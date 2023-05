El sol es una fuente de vida y de energía, pero también puede ser un enemigo para la piel si no se protege adecuadamente. La exposición excesiva o sin protección a los rayos ultravioleta puede causar daños irreversibles en la estructura y la función de la piel.

Los efectos que causa el sol pueden ir desde las manchas, el envejecimiento prematuro, trastornos cutáneos como el melasma y la rosácea, pero también consecuencias más graves como el cáncer de piel. Por ello es fundamental que, para aprovechar los beneficios de la luz solar, se proteja la piel de los efectos del sol.

La piel: la barrera protectora más grande del cuerpo

La piel actúa como una gran barrera que nos protege del medio ambiente, tiene su propio mecanismo de regulación y también advierte de posibles peligros. Además, es el primer elemento del cuerpo que denota salud y lozanía.



Existen múltiples razones por las que la piel se puede avejentar y hacer lucir menos sanos, la exposición al sol es una de ellas. ¿Cómo funciona la luz solar sobre la piel? le contamos a continuación.

La luz solar, ¿qué efectos genera sobre la piel?

La luz solar es un espectro de rayos de diferentes longitudes de onda que llegan a la Tierra desde el Sol. Esta se compone por una porción del espectro electromagnético que incluye el infrarrojo, la luz visible y la luz ultravioleta. El infrarrojo emite calor, mientras que los rayos visibles emiten luz, esa que los humanos podemos percibir.



La luz ultravioleta tiene una longitud de onda corta que puede interactuar con las células de la piel, lo cual genera radicales libres que pueden causar lesiones celulares. La luz ultravioleta se clasifica en tres tipos: los rayos UVA, los rayos UVB y los UVC.

Iki Skin Experts

Mientras que los rayos UVC no llegan a nuestra piel porque es bloqueada por la atmósfera, los rayos UVA y los rayos UVB sí pueden causar daños. Esto se debe a que los rayos UVB pueden traspasar las capas exteriores de la piel y si alcanzan las capas más profundas pueden dañar o matar las células de la piel.



En el caso de los rayos UVA, estos incrementan los efectos de los rayos UVB como el eritema y las mutaciones del ADN, además del cáncer de piel. Los rayos UVA pueden causar el envejecimiento prematuro de la piel, y los UVB son responsables de las quemaduras y el bronceado de la piel, pero también de las manchas y arrugas.

Efectos dañinos del sol en la piel

Si bien el sol es una fuente de vida y de salud, también puede ser un enemigo para la piel si no se toman las precauciones adecuadas. La exposición excesiva o sin protección a la luz solar puede provocar diversos efectos dañinos en la piel, desde quemaduras leves hasta cáncer de piel.

Estos son los daños de la exposición al sol

Iki Skin Experts

Envejecimiento prematuro de la piel



La falta de protección solar puede ocasionar el envejecimiento de la piel de forma prematura, causando arrugas, manchas, flacidez, pérdida de elasticidad y luminosidad. Esto se debe a que los rayos UV causan daños en las fibras de colágeno y elastina, responsables de aportar firmeza y elasticidad a la piel. También estimulan la producción de radicales libres, las cuales atacan a las células sanas y envejecen la piel de manera acelerada.



Cuando la piel ya presenta un aspecto envejecido, los mejores tratamientos para rejuvenecerla son los tratamientos estéticos como los peelings químicos, microdermoabrasión, láseres o rellenos. Y para prevenir que luzca avejentada, se recomienda exfoliar la piel una vez por semana para eliminar las células muertas y mejorar la penetración de los productos hidratantes.



La rosácea empeora con la exposición a la luz solar



La rosácea es una afección de la piel —de la que hemos hablado en otros artículos— que se manifiesta por episodios de enrojecimiento, ardor, picor y granitos en el centro del rostro. Es una enfermedad inflamatoria crónica que no tiene cura, pero que se puede controlar considerablemente manteniendo a raya la exposición al sol y al calor, uno de sus principales detonantes.

Esto sucede porque la luz solar provoca una dilatación de los vasos sanguíneos de la piel y aumenta el flujo sanguíneo que es lo que produce el enrojecimiento y el calor característicos de esta enfermedad.

Iki Skin Experts

Melasma o "paño", ¿cuál es su relación con el sol?



El melasma es una alteración de la pigmentación de la piel que se caracteriza por la aparición de manchas oscuras en el rostro, especialmente en las mejillas, la frente, el labio superior y el mentón.



Aunque sus causas son hasta ahora desconocidas, se estima que la exposición al sol es uno de sus desencadenantes —además de factores asociados a cambios hormonales como el consumo de anticonceptivos orales, el embarazo y la menopausia—, ya que los rayos UV estimulan la producción de melanina, el pigmento que da color a nuestra piel.



En el caso del melasma aplicar algunos tratamientos como cremas despigmentantes que contengan ingredientes como el ácido azelaico, el ácido kójico o la hidroquinona, que ayudan a aclarar las manchas.Cáncer de piel, la consecuencia más grave de la falta de protección solar

Iki Skin Experts

El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo, y se produce por el crecimiento anormal y descontrolado de las células de la piel. Existen diferentes tipos de cáncer de piel, según el tipo de célula afectada: el carcinoma basocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma. El más peligroso y agresivo es el melanoma, que se origina en los melanocitos, las células que producen la melanina, el pigmento que da color a la piel.



Los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel son la exposición excesiva o sin protección a los rayos ultravioleta (UV) del sol o de fuentes artificiales como las camas solares, el tener la piel clara o con muchas pecas, el tener antecedentes familiares o personales de cáncer de piel, y el tener un sistema inmunitario debilitado por alguna enfermedad o tratamiento.

¿Cómo prevenir la aparición de estos efectos en la piel?

Como se ha podido ver, el sol puede tener efectos dañinos sobre nuestra piel si no se toman las medidas adecuadas. Por eso, es importante cuidar la piel todo el año y protegerla del sol con un protector solar adecuado a nuestro tipo y condición de piel. Así podran disfrutar del sol sin riesgos y mantener nuestra piel sana y bonita.

Protector solar, el tratamiento antienvejecimiento más económico

Iki Skin Experts

Desde Iki Skin Experts consideramos que la manera más económica y simple de evitar el que la piel envejezca prematuramente es usar protector solar todos los días. No solo por razones estéticas, sino también médicas como ya hemos mencionado en los puntos anteriores.



La mejor manera de prevenir los efectos dañinos del sol en la piel es utilizar protector solar. Un factor de protección solar (FPS) de al menos 30 es recomendado por la mayoría de los dermatólogos.



El protector solar debe ser aplicado al menos 30 minutos antes de salir al sol y reaplicado cada dos horas o después de nadar o sudar, y no solo en la cara, sino también en las manos y el resto del cuerpo. También es importante recordar que incluso en días nublados o fríos, la radiación UV puede afectar la piel y es necesario utilizar protección solar.



Igualmente debes usarlo aún si se queda en casa, ya que las ventanas no protegen de la luz solar, y si va a la oficina, también debe reaplicarlo porque la luz artificial de las lámparas y de las pantallas también afecta la piel.

Iki Skin Experts

Otra manera de cuidar y proteger su piel es evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa que cubra la piel, como sombreros y mangas largas. También es recomendable evitar la exposición al sol durante las horas en que la radiación UV es más fuerte, generalmente de 10 a.m. a 4 p.m.



Entre los productos que se pueden aplicar o consumir para apoyar en la protección de la radiación solar son los antioxidantes. Incluir productos con vitamina C o E en tu rutina de skincare ayuda de neutralizar los radicales libres y ayudan a estimular la producción de colágeno.



También puede encontrar estos nutrientes en frutas y hortalizas como naranjas, zanahorias, brócoli, mango, espinacas y col rizada o kale, tomate, frutos rojos, frutos secos y cereales integrales como la avena y el trigo.

La protección solar es importante para disfrutar de los beneficios del sol en la piel

No todo es negativo, el sol tiene efectos muy positivos para el organismo, solo que aquí aplica la máxima de "todo en exceso es malo". Si se quiere disfrutar de estos beneficios, es fundamental proteger la piel de la exposición al sol. ¿Qué efectos positivos nos aporta el sol a la salud?



El más conocido es que la luz solar es una excelente fuente de vitamina D, esta es esencial para la absorción de calcio en los huesos y para la salud del sistema inmune, la función muscular y la actividad de las células cerebrales por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras.

Iki Skin Experts

La luz solar mejora nuestro estado de ánimo

También juega una importante función en evitar el trastorno afectivo estacional por la falta de luz solar. Durante los meses de otoño e invierno la corta duración de los días y de exposición al sol puede influir en el desbalance de nuestro reloj biológico y ritmo circadiano, lo cual puede desencadenar en depresión. Por ello, una de las mejores maneras de "curar" este trastorno es recibir los rayos del sol al aire libre de manera protegida y segura.

¿Quiere disminuir las consecuencias de la exposición desprotegida al sol?

Es muy importante que si presentas lesiones sospechosas por la exposición a la luz solar acudas a un profesional para descartar cualquier peligro y aplicar un tratamiento adecuado a tiempo. Si nota que su piel luce envejecida es fundamental optar por tratamientos estéticos que le devuelvan la lozanía a su piel.

Iki Skin Experts

Una de estas soluciones puede ser la receta de "10 años menos", la cual han creado en Iki Skin Experts para hacer que su piel luzca joven y sana. Pero además del factor estético, también pueda ayudarle afecciones como el melasma y también a mantener su rosácea controlada.



Igualmente puede indicarte una rutina y tratamiento específico para su tipo de piel para mantener a raya las consecuencias de la exposición a los rayos UV que emana el sol. De esta manera puede disfrutar de todos los beneficios del sol de forma segura y sin complicaciones.



Si quiere saber cuál es el mejor tratamiento para cuidar y proteger su piel, contáctenos para agendar una valoración gratuita con profesionales. En Iki Skin Experts el objetivo es llevar su piel al mejor estado de salud y de aspecto posible, para que viva una vida sana y radiante.