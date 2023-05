Si has estado guardando dinero durante meses para poder comprar ese computador que tanto deseas, o si eres de los que siempre está atento a ese juego de sábanas que complementará a la perfección la decoración de tu cuarto, ¡ha llegado el momento ideal para realizar tus compras! Una de las temporadas más esperadas del año, los Black Days, regresa a tu Éxito con ofertas que no podrás resistir en una amplia variedad de categorías. Marca en tu calendario del 23 al 31 de mayo y aprovecha todo lo que tenemos preparado para ti.

¿Te preguntas qué categorías están incluidas en los Black Days?

¡Te sorprenderás! Aquí no solo encontrarás descuentos en electrodomésticos, sino que también podrás acceder a increíbles rebajas en moda, tecnología, productos para el hogar y muchas otras categorías más. Prepara una lista de deseos y no dejes pasar ninguna de las oportunidades que te esperan.



¿Quieres saber cómo aprovechar al máximo estos descuentos? Sigue leyendo y no te pierdas ningún detalle.



¿Cómo puedes realizar tus compras durante los Black Days?

Tienes diferentes opciones al alcance de tu mano. Si eres de los que disfrutan ir a la tienda física porque les emociona tocar y sentir los productos antes de comprarlos, te animamos a acercarte a tu Éxito favorito. Allí podrás disfrutar de los descuentos en persona y asegurarte de que estás adquiriendo exactamente lo que buscabas.



¿Prefieres gestionar tus compras de forma online?

Entonces te recomendamos aprovechar nuestros canales digitales, como exito.com, la app Éxito o WhatsApp, donde puedes escribir al 305 4829046 para realizar tus compras de manera práctica y sencilla. Si aún no tienes la app Éxito, no te preocupes, puedes descargarla fácilmente desde tu App Store o Google Play.