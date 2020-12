Los colombianos necesitan tomar el control de su salud

Una de las más grandes preocupaciones de las entidades de salud colombianas y los profesionales de esta materia ha sido el acceso de personas con enfermedades crónicas al sistema médico durante la pandemia.

Los riesgos relacionados con prácticas como olvidar los tratamientos, dejar a un lado los cambios relacionados con un estilo de vida saludable y aplazar de manera indefinida las visitas al médico son muy grandes.



La doctora Sandra Núñez, directora médica de Novo Nordisk, advierte que “es importante que los pacientes tengan en cuenta que su enfermedad no da tegua, sino que continúa, por lo que es necesario mantener el manejo y los seguimientos que se le venían dando antes de la emergencia sanitaria”.



Debido a esta situación, Novo Nordisk, compañía global dedicada al cuidado de la salud, y la Casa Editorial El Tiempo, efectuarán el jueves 3 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, un foro virtual denominado “Tome el control de su salud”.



El encuentro, moderado por Ximena Bedoya, constará de un conversatorio y un panel.



El primero, titulado “Medicina y atención al paciente en tiempos de pandemia”, tendrá en la mesa a los siguientes invitados:



- Doctor Henry Tovar, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes (ACE), como representante de la comunidad médica.

- Doctor Andrés Aguirre, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), por el gremio de clínicas y hospitales del país.

- Érica Montañez, directora de la Fundación Voces Diabetes Colombia, vocera

de los pacientes.



En esta primera parte del foro se tratarán temas como la transformación y evolución de la medicina a causa de la emergencia sanitaria; telemedicina, citas y consultas telefónicas y visitas en casa; los retos, las oportunidades y el aprendizaje de los profesionales de la salud, y el panorama de la atención a los pacientes, especialmente de aquellos que padecen enfermedades crónicas.



La telemedicina, al tablero



La segunda parte del foro “Tome el control de su salud” será el panel “Telemedicina: ¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer?”, que tendrá la intervención de:

- Clara Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud.

- Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

- Érica Montañez, directora de la Fundación Voces Diabetes Colombia.

- Vocero del Ministerio de Salud y Protección Social.



Durante el panel, se considerarán las medidas que, en términos de control y cuidados de los pacientes con enfermedades crónicas, han adoptado tanto el Gobierno como el gremio asegurador y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) desde la perspectiva de los pacientes y el efecto de estas disposiciones.



Además, se analizará por qué las personas han dejado de ir al médico, cuáles han sido las consecuencias de esa decisión y cuáles son las principales “dolencias” que manifiestan los pacientes.



El panel también abordará los siguientes temas:



- El balance que se hace desde el Gobierno y el gremio asegurador y las EPS con respecto a la sostenibilidad del sistema de salud durante la pandemia, en especial en lo relacionado con el manejo de las enfermedades crónicas y sus riesgos ante la covid-19.

- El manejo de los pacientes que habitan zonas geográficas en donde, debido a la falta de conectividad, no existe el acceso a la telemedicina, cómo han vivido estas personas la pandemia, el manejo de su salud y las alternativas existentes.

- Las medidas que se han tomado desde el sector salud y los gremios aseguradores para que los pacientes con enfermedades crónicas retomen sus controles médicos y no suspendan los tratamientos.

- El compromiso de parte del Gobierno y del gremio asegurador para evitar que los pacientes que padecen de enfermedades crónicas presenten descontrol de sus enfermedades.

- El compromiso de los pacientes que sufren enfermedades crónicas para evitar que estas enfermedades se descontrolen.

De esta manera, el Gobierno, las entidades del sector de la salud y los pacientes buscan llegar a conclusiones que favorezcan a quienes sufren de enfermedades crónicas y motivarlos para que se tomen en serio sus controles médicos a pesar de la pandemia.



Foro “Tome el control de su salud”.

Jueves 3 de diciembre, a las 8:30 de la mañana.

Los interesados en asistir pueden conectarse a eltiempo.com y a Facebook.com/eltiempo/