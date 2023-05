El Black Friday en Colombia se celebra dos veces al año: la primera oportunidad de encontrar ofertas increíbles será del 26 al 28 de mayo, y la segunda fecha tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre. Este evento se ha destacado por ser el momento ideal para adquirir sus productos y servicios favoritos a precios inmejorables.

Esta tradición se ha arraigado en el país y ha ganado cada vez más popularidad a lo largo de los años. En los eventos más recientes, las ofertas digitales se han convertido en el atractivo principal del Black Friday Colombia. Ya no es necesario enfrentar las aglomeraciones, largas filas y el estrés de las tiendas físicas, con tan solo unos clics o la conexión desde su dispositivo móvil se puede explorar una amplia gama de ofertas y descuentos, comparar precios y realizar compras de manera fácil y rápida. Además, las compras en línea permiten evitar restricciones geográficas, lo que significa que se puede acceder a las mejores ofertas sin importar la ubicación.



El Black Friday Colombia 2023 es la oportunidad perfecta para acceder a gran cantidad de ofertas en todas las categorías de productos y servicios como:



Salud y belleza

Ya sea que esté buscando productos para el cuidado del cabello, cuidado de la piel, maquillaje o artículos de bienestar, durante estos tres días, encontrará una amplia selección de marcas reconocidas con descuentos de hasta el 45%. Queremos resaltar la participación especial de almacenes Éxito, que en esta ocasión cuenta con más de 50 marcas aliadas que ofrecerán increíbles descuentos.



Moda

La categoría de moda es conocida por ofrecer las mayores rebajas durante el Black Friday. Aquí encontrará una amplia variedad de artículos, desde nuevas colecciones hasta productos de outlet, con descuentos de hasta el 70%. Además, podrá encontrar prendas de vestir y accesorios para personas de todas las edades y géneros. No se pierda la oportunidad de explorar las reconocidas marcas de ropa del país, entre las cuales se encuentran H&M, Carestino, Dafiti, entre otras..



Tecnología y electrodomésticos

La categoría de tecnología se ha convertido en la más esperada y visitada por los colombianos durante el Black Friday, y no es para menos, durante esta temporada, encontrará increíbles ofertas de hasta el 55% en un amplio catálogo de productos. Grandes almacenes como Ktronix, Alkosto, Homecenter, Mac Center y Ishop se suman a la lista de participantes, junto con reconocidas marcas como Samsung, Lenovo, Whirpool, Sony, Haceb, Mabe, entre otras.



Vuelos y Hotelería

Las principales aerolíneas y hoteles sharán parte de este emocionante evento ofreciendo precios reducidos en vuelos nacionales e internacionales, tanto para estancias cortas, medianas como largas, y con opciones flexibles de pago. Encuentre descuentos de hasta el 65% y disfrute de viajes inolvidables y hospedajes de calidad a precios sumamente atractivos.



Si quiere conocer más ingrese a www.blackfridaycol.com del 26 al 28 de mayo.