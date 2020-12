Los medios, la ciencia y la necesidad de una comunicación veraz

En ningún otro momento de la Historia hubo tanta información con base científica como ahora. Claro, si se entiende el contexto en el que vivimos, es entendible que así sea. Sin embargo, que haya necesidad de una comunicación mediática con base en la ciencia no quiere decir que se esté haciendo de la manera correcta.

En el ejercicio periodístico es fundamental que se garanticen la veracidad y la total confirmación de aquello que se divulga a la opinión pública, aunque son comunes las ligerezas de los medios cuando se trata de la ciencia.



Al respecto, José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, España, considera que la responsabilidad de los medios en este tema es la misma que cuando informan acerca de cualquier otro tema, asegurándose de entregarle al público una información contrastada y de calidad.



“¿Usted se imaginaría que un periodista dijera que Maradona jugó en River Plate o en el Real Madrid? Sin embargo, no es difícil encontrar en la prensa generalista diversas noticias con datos científicos equivocados o en las que se le da voz a personas que expresan argumentos científicos absurdos”, precisa Mulet, al tiempo que señala que otro problema es el principio de falsa equidistancia.



Para defender su punto, pone el siguiente ejemplo: “En ocasiones me han entrevistado para hablar de transgénicos y, para dar las ‘dos versiones’, los medios acuden también a ambientalistas. No tiene sentido poner en pie de igualdad dos argumentos cuando uno está desprovisto de base científica”.



Aún más, advierte que en temáticas puntuales, como el del uso del glifosato, la información contenida en los medios generalistas no siempre se ajusta a la realidad científica.



En busca de evidencias informativas



Al respecto, Moisés Wasserman, líder la Misión de Sabios de Colombia y exrector de la Universidad Nacional, asegura que existe, indudablemente, un problema con la divulgación de la ciencia en el periodismo, no solo en Colombia.



“Los lenguajes formales de la ciencia logran que una afirmación sea entendida exactamente igual por un argentino o por un neozelandés. Ahí está su enorme fuerza, pero eso refleja también la dificultad de expresar los hechos de forma rigurosa con el lenguaje del día a día”, dice Wasserman.



Pero hace la salvedad de que “hay quienes logran acercarse mucho a eso. En mi opinión, casi siempre son personas con una buena formación en ciencias y que



tienen la habilidad de comunicar muy bien. Rara vez sucede lo contrario, que un buen comunicador capte en su totalidad los conceptos de la ciencia”.



De acuerdo con Paul Chavarriaga Aguirre, PhD y líder de la Plataforma de Mejoramiento Avanzado del Ciat, la pandemia por la covid-19 ha hecho que los medios hablen de ciencia casi a diario, en especial cuando el tema se centra en la obtención de las vacunas para combatir el virus.



Eso, considera Chavarriaga, es una responsabilidad muy grande, porque los obliga a tener que consultar con especialistas y científicos, algo que, según él, en circunstancias normales (sin pandemia), no sucede.



Ximena Serrano Gil, presidente de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia (ACPC), sostiene que el periodismo de ciencia nunca había sido más visible y necesario como lo es hoy, por lo que es imprescindible que estos profesionales se formen en habilidades pertinentes.



“La ciencia debe ser una de las principales fuentes de consulta del periodista con el fin de garantizar la correcta divulgación de información relacionada y para mantener una acción vigilante ante sus avances, en un diálogo y una contribución de doble vía”, dice Serrano.



Para ella, contrarrestar las noticias falsas acerca de información científica relacionada con salud, alimentación o producción de alimentos, entre otros, que se divulgan en medios convencionales y redes sociales, requiere de reconfirmar, filtrar y validar la información, contextualizarla, interpretarla y explicarla de manera clara y equilibrada, además de tener especial cuidado con el vocabulario, evitando interpretaciones erradas.



Foro para comunicar la ciencia



