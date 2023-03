Cuidar la salud financiera debe ser una de las prioridades de las personas en todas las etapas de la vida, pues es un tema que va mucho más allá del nivel de ingreso y se refiere a la relación que se tiene con el dinero para cumplir con las obligaciones, tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad de vida y hacer planes para el futuro.

En medio de ese panorama, ¿cuáles son los elementos que se deberían tener en cuenta para conseguir un bienestar financiero cada vez mayor? Para dar respuesta a este interrogante es preciso hablar de siete aspectos que son clave:



El primero es el ahorro como la base para cumplir con propósitos individuales y/o asumir contingencias sin afectar las finanzas familiares. En general, una persona debería ahorrar al menos el 10 por ciento de su salario o al menos empezar a crear el hábito con la cantidad que considere necesaria.



El segundo es darle orden a las finanzas familiares a través de la planeación. Es muy importante establecer un presupuesto con los objetivos en el corto y mediano plazo para tener claridad sobre los gastos fijos de cada mes (vivienda, servicios, transporte, alimentación, entre otros), los gastos obligatorios que se dan en distintas épocas del año (impuestos y mantenimiento del carro) y los propósitos y necesidades del grupo familiar.



El tercero es el control de los gastos como una medida que puede asumir cada uno de los integrantes del hogar, prestándole atención a las pequeñas compras y comparando los precios de los productos entre marcas y establecimientos.



El cuarto aspecto es el nivel de endeudamiento. El crédito es una de las herramientas que ayuda en la realización de los propósitos como poder pagar a plazos la compra de los bienes que se necesitan y costear proyectos con beneficios a largo plazo. Sin embargo, aunque las deudas por sí solas no son malas, las familias deben saber aprovecharlas para que no se les conviertan en un dolor de cabeza, entendiendo muy bien las condiciones del crédito y cumpliendo con los pagos.



El quinto es crear patrimonio según las necesidades y expectativas individuales. Pero para llevarlo a cabo, hay que incorporar este tema dentro de las acciones de ahorro, gasto, deuda e inversión. Siempre contando con la asesoría personalizada de un experto para tomar decisiones acertadas.



El sexto es la protección, ya que nadie está exento de sufrir alguna eventualidad. Es necesario contar con herramientas que den la posibilidad de asumir las contingencias sin afectar la economía familiar, es decir, con algunos seguros. El mercado ofrece muchas alternativas para cubrir distintos tipos de situaciones para enfrentar las emergencias y cuidar el patrimonio.



El séptimo, pero no menos importante, es acceder a las alternativas para manejar el dinero de forma fácil, rápida y segura. El uso de los canales digitales como aplicaciones, medios de pago o banca virtual, es esencial para hacer un sinnúmero de operaciones con el menor costo posible y en tiempo récord. Incluso, muchas de ellas se pueden automatizar para no pensar en el pago de facturas, créditos y demás.

Indicador de bienestar financiero

Conscientes de la importancia de educar a los colombianos acerca de los ítems mencionados, Bancolombia decidió presentar una herramienta que analizará la situación económica y financiera de más de 11 millones de clientes y que para la entidad se convertirá en una guía al momento de ofrecer productos y servicios de manera responsable. Se trata del Indicador de Bienestar Financiero, un nuevo producto que les mostrará a los usuarios en una escala de 0 a 100, cómo está su situación financiera, siendo 100 el nivel más óptimo y 0 la señal de que no está pasando por su mejor momento.



“Como anunciamos con la baja de tasas, en esta coyuntura nuestra prioridad es cuidar el bienestar financiero de las personas, por eso, este será el año de la asesoría responsable y del sí y el no argumentados para que podamos lograr un sano equilibrio entre las necesidades de las personas y su salud financiera. Para esto es clave la información que nos arrojará el Indicador”, explica Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.



Por lo demás, el Indicador De Bienestar Financiero permitirá a su vez elevar el nivel de conciencia sobre la importancia del manejo del dinero, del ahorro, de aprender a invertir y de detectar gastos que no siempre son tan evidentes, pero que impactan el flujo de caja de las personas.

Si desea conocer más información, ingrese a www.bancolombia.com.