Los artistas que hacen parte de la programación del Teatro Colsubsidio

Con el propósito de complacer a quienes admiran la cultura y permitirles volver a sentir cada una de las emociones que despiertan los conciertos, el Teatro Colsubsidio decidió crear una agenda de espectáculos de la más alta calidad, con propuestas que mezclan sonidos autóctonos colombianos y combinan la presencialidad y virtualidad.

Guardando un aforo limitado e implementando estrictos protocolos de bioseguridad, tanto para artistas como asistentes, la programación 2021 brindará experiencias en distintos escenarios y transmisiones en línea, que estarán disponibles para emocionar a la audiencia y fortalecer el ecosistema de las artes escénicas.



“La gente está ávida por asistir a espectáculos, está queriendo volver a la presencialidad y ver los artistas en vivo. Por supuesto, en Colsubsidio adoptamos los más estrictos protocolos para salvaguardar la vida de las personas y transmitir seguridad a los artistas y al público. Nos vamos adaptando porque no se puede acabar la cultura, no se pueden acabar las artes escénicas, pero tampoco se puede poner en riesgo la salud por el arte”, afirma Sonia Durán, gerente de Educación, Cultura y Productividad de Colsubsidio.



En medio de ese contexto, durante los meses de junio y julio se presentarán los siguientes artistas:



1. Gina Savino – Cuarteto Naoh: Esta cantante colombiana que se ha dedicado a difundir por más de 15 años la música improvisativa y de creación en tiempo real, ha participado en los festivales más representativos del país y se mostrará con su emblemático cuarteto conformado por Juan Carlos Padilla en el bajo, Pedro Acosta en la batería y Santiago Sandoval en la guitarra (1).



En el año 2010 grabaron el disco ‘Naoh’ que recopila las composiciones propias desarrolladas en ese tiempo y pausadas cuando en 2010 Gina tuvo que viajar a Italia como residente. Es así como 8 años después de grabar el disco, el cuarteto se reintegra, ahora con Santiago Sandoval en la guitarra, y continúa desarrollando la música que vibra dentro de sus integrantes para entregar de nuevo al público, una experiencia contemporánea, vocal y abstracta.



Evento presencial: 11 de junio 7:00 p. m. en El Cubo. Retransmisión virtual: 2 de julio.



2. La Perla: Nació en el año 2014 como un proyecto musical cuyo sonido navega tempos y ritmos, provoca emociones y transporta a geografías. La Perla echa mano del bullerengue, del merengue (y muchos más sonidos) dotando su interpretación de una actitud capitalina, que estalla y se modula a voluntad. Por eso, esta agrupación deja huella inmediata en quien tiene un corazón que late y raíces en la belleza y los terrores de este país (2). La Perla es la fiel manifestación de la fuerza y la alegría de la música del Caribe colombiano hecha por tres mujeres bogotanas.



En 2015 fueron ganadoras del Festival de Gaitas de Ovejas, Sucre, en la categoría aficionado (3). Dos años después viajaron a México en su primera gira internacional, donde tocaron en el Festival Marvin, el Foro Hilvana, la Bipo San Ángel y en Guadalajara en el Centro Cultural Bretón, Foro Independencia y Pare de Sufrir. En 2017 lanzaron el EP ‘Paren la Bulla’, una producción discográfica grabada en Mambo Negro Records. Un año después, en el 2018, lanzaron el sencillo ‘Bruja’, que trajo gran reconocimiento a la agrupación; canción que en el mismo año fue sincronizada en la serie de Netflix ‘Siempre Bruja’. El 20 de junio de 2019 lanzaron su segundo EP ‘¿Qué Pasó?’ y meses después realizaron una gira por Europa titulada ‘Macarena’, que recorrió las ciudades de Francia, Austria, España y Portugal.



Evento presencial: 16 de junio 7:00 p. m. en El Cubo. Retransmisión virtual: 9 de julio.



3. Orquesta La 33: Más que una orquesta es una institución de la salsa colombiana, abanderada y representativa del movimiento salsero en Bogotá. La 33 expone en su historia y sus diversas formaciones, la reivindicación de la riqueza cultural que existe tanto en las calles de la capital como en las influencias musicales de cada uno de sus integrantes.



Esta agrupación de salsa comenzó como el sueño de unos amigos que querían hacer música y se reunían a ensayar en 2001 en la casa materna de los hermanos Mejía, una adusta construcción en el barrio Teusaquillo (4). Han sido nominados a los premios Grammy, han ganado cuatro Premios Shock y el Bastón de Mando Benny Moré en el Festival Tempo Latino en Francia.



Evento presencial: 17 de junio 7:00 p. m. en El Cubo. Retransmisión virtual: 16 de julio.



4. Oh’laville: Es una banda de rock alternativo con más de 10 años de trayectoria, que en poco tiempo logró entrar en la escena musical nacional e internacional. Sus sonidos van del rock tradicional hasta llegar al indie rock, con un toque de neofolk, y las canciones compuestas entre sus cuatro integrantes, desde el amor al desamor, pasando por historias de viajes, hasta llegar a sus experiencias como músicos de una banda independiente. Luego de seis meses de silencio, la banda presentó un nuevo sencillo. Esta nueva etapa del grupo integrado por Luis Lizarralde, Andrés Sierra, Andrés Toro y Mateo París, es producto de una reflexión sonora y la dedicación intensa a la composición que ha tenido lugar en medio del confinamiento (5).



Evento presencial: 23 de junio 7:00 p. m. y 8:45 p. m. en El Cubo. Retransmisión virtual: 24 de julio.



5. El Tuyero Ilustrado: El joropo se cultiva tanto en Colombia como en Venezuela y en ambos países significa fiesta, alegría y brío. En específico, el joropo tuyero o el golpe tuyero es característico de la región centro-norte venezolano. De allí emerge todo el potencial de Edward Ramírez, compositor y arreglista, y de Rafa Pino, compositor, cantante y productor. (6) El Tuyero Ilustrado se consolida como un estilo único y una búsqueda particular de la música, donde el respeto por la tradicionalidad del joropo tuyero, se entrelaza con las influencias musicales contemporáneas y la experiencia musical de sus fundadores.



En este 2021, el Tuyero Ilustrado llega, como ellos mismos lo denominan, “recargados de nueva música y nuevos sonidos”.



En el explorar de nuevas formaciones y creaciones trae el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado ‘Buen Viaje’, donde las cuerdas de Edward Ramírez y los juegos vocales de Rafa Pino acompañados de coros, batería, bajo y maracas, se dejan entrever nuevas experimentaciones para sus próximas presentaciones y lanzamientos (7).



Evento presencial: 26 de junio 7:00 p. m. en El Cubo. Retransmisión virtual: 20 de julio.



6. ConCuerpos: Es la compañía pionera en danza contemporánea en Colombia, con bailarines diversos en su trabajo creativo. Su apuesta se centra en derribar las barreras de participación con personas con diversidad funcional, transformar nociones estáticas sobre el cuerpo que baila y aportar con nuevas éticas y estéticas al tejido social y cultural. Desde el año 2009 ha creado obras de nivel profesional presentándose en escenarios nacionales e internacionales (8).



La participación de personas con diversidad funcional en la danza y la accesibilidad de las artes escénicas, son algunas de las temáticas en constante reflexión para la compañía. Además, como manifiesta ConCuerpos, “nuestra apuesta de inclusión no solo se refleja en el trabajo con artistas con y sin discapacidad, sino en la apertura a un público diverso” (9).



Evento presencial: 7 de julio 7:00 p. m. en El Cubo. Retransmisión virtual: 30 de julio.



7. Katie James: Es una cantante, compositora y guitarrista anglo-irlandesa radicada en Colombia desde su niñez. En sus composiciones hay una fuerte influencia de música latinoamericana, donde los bambucos, torbellinos y guabinas, se van presentando como influencias inseparables y también se encuentran rasgos de blues, jazz y folclor irlandés. En su carrera de más de 15 años como cantautora ha grabado cinco álbumes y ha realizado conciertos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Italia, Holanda y Escocia (10).



Actualmente, lanza su nuevo álbum ‘Humano’, una producción excelentemente lograda que además de la destreza técnica de su producción, abre un espacio importante en la reflexión de nuestro ser, nuestras comunidades, el campo, la tierra, los cuerpos de agua y la certeza del arte presente en todas estas manifestaciones y disertaciones. Como lo manifiesta la autora, es “mi mundo a través de canciones” (11).



Evento presencial: 8 de julio 7:00 p. m. en El Cubo. Retransmisión virtual: 7 de agosto.



Adquiera las boletas y disfrute de la programación



Los eventos anteriormente mencionados se llevarán a cabo en El Cubo de Colsubsidio y para asistir de manera presencial, con aforo limitado, usted puede adquirir las entradas mediante Tuboleta o disfrutar de las retransmisiones gratuitas que se harán por medio de la página del Teatro Colsubsidio, sus canales digitales y la plataforma de El Tiempo. Para más información ingrese a www.tuboleta.com o www.teatrocolsubsidio.com y recuerde que los afiliados a la Caja de Compensación cuentan con tarifas especiales.



