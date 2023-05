El comercio electrónico ha adquirido una importancia significativa en Colombia debido a los numerosos beneficios que ofrece tanto a los consumidores como a las empresas. En un país con una creciente penetración de Internet y una población cada vez más conectada las tiendas Online se han convertido en una herramienta fundamental para acceder a una amplia gama de productos y servicios de manera conveniente y segura.

Además, el comercio electrónico ha demostrado ser un motor de crecimiento económico al proporcionar nuevas oportunidades comerciales, fomentar la innovación y generar empleo en el sector digital. Al permitir transacciones rápidas y eficientes, el comercio electrónico ha transformado la forma en que los colombianos compran y venden, brindando comodidad, variedad de opciones y la posibilidad de aprovechar ofertas exclusivas.



Es importante tener en cuenta algunos consejos imprescindibles para cuidar su bolsillo y evitar cometer errores durante la compra online. Aquí le dejamos algunos:



Plan de compras

Al tener un plan definido, podemos establecer prioridades y tomar decisiones informadas sobre qué productos o servicios necesitamos adquirir durante nuestras compras en línea. Esto nos permite evitar caer en la tentación de realizar compras impulsivas o comprar cosas que realmente no necesitamos.



Verificar que el producto cumpla sus expectativas

Es importante tener en cuenta que el stock digital suele ser reducido y los productos pueden agotarse rápidamente. Sin embargo, es recomendable no comprar de forma apresurada, sino cerciorarse de que el producto o servicio que se está adquiriendo cumpla realmente con las expectativas y necesidades del comprador, para evitar arrepentimientos futuros.



Diligenciar su información financiera en páginas no seguras

En un entorno digital donde la protección de datos personales es crucial, es fundamental tomar precauciones al proporcionar información sensible, como números de tarjetas de crédito o datos bancarios. El uso de páginas no seguras aumenta la posibilidad de que los datos sean interceptados por terceros malintencionados, lo que puede resultar en fraudes financieros o robos de identidad.



Costos adicionales

Al hacer compras en línea, es importante tener en cuenta los costos adicionales, como los gastos de envío, impuestos y tarifas. Asegúrese de tener claro el costo total de la compra antes de finalizarla.