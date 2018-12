'Los colombianos tenemos que dejar los miedos': Caterine Ibargüen

A su llegada de Mónaco, y luego de haber sido elegida como la mejor atleta del 2018 por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Caterine Ibargüen les envió un mensaje a los colombianos animándolos a creer en ellos.



Para la antioqueña, perder el miedo a demostrar su talento y creer en ella, la llevaron a recibir el reconocimiento anteriormente mencionado, y a ser ejemplo para todas aquellas personas que ven como un imposible, la realización de sus sueños.



“Hace 10 años tuve que superar el reto más grande de mi vida al no clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing, motivo por el cual llegué a pensar en retirarme, pero orgullosamente puedo decir que logré llegar hasta acá atreviéndome, dejando de lado el temor a intentar cosas nuevas, y creyendo en mí misma. Gracias a eso, hoy cumplo mi sueño de representar a Colombia, y dejar el nombre de mi país en lo más alto con un reconocimiento como el de la IAAF”, aseguró Caterine Ibargüen en la rueda de prensa en las instalaciones de Bavaria.



Caterine Ibargüen hace parte de la iniciativa de Cerveza Águila llamada ´Destápate´, la cual busca que, al igual que ella, la población colombiana pierda el temor a demostrar sus habilidades y se atreva a sacar su mejor versión en el campo que se lo proponga.



“Esta campaña me pareció hermosa desde el primer momento. Me vinculé a ella para poder dar mi mensaje a otros colombianos sobre la importancia que tiene dejar cualquier miedo que no nos deja crecer, y demostrarle al mundo de lo que somos capaces. Hoy me siento orgullosa de no haberme rendido en muchos momentos de mi carrera, y haber alcanzado un logro como el que hoy comparto con Colombia”, afirmó Caterine.



Cerveza Águila, a través de la plataforma Destápate.co, invitó a los colombianos a mostrar sin miedo cada uno de sus talentos. La entidad recibió cientos de videos con las historias de cómo los participantes lograban desarrollar sus habilidades, y además, presentó en la rueda de prensa de Bavaria, a los 8 ganadores en las distintas categorías, quienes recibirán cursos de formación para capacitarse.



Para la marca, tal y como lo indicó Andrés Ospina, director de marca de Cerveza Águila, “es un orgullo poder contar con la participación de Caterine en esta iniciativa, porque a través de su historia inspira a miles de colombianos a volver realidad sus sueños. Colombia es un país de gente apasionada y talentosa, tenemos muchos emprendedores, cantantes, diseñadores, entre muchos otros colombianos, quienes merecen oportunidades y reconocimiento”.