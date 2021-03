Los Cuartos de Champions League con Wplay.co

El camino a Estambul se estrecha cada vez más y su ruta a la orejona ya está definida. Con los cruces para los Cuartos de Final de la UEFA Champions League listos, solo es cuestión de tiempo para vivir las fuertes emociones y grandes oportunidades de apuestas y pronósticos con Wplay.co.

Por la parte alta del cuadro tendremos a Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain y a Borussia Dortmund vs Manchester City. De esos dos duelos saldrá la primera semifinal. Real Madrid vs Liverpool y Porto vs Chelsea componen el otro extremo del cuadro.



Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain



La final del 2020 se repite por cuartos de final. Los dos equipos favoritos a levantar el trofeo tendrán mínimo 180 minutos para lucir su capacidad física y técnica. Los franceses van por una revancha moral y los bávaros aspiran al bicampeonato.



PSG no tuvo mayor esfuerzo para encargarse con un 5-2 global del Barcelona de Messi. Los parisinos tuvieron en Kylian Mbappé su arma goleadora al anotar cuatro tantos en los octavos de final, tres de ellos en el partido de ida. Además, el PSG podrá contar para cuartos con Neymar.



Para el Campeón del Mundo las cosas pintan bien cada vez que sale a la cancha y así se evidenció con el global de 6-2 sobre la Lazio. El equipo alemán ha mostrado simpleza y maestría a la hora de afrontar sus juegos de Champions League, donde ya anotó 24 goles y solo concedió 7.



Borussia Dortmund vs Manchester City



El equipo alemán no atraviesa su mejor momento en la Bundesliga, donde se encuentra quinto y en disputa por cupos a copas europeas. Sin embargo, en el tema Champions League el Dortmund ha marcado diferencia gracias al goleador del momento, Erling Haaland, que ya suma diez anotaciones en esta edición.



Su rival será el complicado Manchester City de Pep Guardiola, que domina a placer el fútbol inglés y con astronómicas sumas fortalece año tras año su nómina. Si hay una deuda pendiente en materia futbolística es la que tiene el City con la Champions League.



Los alemanes dejaron en el camino a Sevilla con un global de 5-4, mientras que los ingleses no tuvieron complicaciones para encargarse del Borussia Mönchengladbach por 4-0.



Real Madrid vs Liverpool



Dos de los clubes más ganadores se verán la cara en uno de los clásicos europeos que ya ha definido dos veces al campeón. Desde la final del 2018 no se enfrentaban.



La nómina del gigante mundial del fútbol ya no es la misma de hace unos años y ahora se ve un equipo en construcción bajo la dirección de Zidane. Los merengues aprovecharon las oportunidades para pasar por encima del Atalanta. Fue victoria del Madrid por 1-0 como visitante y 3-1 en condición de local, resultados que le otorgaron la llave a cuartos de final.



A su vez, el equipo de Kloop viene mostrando una curva en descenso en la Premier League. Las derrotas y las dudas en su funcionamiento han estado a la vista. No obstante, los grandes son aún más grandes en torneos internacionales y el seis veces campeón no tuvo complicaciones para dejar en el camino al RB Leipzig. Fue 4-0 la serie. La cuota de gol se reparte en el tridente de Salah, Mané y Firmino.



Porto vs Chelsea



No son los favoritos de esta edición, pero portugueses e ingleses están llamados a dar las sorpresas del 2021. Será la primera vez que se enfrenten en cuartos de final.



El campeón de Portugal viene de dejar en el camino a la Juventus, tras derrotarlo gracias al gol visitante. Los dragones vienen en una racha positiva en su liga y en Champions. Las cuotas sudamericanas de Agustín Marchesín, Luis Díaz, Matheus Uribe y Jesús Corona son las que toman las riendas en el campeón de Champions de 2004.



Luego de cambiar de entrenador, el cuadro inglés ha consolidado un estilo solido propio de Thomas Tuchel. Contra el Atlético de Madrid no se despeinaron y lo vencieron en ambos partidos por 1-0 y 2-0. El presente del Chelsea es positivo en Premier y tiene una curva en ascenso desde la llegada del DT alemán.



¿Qué sigue?



