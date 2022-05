Aunque la coyuntura mundial plantea un escenario incierto en materia política, social y económica por cuenta del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, y que inevitablemente impacta a los mercados financieros globales y genera volatilidad en activos que implican riesgo –como las acciones–, por otra parte, la economía de las naciones ya empieza a dejar atrás los efectos de la pandemia.



Lo mismo se ha comenzado a evidenciar en Colombia donde, de acuerdo con Leonardo Mila, gerente de Estrategia en el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, los resultados de la industria pensional durante 2021 fueron mucho mejores de lo esperado, aún en medio de un panorama tan desafiante.

Así las cosas, al cierre del año pasado, los fondos de pensiones obligatorias generaron rendimientos para sus afiliados por un valor de $31,8 billones, como consecuencia de un proceso de inversión profesional y estructurado que les ha permitido identificar inversiones con alto potencial de valorización para sus afiliados, a la diversificación que se ha implementado y a una visión de largo plazo que ha representado la clave para la preservación y crecimiento del valor de los portafolios administrados.



Según lo explica el directivo, en 2021, solo Porvenir les generó a sus afiliados en Pensiones Obligatorias y Cesantías rendimientos por $15,7 billones, impulsados principalmente por el resultado satisfactorio de los portafolios de Mayor Riesgo y Moderado, que evidenciaron rentabilidades positivas de dos dígitos durante el año. Esto –agrega Mila– obedeció al buen comportamiento de sus inversiones en renta variable, especialmente, de los internacionales que se beneficiaron de la recuperación económica global registrada el año anterior.

Rentabilidades de los ahorros pensionales

Con el propósito de explicar los aspectos más relevantes alrededor de las rentabilidades de los ahorros pensionales –que deben ser analizadas en un horizonte de tiempo de largo plazo– el Gerente de Estrategia en Porvenir aclara que la rentabilidad hace referencia al beneficio o ganancia que se ha obtenido de un dinero invertido en un periodo determinado de tiempo como porcentaje del capital invertido, y que esta puede ser fija o variable, positiva o negativa.



“El desempeño de las rentabilidades de los fondos de pensiones no debe evaluarse para horizontes de tiempo de corto plazo como días, semanas o meses, sino para los de largo plazo como 10, 20 o 30 años, teniendo en cuenta que estos son los periodos de tiempo que normalmente le toma a cada trabajador la construcción de su ahorro pensional. Por lo tanto, es importante no tomar decisiones apresuradas por situaciones transitorias de elevada volatilidad”, precisa Mila.



Para el caso concreto de Porvenir, los recursos que administra son invertidos principalmente en instrumentos financieros de mercados internacionales y locales, como acciones de países desarrollados o títulos de deuda pública del Gobierno Nacional, entre otros.



Estas inversiones, así mismo, se encuentran reguladas por la Superintendencia Financiera, quien establece los tipos de activos y los montos máximos en los cuales se puede invertir. Los precios de mercado de estos instrumentos financieros, al negociarse diariamente en mercados internacionales y locales, están expuestos a fluctuaciones de corto plazo y son susceptibles a presentar desvalorizaciones temporales durante períodos de tiempo relativamente cortos.



Porvenir, según este experto, tiene la responsabilidad de hacer una gestión eficiente de los recursos que administra, realizando inversiones con alto potencial de valorización y teniendo en consideración criterios de diversificación, de manera que permitan tener la mejor relación riesgo-retorno, para que sus afiliados puedan cumplir con sus objetivos de pensión y ahorro en el largo plazo.



Con respecto a la importancia de los rendimientos en el ahorro pensional, Leonardo Mila señala que el valor de los recursos que hay en la cuenta de ahorro individual no solo se compone de la suma de los aportes que realiza el afiliado y el empleador, sino también de los rendimientos generados por la gestión que realiza una administradora del fondo de pensiones como Porvenir.



“Estos rendimientos generados por la gestión de la AFP, en el largo plazo representan cerca del 70 por ciento del valor de la cuenta individual que le pertenece al afiliado. De esta manera se construye el capital que al final de la vida laboral del afiliado le permitirá obtener las mesadas pensionales que garantizarán su tranquilidad financiera en la vejez”, subraya el ejecutivo.



Finalmente, ante la inquietud sobre si los fondos deben garantizar un mínimo de rendimiento a los afiliados, Mila dice que sí. Con el fin de proteger el ahorro pensional, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deben garantizar una rentabilidad mínima para un horizonte de tiempo determinado, según el fondo de pensiones obligatorias o el portafolio de cesantías del que se trate.



“La metodología de cálculo de esta rentabilidad mínima, así como el horizonte de tiempo de cálculo, son definidos por la Superintendencia Financiera. En caso de que no se cumpla esta rentabilidad mínima, la Sociedad Administradora debe responder con los recursos de su patrimonio para asegurar que se alcance este nivel mínimo requerido por la regulación”, enfatiza el Gerente de Estrategia en Porvenir.