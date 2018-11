Los beneficios de consumir alimentos naturales

´Somos lo que comemos´, esa famosa frase del filósofo Ludwig Feuerbach, refleja hoy en día la situación de un mundo en el cual cada vez son más comunes las enfermedades y problemas causados por la mala alimentación. En muchas ocasiones, es normal que debido a la rutina diaria, el trabajo, el estrés, y los múltiples compromisos, las personas opten por elegir productos prácticos y fáciles de preparar con tal de ahorrar un poco de tiempo, sin asegurarse de la calidad que tengan y de su proceso de elaboración.

En ese sentido, vale mencionar la importancia de irse por el camino de los alimentos que provengan de fuentes naturales. La dieta debería constar por lo menos en un 80% de productos sin procesar, lo más parecido a su estado natural como los huevos, carnes magras, frutas, verduras, granos y cereales entre otros, y alrededor de un 20% de esos productos más refinados y procesados. Además si logramos conseguir productos Orgánicos o “Bio” que son aquellos que se cultivan sin pesticidas, fertilizantes o aditivos, no han sido sometidos a procesos industriales, no han sido modificados genéticamente van a conservan sus nutrientes y características originales, aportando aún más beneficios.





Pero, ¿cuáles son los beneficios de elegir lo natural? En su mayoría, los alimentos orgánicos y naturales ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, evitar enfermedades, tener un correcto funcionamiento del sistema digestivo, y mejorar la calidad del sueño, entre otros.



Por otro lado, contienen aproximadamente 50 por ciento más de antioxidantes que los que han sido procesados dentro de la industria alimentaria. Además, aportan mayor cantidad de fibra para evitar el estreñimiento; son más seguros al no recibir hormonas, colorantes, sabores artificiales, y sustitutos de azúcar; tienen un mejor sabor al no verse alterado su valor nutricional; y están formados por un solo ingrediente, ya que los fabricantes no deben añadir otra cantidad de elementos en donde muchos de ellos no son conocidos por los consumidores.



¿En conclusión? Decidirse por éste estilo de vida, no solo lo ayudará a sentirse mejor físicamente, sino también a enfocarse como debe ser, en los nutrientes que todo cuerpo necesita.