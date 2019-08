Los eventos y festivales imperdibles en The Palm Beaches

No importa si es invierno, primavera, verano u otoño. The Palm Beaches siempre seduce con un entorno lleno de alegría, magia y hospitalidad, propicio para festejar. Por eso, no es de extrañar que allí se lleven a cabo cientos de eventos, fiestas y festivales. Esta es solo una muestra para antojarse:



Feria del Sur de Florida: Cada enero, en West Palm Beach, se celebra uno de los festivales más grandes de Florida. Ofrece múltiples eventos al aire libre, aprovechando las agradables temperaturas de la época. Música en vivo, desfiles, juegos de carnaval, una rica variedad de comidas y exhibiciones ganaderas hacen parte de la programación.



SunFest: El sol de mayo se siente mejor en West Palm Beach, que palpita con el SunFest, uno de los más grandes eventos musicales. Allí se mezclan géneros como el rock and roll, el funk, el indie rock, el hip-hop, el country y el reggae. Por el festival han pasado artistas como Bob Dylan y The Smashing Pumpkins. Tres escenarios, más de 50 bandas, bares flotantes, experiencias VIP y fuegos artificiales llenan de color el lugar.



Festival de las Artes en Boca: La cultura de alto nivel se celebra en el Parque Mizner de Boca Ratón, entre febrero y marzo. Allí es posible compartir lecturas de autores galardonados en todo el mundo, ver en acción a reconocidos actores, escuchar las bandas sonoras de las mejores películas interpretadas en vivo, deleitarse con grandes músicos y disfrutar de clases magistrales.



Shakespeare by the Sea: En julio, el Carlin Park se llena de sillas de playa y de picnics para ver, gratuitamente, grandes producciones de las clásicos del maestro del drama, como ‘Sueño de una noche de verano’, ‘Antonio y Cleopatra’, ‘Romeo y Julieta’, ‘Macbeth’ y ‘Hamlet’, entre otros.

Gastronomía

Wellington Bacon and Bourbon Festival: Marzo reúne dos deliciosos sabores en un festival único que cuenta con una selección de más de 60 tipos de bourbon, que se mezclan a la perfección con la carne de cerdo en diversas presentaciones.



Boca Bacchanal Wine & Food: En abril se vive una lujosa experiencia de comida y vino, en la que reconocidos chefs del sur de Florida maridan el exquisito licor con delicias culinarias tropicales.



Sweet Corn Fiesta: Se realiza en abril para celebrar la cosecha local de maíz dulce que crece en el suelo negro de la región de Glades. Este festival familiar se completa con concursos de comer y desgranar maíz, y con música en vivo.



Flavor Palm Beach: En septiembre, los mejores restaurantes y bares de The Palm Beaches, como Vic & Angelo's, Ruth's Chris Steak House o Morton's Steak House, ofrecen menús de precio fijo para el almuerzo y la cena en un ambiente lleno de sabor.



Palm Beach Food & Wine Fest: ¿Qué mejor manera de finalizar el año que deleitándose en diciembre con las exquisitas preparaciones de famosos chefs y líderes de la industria del vino en un ambiente lleno de estrellas?

Deportes

Cortesía The Palm Beaches Foto: Cortesía The Palm Beaches

Temporada Internacional de Polo: En el mes enero, en Wellington, confluyen los máximos representantes del polo y tradiciones como el estampado divot y el brunch de champán en el campo.



Honda Classic: Cada febrero, se realiza una parada del PGA Tour, que atrae a miles de aficionados del golf al PGA National Resort & Spa, el lugar donde los mejores golfistas del mundo compiten por un jugoso premio de más de un millón de dólares.



Delray Beach Open: En febrero, las figuras del tenis masculino se reúnen en una cita deportiva que, además, incluye música en vivo y eventos sociales.



MLB Spring Training: De febrero a marzo, cuatro de los mejores equipos de las grandes ligas de béisbol, los Houston Astros, los Miami Marlins, los St. Louis Cardinals y los Washington Nationals, realizan entrenamientos de primavera en los estadios Fitteam Ballpark of The Palm Beaches y Roger Dean Chevrolet Stadium.

Octubre, mes de spa y bienestar

Cortesía The Palm Beaches Foto: Cortesía The Palm Beaches

Para quienes buscan renovarse, relajarse y lograr el máximo bienestar en cuerpo, mente y alma, octubre es la fecha a marcar en el calendario, pues en The Palm Beaches se dedica todo el mes a ofrecer una experiencia integral, con relajantes masajes, reparadores tratamientos faciales y corporales, clases de yoga, estimulantes rituales para parejas, enriquecedoras terapias de spa y exquisitas recetas de menús saludables. Además, una parte de los ingresos se dona a causas benéficas para la toma de conciencia sobre el cáncer de mama.