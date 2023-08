La nube dejó de ser un concepto gaseoso y difícil de entender para las compañías. Se trata de una opción para migrar cargas de trabajo de cualquier tipo dentro de las organizaciones (de misión crítica, altamente transaccionales, de innovación y pruebas, entre otras) y de poder almacenar la información del negocio y tener acceso desde casi cualquier lugar a la información. Tan simple como eso.

Según datos Gartner, en cuatro años el crecimiento de adopción de la nube en las empresas será de 55 por ciento, es decir, que para 2025, se espera que un total de 85 por ciento de las compañías en la región haya adoptado esta estrategia para tener acceso a sus datos casi que en tiempo real. La pregunta que se están haciendo al interior de las industrias dejó de ser si se deben subir a la nube o no, la pregunta es: ¿cuál es la nube que mejor se adapta a las necesidades de cada compañía?



Lo que necesitan las compañías en plena era post pandémica es que los proveedores de nube garanticen dos cosas fundamentales: que se brinden esquemas de seguridad TI que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y que sus aplicaciones “corran” en la nube de manera óptima.





Tigo Cloud 360: transformación digital potenciada



En medio de ese contexto, con el objetivo de ofrecer una ventana hacia un mundo de oportunidades para que las compañías tengan a disposición infraestructura de TI adecuada, Tigo Business, una unidad de negocios de Tigo que presta un abanico de servicios a empresas y entidades gubernamentales, ofrece dentro de su portafolio: Tigo Cloud 360.



“Lograr pasar de una transformación digital a una aceleración digital, se da cuando se cuenta con una infraestructura TI que puede hacer crecer el negocio para que llegue a otros mercados y produzca rentabilidad. En ese caso, la nube da paso a esquemas de negocio interesantes y a acceder a herramientas tecnológicas. Nosotros como Tigo estamos en línea con el mercado apoyando a las organizaciones con un producto como Tigo Cloud 360”, afirma Luis Martin, vicepresidente de Empresas y Gobierno de Tigo”. Y agrega, “nuestro portafolio aporta a las organizaciones soluciones de cloud computing. Tigo Cloud 360 entrega a los clientes una plataforma de infraestructura de TI como servicio para el despliegue fácil, rápido y flexible de diferentes tipos de cargas de trabajo en nube”.



En continuidad con lo que menciona el directivo, Tigo Cloud 360 resuelve las necesidades de las empresas de migrar sus sistemas y servicios a la nube porque es flexible, escalable, segura y viable económicamente. Es una solución integral y completa de Infraestructura como Servicio (IaaS) que suministra los recursos informáticos bajo demanda o por contrato, a través de conexiones privadas o internet de manera segura, para el almacenamiento de datos, procesamiento y ejecución de aplicaciones.



“Muchas organizaciones necesitan contar, para el despliegue de sus diferentes aplicaciones de negocio, con servidores en sus premisas. Lo que se pretende es que las empresas no continúen haciendo inversiones (Capex) o comprando servidores, sino que aprovechen las facilidades de la nube de Tigo para desplegar cargas de trabajo (en modelo de Opex), donde se paga por lo que se contrata o se usa. Adicionalmente, los servicios pueden ser alcanzados (conectados) por internet o enlaces de datos. También, al ser un modelo de Infraestructura como Servicio, desplegarán sus sistemas informáticos de forma ágil y eficiente y accederán a los servicios de cómputo, almacenamiento, red y monitoreo de manera inmediata, eliminando la necesidad de tener infraestructura física en sus premisas. Asimismo, con el ánimo de que las empresas y entidades puedan enfocarse en el ‘core’ de su negocio, Tigo Business administra las cargas de trabajo, de manera tal que nos convertimos en socio de negocio de los clientes (no solo un proveedor de servicios TI)”, continúa Martin.





Alternativas de servicio



Con Tigo Cloud 360, las empresas pueden escoger entre diferentes alternativas en la contratación de servicios en la nube: Cloud Performance, Cloud Select y Cloud Flex.



Cloud Performance permite a las empresas trabajar sus aplicaciones más críticas y transaccionales en la nube, diseñando sus configuraciones a partir de plantillas prediseñadas, con la posibilidad de que el servicio sea administrado por especialistas de Tigo Business. Cloud Select es una opción versátil, adaptable y a la medida de las necesidades de las empresas, en la que es posible configurar todos los elementos de la infraestructura de cómputo según los requerimientos específicos; la administración de los recursos y su asignación está a cargo del cliente. Y Cloud Flex, que es la opción más elástica, posee un esquema de pago por uso, en donde las empresas pagan únicamente por los recursos consumidos. Esto quiere decir que se pueden “desactivar” servicios cuando no estén siendo utilizados y así consumir menos, lo que se verá reflejado en su factura mensual de consumo.



Seguridad garantizada



Tigo Cloud 360 es un producto regional de Tigo Business, lo que significa que se oferta de igual forma en cualquier país en donde Tigo tenga operación. En Colombia, la plataforma que soporta la entrega de servicios IaaS está alocada en dos Data Centers ubicados en Bogotá y Medellín a más de 300 kilómetros de distancia entre ellos, lo que permite ofrecer servicios IaaS en alta disponibilidad (con replicación); esto para evitar que la operación se interrumpa. Los Centros de Datos tienen las certificaciones de Facilities que garantizan que la producción y la información está almacenada de manera confiable, privada y segura.



“La nube de Tigo utiliza la infraestructura de mercado más usada en el mundo que es VMWare. El stack VMWare desplegado por Tigo cuenta con la certificación Cloud Verify by VMWare que otorga este fabricante; eso nos da la posibilidad de brindar una alta seguridad en la protección de los datos de los clientes y de estar capacitados para poner a disposición de ellos servicios profesionales que los apoyen en sus actividades de negocio, orientados a temas de tecnología y con acompañamiento constante”, concluye Luis Martin, vicepresidente de Tigo.



