Lo que usted no sabe sobre el Síndrome de Asia

Según estadísticas recopiladas en estudios científicos, la probabilidad de que una persona padezca el síndrome de Asia es del 1%, lo que significa que, de cada 100 pacientes, uno puede desarrollarlo y necesitar la extracción del cuerpo extraño debido a una reacción exagerada y aunque esta estadística no es muy alta, no hay que ignorar su existencia.

Así lo señala el Dr. Raúl Daza, quien, con más de 10 años dedicados al ejercicio de la cirugía plástica y reconstructiva, es un especialista en cirugía general y cirugía plástica reparadora y estética y uno de los expertos más reputados en su campo.



“No se trata de una enfermedad, como se ha mencionado en algunos espacios, sino de un síndrome. Cuando utilizamos este término, nos referimos a un conjunto de síntomas, entre los que se incluyen fatiga, cansancio, insomnio, resequedad en los ojos, dolores articulares, malestar general, entre otros”, señala.



De acuerdo con el experto, estos síntomas pueden experimentarlos incluso personas que no padecen el síndrome y es por esta razón que diagnosticarlo se torna en una tarea compleja. De hecho, asegura Daza, una mujer que no tiene cuerpos extraños implantados en su organismo puede sufrirlos. “En este punto, es importante destacar que el síndrome de Asia no está limitado únicamente a implantes mamarios; puede desencadenarse debido a la presencia de cuerpos extraños como tatuajes, implantes dentales, clavos ortopédicos, válvulas de neurocirugía, válvulas cardíacas, piercings o incluso, algunas vacunas”, agrega.

De esta manera y de acuerdo con el experto, es un conjunto de síntomas que se producen como reacción autoinmune e inflamatoria a un cuerpo extraño, al que el organismo responde de manera exagerada, lo que puede derivar en los síntomas mencionados.



“De hecho, se investiga continuamente para comprender hasta qué punto los implantes mamarios pueden estar relacionados con él. Además, debido a la atención mediática que ha recibido, es importante considerar si puede tener un componente psicológico. A menudo, en mi consulta recibo pacientes que experimentan varios síntomas, pero es fundamental tener en cuenta que estos pueden estar relacionados con otras condiciones y no necesariamente con el implante o el cuerpo extraño en cuestión”, puntualiza Daza.

¿Tengo síndrome de Asia?

Determinar su presencia es uno de los más grandes desafíos y retos para la medicina y por ello, se hace necesario adelantar las respectivas consultas con un reumatólogo, especialista en enfermedades inmunológicas, quien se encargará de llevar a cabo exámenes especializados para realizar un diagnóstico preciso.



Sin embargo y debido a que el síndrome de Asia se diagnostica por exclusión, es decir, después de descartar otras condiciones más comunes, es esencial realizar una evaluación exhaustiva con médicos especializados en diferentes áreas.



“Por ejemplo, si una persona experimenta dolor de cabeza, debe consultar a un neurólogo para descartar problemas neurológicos y si sufre fatiga o malestar, se deben realizar análisis de sangre para verificar los niveles de hemoglobina y consultar a un especialista en la materia. En resumen, antes de afirmar que se padece el Síndrome de Asia, es necesario descartar todas las demás dolencias. En mi experiencia como cirujano, he visto muchos casos en los que las pacientes experimentan síntomas, toman decisiones basadas en información mediática, como la extracción de implantes, pero a menudo continúan experimentando síntomas después de la intervención, o en el mejor de los casos, solo mejora uno de ellos”, señala el especialista.



Una vez se ha confirmado el diagnóstico se debe llevar a cabo la extracción del cuerpo extraño, un procedimiento que los cirujanos plásticos han realizado durante mucho tiempo, incluso antes de que se conociera el síndrome y que consiste en retirar el implante de la paciente del lugar en donde este se encuentre.

“En el caso de la cirugía de senos, la extracción es reconstructiva y en la mayoría de los casos, resulta en una cicatriz en forma de "T" invertida. Sin embargo, existen otros en los que las cicatrices son solo alrededor de la areola y esto depende de cada situación particular. El objetivo principal de la extracción es dejar un seno restaurado, elevado y estéticamente agradable. El procedimiento de extracción dura entre tres y cuatro horas, es ambulatorio y la recuperación suele tomar entre tres y cinco días”, asegura.



Transcurridos estos cinco días, la paciente podrá retomar su rutina de trabajo y solo debe evitar esfuerzos físicos como levantar objetos pesados o conducir, durante los primeros 30 días después de la cirugía. Daza asegura que la extracción es generalmente poco dolorosa y proporciona resultados estéticos satisfactorios en la mayoría de las pacientes.



En cuanto a la relación existente entre el síndrome de Asia y el tiempo, es preciso señalar que varios estudios han demostrado que la mayoría de las pacientes que experimentan el síndrome de Asia lo hacen dentro de los primeros seis a 12 meses después de haberse realizado la implantación del cuerpo extraño y por esta razón, si una paciente ha tenido implantes durante 10 años y está experimentando síntomas, es menos probable que se deba al síndrome de Asia. “Aunque no se puede descartar por completo, no es lo más común”, agrega el especialista.

El pánico mediático

Si bien, en medios de comunicación se generó una ola de dudas a raíz de los comentarios hechos por influenciadores reconocidos, esta tendencia ha disminuido después de alcanzar un pico importante. “En mi consulta, hubo un momento en el que cinco de cada diez pacientes deseaban someterse a una cirugía de implantes, mientras que las otras cinco querían retirarlos debido a la desinformación que circulaba. A raíz de esta fiebre mediática que relacionaba los implantes de senos con el síndrome, he trabajado en educar al público a través de diversos medios masivos, junto con otros especialistas. Creo que la gente se ha ido informando más sobre el tema y aunque algunas pacientes aún tienen dudas, ese temor inicial ha perdido fuerza”, puntualiza el experto.



Sin embargo, de acuerdo con Daza, a raíz de este pánico mediático algunas influenciadoras han popularizado el término "capsulectomía en bloque", concepto que tiene que ver con la extracción del implante y la cápsula en una sola pieza.



“Es importante aclarar que lo fundamental es que la capsulectomía sea completa, lo que significa que se retire toda la cápsula, ya sea en fragmentos o en una sola pieza, según las condiciones en las que se encuentre la cápsula. La facilidad de retirarla en un solo bloque depende de la densidad de la cápsula”, indica.



Mientras tanto y en lo relativo a saber si los implantes mamarios pueden causar cáncer, el cirujano plástico es enfático al señalar que los implantes en sí no lo provocan y que, de hecho, se utilizan para la reconstrucción después de la extirpación de un cáncer de mama.

“Someterse a una cirugía de senos es completamente seguro, siempre y cuando se utilicen implantes aprobados por la FDA. No existe evidencia científica que respalde lo contrario. Es relevante recordar que hay muchas más pacientes satisfechas con sus implantes que aquellas que experimentan problemas. La cirugía de implantes puede tener un impacto transformador en la vida de las pacientes, mejorando su autoestima y bienestar físico y mental, por lo tanto, mientras sean seguras y puedan mejorar la vida de las pacientes, debemos seguir ofreciendo esta opción a quienes la necesitan”, concluye el Dr. Raúl Daza, cirujano plástico y especialista en cirugía general y cirugía plástica reparadora y estética.