Los ‘males’ del emprendimiento ya tienen antídoto

Colombia es un país con una alta intención de emprendimiento, pero se sigue rajando en efectividad. De cada 10 emprendimientos, solo tres logran pasar la barrera de los cinco primeros años.



Esta y otras cifras fueron presentadas como abrebocas del lanzamiento oficial del Pacto Nacional por el Emprendimiento, convocado por la Universidad Ean y el diario Portafolio.

El gran valor de este acuerdo, firmado en días recientes, radica en que no nació como un ejercicio filosófico y reflexivo, sino como un modelo de gestión para que durante este periodo presidencial se lleven a cabo mesas de concertación en las cuales los actores del ecosistema emprendedor se vean obligados a conectar sus planes de trabajo con el entramado y a diseñar y revisar indicadores conjuntos.



¿El propósito superior? Que en 2020 Colombia haya trascendido el discurso y sea el país líder en emprendimiento de Latinoamérica.



Francisco Matiz, director del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad Ean, explicó, como parte del diagnóstico, que “esa muerte temprana de las empresas obedece, principalmente, la falta de financiación”.



Por su parte, para los panelistas Mauricio Toro, líder de la bancada por el emprendimiento del Congreso de la República; Juan Gabriel Pérez, director Ejecutivo de Invest in Bogota; Elkin Echeverri, director de planeación de Ruta N; y Guillermo Cáez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores de Colombia (Asec), los tres principales dolores de cabeza de los emprendedores son la tributación, la tramitología y la falta de financiación, por lo cual es importante enfocar el trabajo en estos temas.





El Gobierno reafirma su compromiso





El lanzamiento del Pacto también fue el escenario para que el Gobierno hablara sobre su visión de emprendimiento y diera un balance de sus 100 primeros días.



En conversatorio con Ricardo Ávila, director de Portafolio, Saúl Pineda Hoyos, viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que “el Gobierno sigue construyendo sobre lo construido y está apostándole al emprendimiento porque es un generador de riqueza y desarrollo para el país”.



Así mismo, planteó que hacer empresa en el país no puede seguir siendo una tragedia, por lo cual el Ministerio está trabajando en varios proyectos y apostándole a la articulación con las regiones a través del SENA y de las Cámaras de Comercio.





Despejando el camino



El primer paso para abordar adecuadamente las principales problemáticas que enfrentan los emprendedores es conocerlos y acompañarlos en su proceso de crecimiento, puesto que todos son diferentes. Así lo sugirieron los panelistas que participaron en el conversatorio ‘Apuestas por el emprendimiento que soñamos’.



Para Ignacio Gaitán Villegas, gerente de iNNpulsa Colombia, la buena nueva es que hoy en el país existe diálogo y apoyo para los emprendedores, si bien hay que seguir en la tarea de llevarles recursos a los que viven en zonas apartadas con el fin de ayudarlos a escalar.



No obstante –agregó Gaitán– "la conversación no se puede centrar únicamente en recursos, sino en la importancia de diseñar canales de distribución eficientes para el emprendedor".





Un acuerdo histórico



El evento de lanzamiento del Pacto Nacional por el Emprendimiento culminó con la firma de los siguientes seis acuerdos: brindar información pertinente para el desarrollo de los emprendedores y sus empresas; favorecer procesos de inserción comercial de las nuevas empresas y sus productos tanto en el sector público como privado; trabajar en el desarrollo de políticas de pago que permitan el sano desarrollo de modelos de negocio; apostarle a la disminución de trabas para el accionar de nuevas empresas; articular los esfuerzos de los diferentes actores del ecosistema emprendedor; y promover la implementación de programas que soporten la consolidación de una cultura emprendedora en el país.



Las entidades firmantes fueron: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Innpulsa Colombia; el diario Portafolio; la Bancada por el Emprendimiento del Congreso de la República, Invest in Bogotá; Ruta N; la Asociación de Emprendedores de Colombia (Asec); la Cámara de Comercio de Bogotá, el Sena; Endeavor Colombia, y la Universidad Ean.



Cabe recordar que este es un pacto abierto, y por eso se espera que más emprendedores y entidades públicas y privadas se sigan vinculando. A finales del primer semestre de 2019 se hará una primera rendición de cuentas, apoyada por el Observatorio para el Emprendimiento, iniciativa que también se presentó durante el lanzamiento del Pacto, y que liderará la Universidad Ean, en conjunto con ASEC, con el fin de proporcionar data actualizada y pertinente al ecosistema emprendedor.