Luego de terminar el pregrado, las personas muchas veces se preguntan si es necesario hacer un posgrado o no, debido a que requiere una inversión tanto en tiempo como en dinero. Sin embargo, no hay que desconocer que en la actualidad, continuar con el crecimiento profesional es muy importante, no solo porque las personas adquieren conocimientos nuevos, aplicables a su campo de formación, sino porque les va a permitir aspirar y tener mejores oportunidades de empleo y una mejor remuneración económica.

La Universidad Javeriana tiene una amplia oferta académica, cuentan con más de 190 posgrados que incluyen 103 especializaciones, 76 maestrías y 13 doctorados en campos como ciencias de la salud, ingeniería, educación, filosofía, artes, ciencias económicas y administrativas, ciencias sociales y ciencias jurídicas, entre otros. Muchos de estos programas cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento, por lo que la educación que brindan es de excelente calidad.

Con 400 años de historia, la universidad es una de las instituciones de educación superior más reconocidas, por lo que ha sido parte fundamental en la formación de miles de profesionales en el país. En sus inicios, entre 1608 y 1611, en la institución se enseñaba desde las cátedras de Filosofía, Teología y Medicina. Posterior a 1930 y gracias al esfuerzo académico, se comenzaron a constituir las 18 facultades, que hoy hacen parte de la Javeriana.

De otro lado, la Universidad Javeriana también se destaca por promover una perspectiva interdisciplinaria en sus posgrados, lo que permite a sus estudiantes contribuir en la solución de problemáticas de forma sólida y robusta, a la vez que fortalece habilidades para interactuar entre las distintas disciplinas.

Otro aspecto importante es que la institución es consciente de la relevancia que tiene la investigación para el avance del país. Por esto, orienta sus esfuerzos a la transformación de realidades de nuestro territorio por medio de proyectos de alto impacto con reconocimiento nacional e internacional. De igual forma, la Universidad cuenta con más de 100 grupos de investigación que están avalados por Minciencias.



Asimismo, la Javeriana ofrece programas de posgrado presenciales, virtuales y en extensión. Los estudios virtuales han facilitado la formación de las personas que por algún motivo no pueden acceder de manera presencial, permitiendo que no solo personas dentro de Colombia, sino también del exterior, puedan hacer su posgrado y graduarse exitosamente.



Estos son los posgrados virtuales que ofrece la Javeriana:



• Maestría en Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas (Instituto Pensar). SNIES 109136.

• Especialización en Gestión de Empresas de la Economía Social y Solidaria (Facultad de Estudios Ambientales y Rurales). SNIES 108835.

• Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos (Facultad de Ciencias Sociales). SNIES 107963.

• Especialización en Liderazgo para la Gestión Social (Facultad de Educación). SNIES 109209.

• Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías (Facultad de Educación). SNIES 108965.

• Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera (Facultad de Comunicación y Lenguaje). SNIES 111138

• Maestría en Inteligencia Artificial - próxima a lanzarse (Facultad de Ingeniería).

• Maestría en Educación para Profesionales de la Salud (Facultad de Medicina). SNIES 109231

• Especialización en Educación para Profesionales de la Salud (Facultad de Medicina) SNIES 109230

Por su parte, los posgrados en extensión les ofrecen a los profesionales la opción de estudiar sin salir de su región. Esto indudablemente facilita la experiencia académica, ya que permite que el alumno se sienta cómodo en el lugar en donde se encuentra y no tenga la necesidad de trasladarse a otra ciudad por temor a no recibir una educación de calidad. Esta modalidad está disponible en: Barranquilla, Bucaramanga y Cali.

Expojaveriana Posgrados Virtual 2023

Si está pensando en comenzar su posgrado lo invitamos a participar los próximos 6 y 7 de septiembre en Expojaveriana 2023, para que conozca más sobre la oferta académica y resuelva todas sus inquietudes. Además, en el marco del evento también habrán paneles interdisciplinarios con expertos en diversas áreas, para discutir y analizar sobre varias temáticas desde diferentes perspectivas. Como el evento es virtual, solo debe registrarse aquí.



Hacer un posgrado es una excelente oportunidad para afrontar nuevos retos, seguir creciendo profesionalmente y tener mejores oportunidades laborales. Los invitamos a conocer toda la oferta académica de posgrados de la Universidad Javeriana aquí.