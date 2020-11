Longines, marca suiza de relojes, presenta alianza con Jorge Rausch

Longines, la marca suiza de relojes más antigua creada ante la organización mundial de propiedad intelectual, que no ha sido alterada y que existe en la actualidad, anuncia su alianza con Jorge Rausch, dentro de su estrategia de realizar esa clase de convenios con los influenciadores y amigos de este fabricante europeo, a quienes consideran personajes cercanos a sus principios y valores.

Con base en su lema ‘La elegancia es una actitud’ y en sus tres pilares fundamentales alrededor de la elegancia, la tradición y las altas prestaciones, para esta unión con el reconocido chef Longines tuvo en cuenta las similitudes que existen entre estos dos artes: el de la alta cocina con la alta relojería, como los tiempos exactos que deben cumplir las recetas para que queden deliciosas, así como los diferentes elementos, roles y procesos que deben estar perfectamente alineados y sincronizados tanto en los restaurantes como en las fábricas de relojes para que los productos finales y las experiencias de los usuarios sean impecables.



De acuerdo con Edgardo Blanco, gerente de Longines, inicialmente se hará una presentación destacando los valores de estas dos formas de arte y cómo ambos se complementan entre sí, además en la medida en que las restricciones propias de la pandemia lo permitan, se planea hacer implementaciones de la marca en los restaurantes, como por ejemplo vincular una de las colecciones más importantes de la marca como lo es la ‘Master Collection’ y crear un nuevo plato que se inspire y lleve su nombre en el menú.

Foto: Longines

Mientras eso es posible, los clientes VIP de la marca tendrán el privilegio de compartir diferentes actividades culinarias en modo virtual con Jorge Rausch, recibiendo los ingredientes que se necesitan para cocinar recetas especiales desde la comodidad de su casa.



Sobre la marca, el directivo sostiene que es de tradición, enfocada en un segmento de la sociedad que conoce de relojería y en personas que saben admirar la historia de los fabricantes. No en vano, resalta, Longines cuenta con una trayectoria desde 1832, donde siempre se ha posicionado entre la tercera y cuarta mayor facturación en el ámbito mundial. Está presente en más de 150 países y en Colombia (donde en los últimos años ha tenido un crecimiento relevante) la distribuye el Grupo Glauser y también se encuentra en las tiendas ‘Time Square’.



Por otra parte, y teniendo en cuenta las posibilidades y novedades que ofrece la marca para esta temporada, el directivo afirma que en este sector se puede hablar de dos tipos de negocios a los que los usuarios pueden acceder.



De un lado está la relojería ‘fashion’, que es aquella que va acorde con las tendencias de la moda y que, por ende, sus diseñadores lanzan nuevas colecciones cada tres meses (cuatro al año) y obligan a los consumidores a estar cambiando de productos.

Longines Foto: Longines

En tanto que la relojería suiza es algo más tradicional, que no varía tanto en cuanto a sus colecciones y por eso brindan la seguridad y la confianza que certifica que esa inversión va a ser duradera en el tiempo, por lo que sus costos son más elevados por su misma fabricación, pero al tiempo son relojes que las personas podrán disfrutar durante toda la vida y guardarlos hasta heredarlos a las siguientes generaciones dentro de sus familias.



“Eso no quiere decir que no innovemos, pero los cambios no son tan abruptos como sucede con las marcas de relojería ‘touch’. En Longines podemos resaltar el lanzamiento del ‘Hydroconquest’, de la línea ‘Sport Collection’, y que en Colombia hay un mercado que se ha adaptado muy bien a esta propuesta. Es un modelo que ha gustado mucho y viene en material de acero inoxidable y cerámica; salió con pulsos en acero y en caucho, en colores azul, negro y gris, y ahora para final de año llega en verde”, puntualiza Blanco.