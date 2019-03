Lo último en tecnología para 4x4

Aspectos como la comodidad, conectividad, entretenimiento y que el vehículo le sirva tanto para el campo como para la ciudad, son definitivos a la hora de tomar una decisión de compra. Por tal motivo, los coches SUV (Sport Utility Vehicle) se han convertido en productos muy demandados y varias marcas tienen estos automóviles mixtos.

Revolución del concepto SUV

Un modelo que le imprimirá fuerza a la gama es la Volkswagen Touareg V8 TDI 2020, con mecánica Turbo Diesel V8 de 4.0 litros. Tiene 421 caballos de potencia y un torque de 900 Nm, que se conecta a la caja automática secuencial de ocho velocidades (shift-by-wire), y tracción a las cuatro ruedas: 4Motion.



Asímismo, “la Volkswagen T-Cross será importada de Brasil y podría llegar a mitad del 2019. Llevará un motor de 1.6 litros de 110 caballos con opción mecánica o automática”, manifestó Juan Fernando Mazo, coordinador comercial de Volkswagen, para Corautos Andino.

Inteligencia y eficiencia

Nissan está posicionando su X.Trail: motor de 2.5 litros con 16 válvulas, que brindan 169 caballos de fuerza y 172 libras-pie de torque. La transmisión CVT, con modo manual, ofrece una mejor respuesta del motor y una óptima aceleración lineal, que deriva en una mayor eficiencia de combustible (disponible en versiones Advance y Exclusive). Cuenta con opción Intelligent 4x4 para adaptarse a las condiciones del camino y asegurar un mejor desempeño del vehículo, en la versión Exclusive.

Comodidad y potencia

Varias son las apuestas de Chevrolet para este año. Comenzando por la Chevrolet Trailblazer, una SUV de 7 plazas, que cuenta con un diseño robusto y elegante. La Trailblazer logra 200 caballos de potencia a 3.600 revoluciones por minuto y un torque de 500 Nm, siendo la SUV de mayor potencia en su segmento. Cuenta con motor turbodiesel de 2.8 litros acoplado a una transmisión automática de seis marchas y con sistema de tracción 4×4.



Diana Reynoso, gerente de Mercadeo de GM Sudamérica Oeste, afirma que “se destaca también la Chevrolet Equinox, una camioneta familia que llega a complementar el portafolio de SUVs de la marca. En Colombia tendremos tres versiones con transmisión automática: LS, LT y una versión Premier (Full Equipo) y un nuevo sistema de infoentretenimiento Chevrolet MyLink”.

La nueva generación de Korando

SsangYong Motor Colombia contraataca con All New Korando, que cuenta con una nueva plataforma, nuevos motores de inyección directa, opciones de cambios automáticos o manuales, y nuevas ayudas a la conducción que hasta ahora no tenía. Con todo esto, la nueva camioneta de 4,45 metros y una bodega de hasta 551 litros de capacidad arrancará sus ventas en los primeros meses del 2020.

Economía y equipamiento

Las novedades de este año son las primeras pickups ensambladas en Ecuador, que garantizan uno de los precios más favorables del mercado. “Para este año estamos contando con los lanzamientos de la nueva Great Wall H3; a su vez, estaremos posicionando la Haval H9, un vehículo 4x4 de lujo, con prestaciones de tecnología y equipamiento top”, comenta Julián Guzmán, gerente de Ambacar Colombia.

Capacidad y gadgets

DFSK 580 tiene capacidad para siete pasajeros y sistema de infoentretenimiento a bordo. Cuenta con un motor de 1.8 litros, que trabaja con un torque máximo de 19 kg-m a 3.600- 4200 rpm. A su vez, transmisión manual de seis marchas y una potencia de 137 caballos de fuerza. Llaman la atención sus gadgets: dirección electro asistida, faros LED delanteros y traseros, sistema bluetooth, controles para sistema de entretenimiento en el volante, pantalla táctil de 8 pulgadas, sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y AndroidAuto. Su sunroof eléctrico permite iluminación y ventilación constante, además de atribuirle un toque de deportividad al diseño.

Un mayor control

La New Forester es el más reciente lanzamiento de Subaru, que integra un sistema de control todo terreno de última generación, seguridad pasiva en frenos, un sistema Esp Bosch de 9 generación, faros Afs y carrocerías de alta rigidez para brindar mayor resistencia a la topografía colombiana. “Contamos un tema de conectividad que antes no lo teníamos y de confort. Cambia la suspensión por una más suave para evitar los brincos”, reseña Mauricio Hernández, vicepresidente de Subaru.



Complementará el portafolio la Forester 2.5 advance, un vehículo 4x4 con un motor de 2500 centímetros cúbicos, viene con 7 airbags y toda la conexión de multimedia de Apple Car Play y de Android Autos. Para minimizar accidentes, estos vehículos cuentan con Eye Side, uno de los más avanzados sistemas anti colisión.

Mazda le apunta al lujo

Mazda CX-5 Signature incorpora mayor lujo: acabados de alta calidad, detalles en madera y cuero Nappa. De igual manera, ofrece nuevos desarrollos, como la compatibilidad con Android Auto y equipos móviles iPhone y el Monitor Vista 360°, llega a complementar al sistema de seguridad proactiva i-Activsense.



Cuenta con motor de 2,5L con Turbo de Presión Dinámica, que entrega 228 caballos de potencia a 5.000 r.p.m. Adicionalmente incorpora el sistema de control G-Vectoring Plus, el cual fue introducido recientemente a nivel global para mejorar la sensación de conducción y ofrecer mayor confort, para todos sus ocupantes.