, que genere empleo y así lograr la visa E-2, que le permitirá permanecer en el país hasta por cinco años y cuyo proceso no demorará más de dos meses. Luego, estando dentro del país y fruto de los ingresos que le ha dado su actividad económica, esa persona podrá mirar otras opciones disponibles en las leyes de inmigración para buscar la residencia permanente sin tener que salir de Estados Unidos".

