Los abogados en el mundo de los negocios

Los negocios son, tal vez, la principal actividad que permite crear y fortalecer lazos de amistad entre las personas, el vínculo comercial establece reglas de convivencia y respeto mutuo en cualquier sociedad.

Pensado, justamente en normas que garanticen una sana relación entre particulares, la Universidad Libre ofrece la Maestría en Derecho Privado y de los Negocios, un programa enfocado en la formación de abogados privatistas orientados a las herramientas propias del Derecho Comercial y Empresarial.



La importancia del Derecho Privado es tal que regula aspectos básicos en la vida de las personas desde su nacimiento hasta, incluso, después de su fallecimiento.



De hecho, el abogado privatista conoce de temas como contratos entre privados, las obligaciones y derechos que se desprenden del vínculo matrimonial, las uniones maritales de hecho y sus consecuencias jurídicas, las relaciones jurídicas entre padres e hijos, las consecuencias jurídicas tras la muerte de una persona, derechos sucesorales y toda relación jurídico-comercial que se desarrolla por la actividad comercial y empresarial y los derechos y obligaciones de los consumidores de productos y servicios.

Maestría integral

Esta Maestría es la más reciente de la oferta académica, en 2020-II comienza la cuarta cohorte.



“Estamos en un mundo globalizado donde hay que entender la mecánica de los mercados internacionales: los empresarios producen, comercian, importan y exportan, pero no siempre prevén las implicaciones de esa relación jurídica. A eso es que le apunta esta Maestría”, explica Gember Angarita Palma, director del programa.



Se trata de una Maestría integral de cuatro semestres con énfasis en profundización que abarca aspectos nucleares, por ejemplo, la constitucionalización del Derecho Privado, teoría general de los contratos, teoría de los negocios, teoría de los bienes, el derecho societario, derecho de la competencia, derecho del consumidor, contratos atípicos, contratos bancarios, el derecho tributario, derecho del transporte, la propiedad intelectual, etc.



Al final, el Magíster será capaz de abordar las múltiples necesidades que tiene un empresario cuando desarrolla su negocio: desde las dudas de constituirse como sociedad o empresa unipersonal.



“Esta Maestría es ideal para que los privatistas adquieran un alto perfil para la asesoría, la consultoría y el litigio, y para que los jueces profundicen en la mecánica del Derecho Privado a la hora de fallar los negocios”, agrega el catedrático Angarita Palma.

Foto:

La Maestría en Derecho Privado y de los Negocios no solo está dirigida a abogados sino a profesionales con formación en Ciencias Económicas, Administración de Empresas, Contaduría e Ingenierías que, aunque no pueden litigar sí tienen que conocer el funcionamiento integral de la compañía.



“La Universidad Libre es de mente abierta y libertad de cátedra, y eso hace más enriquecedor el discurso en el aula. El gran plus de nuestro programa es que el estudiante entienda la realidad social, no solo la mecánica de las relaciones comerciales entre las personas sino la relación del comerciante con la sociedad, con sus trabajadores, con el medio ambiente”, concluye el director de la Maestría.



Inscripciones abiertas desde el 1 de abril de 2020. Consulte más información en www.unilibre.edu.co.