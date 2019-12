Lo último de Carulla es ‘smart’ y ya está en Bogotá, ¡conózcalo!

Un nuevo formato más fresco, tecnológico y sostenible de la reconocida cadena de supermercados.

Vivir una experiencia de compra realmente inteligente ya es posible gracias a Carulla SmartMarket . Desde hoy, en la carrera 11 con calle 92, el lugar de las ideas frescas abre sus puertas para que todos puedan disfrutar de la innovación y la tecnología a otro nivel.



El último lanzamiento de la cadena de supermercados es un formato fresco, tecnológico y sostenible que responde a todas las necesidades de un cliente ‘smart’ que reclama poder pasar más tiempo con amigos, familia o haciendo lo que le gusta, no haciendo filas.

Una experiencia memorable e innovadora

Ser ‘smart’ es también dar una solución pensada para el consumidor actual, que en su día a día está en la búsqueda constante de experiencias significativas, ágiles, de calidad, que compartan sus gustos, conectadas a las nuevas tendencias globales y cuyo compromiso por el cuidado del planeta sea evidente.



Así, el punto de venta se conecta a una innovadora app que facilita pagar la compra sin pasar por caja (autopago) ¡con solo una sonrisa!, esto no es más que una tecnología de pago a través de reconocimiento facial (Smile ID) nunca antes vista en los supermercados del país.



De igual manera, es posible programar las compras (Ready To Go): el cliente puede seleccionar con anterioridad y desde su dispositivo móvil cada uno de los artículos que desee adquirir, para luego solo tener que ir a la tienda a recoger su orden cuando esté lista.



Por si fuera poco, además de disponer de los mejores productos locales, orgánicos y veganos, la app de Carulla SmartMarket también cuenta con realidad aumentada que le permite al visitante escanear con la cámara de su celular cada uno de los artículos en exhibición, para luego mostrarle en pantalla toda la información relevante de estos, como su origen, materias primas y valor nutricional; con lo que ser ‘smart’ es ver más allá de las etiquetas.



Todo esto le quita minutos a aquellos momentos engorrosos y ganar tiempo para gozar más de cada ‘hobbie’ o plan.



Cabe destacar, igualmente, que con este nuevo formato de punto de venta Carulla se pone al día con las últimas tendencias de comercio electrónico, ya que los compradores pueden ordenar a la puerta de su hogar los productos que no encuentren en el almacén.

Asimismo, la inteligencia artificial se pone al servicio de las necesidades de los compradores por medio de ‘Lú’, una asistente virtual presente en toda la tienda y dispuesta a colaborar en todo lo que el visitante necesite durante su estancia en el SmartMarket.



A todo lo anterior se suma que este nuevo almacén contribuye al cuidado del medioambiente con el uso de empaques de materiales sostenibles para sus frutas y verduras. Por medio de la hoja de bijao o el PET reciclable, la tienda sustituye al plástico.



Carulla SmartMarket se convierte en el primer y único laboratorio de comercio inteligente en el país, el cual busca generar la mejor experiencia de compra y hacer más fácil la vida de los clientes a través de numerosas herramientas tecnológicas sin deshumanizar el servicio, la asesoría y la calidad humana que siempre han caracterizado a los supermercados de la marca.



Si quiere conocer mucho más, entre a smartmarket.carulla.co