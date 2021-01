Lo que debe tener en cuenta a la hora de cuidar su salud visual

El pasado 9 de diciembre por medio de la plataforma de eltiempo.com, se realizó de la mano de expertos el foro ‘Hablemos de salud y protección visual’, un espacio en el que se abarcaron temas importantes y recomendaciones sobre la salud y protección de los ojos. Y es que la emergencia sanitaria y el cambio de rutina obligó a los colombianos a pasar más horas frente a las pantallas de dispositivos electrónicos, lo que les ha ocasionado deterioros en la visión y ha aumentado la preocupación de los profesionales de la salud visual, por crear conciencia en la población sobre la importancia del cuidado de los ojos.

“Para que nosotros podamos tener una visión más saludable, definitivamente no podemos tomarnos la luz a la ligera. Hay muchas longitudes de onda como los rayos UV y la luz azul nociva de la que tanto se habla en estos días y más por todo lo que hemos vivido durante los últimos ocho meses, una vida superconectada, así que debemos ser conscientes que la luz viene en muchas formas”, afirmó el doctor Walter Becerra, jefe de Educación de Essilor Colombia.



Desafortunadamente la exposición a nuevas fuentes de luz artificial y al sol como la mayor fuente de luz azul nociva y, principal emisor de radiación ultravioleta, se comporta de manera acumulativa causando efectos que no se manifiestan inmediatamente, por lo que gran parte de la población asume que no debe visitar al especialista de la salud visual para realizarse una respectiva revisión.



“El mayor riesgo que todos tenemos es que al ser acumulativo, los daños no se van a presentar en el momento, sino a lo largo de los años cuando de pronto ya es tarde para hacer algo (…) Por ejemplo, la exposición crónica del ojo a la radiación UV puede favorecer a la formación de cataratas, pterigios, entre otros. Y la luz azul violeta se ha relacionado con la DMAE”, continuó el doctor Becerra.



La prevención juega un papel fundamental cuando se trata de cuidar la visión y en ese sentido, es primordial contar con lentes que ayudan a proteger los ojos al 100 por ciento “y sin duda los lentes Transitions GEN 8 con antireflejo Crizal son la mejor opción, porque bloquean la luz azul nociva emitida por los dispositivos electrónicos y el sol y, cuando usted está afuera, lo protegen de los rayos ultravioleta mientras tiene una claridad óptima de visión con la mejor tecnología antirreflejo del mercado. Los lentes fotosensibles Transitions GEN 8 se aclaran y oscurecen dependiendo de las condiciones de iluminación permitiendo controlar la luz que ingresa a los ojos de forma automática, sin que implique una preocupación para nosotros. Esto sin olvidar que cuentan con diferentes opciones de colores al oscurecerse, lo que permite que se pueda jugar con los diferentes estilos que cada uno quiera proyectar en su día a día”, aseguró Carolina Rojas, Product Manager de Essilor Colombia.



Lo anterior significa que si usted va por la calle y hay mucha luz, automáticamente los lentes Transitions GEN 8 reducirán ese impacto controlando el exceso de luz en ellos, bloqueando los rayos UV y filtrando la luz azul nociva. Además, no tendrá que preocuparse si se encuentra en interiores o exteriores porque los lentes se adaptarán al entorno.



“Es ahí donde cobra importancia tener lentes fotosensibles como es el caso de los lentes Transitions GEN 8 con tratamiento antirreflejo como la tecnología Crizal, para proteger los ojos de los dañinos rayos UV y la luz azul nociva evitando que se desarrollen más fácilmente patologías en el cristalino como las cataratas y, patologías en conjuntiva como el pterigio, entre otras”, explicó el doctor Becerra.



¿Cómo elegir los lentes adecuados?



Hoy en día el comportamiento del consumidor cambió y como consecuencia de la pandemia, las personas empezaron a enfocarse en buscar productos que los ayudaran a proteger su salud y la salud visual hace parte de ello. “Sin duda tuvimos que pasar un tema como esta pandemia para generar un poco más de conciencia en el cuidado de la salud visual. Esto hizo que la demanda de los lentes oftálmicos aumentara, pero también hay que resaltar que tenemos que saber escoger el tipo de lente según nuestras necesidades y, es aquí, cuando empieza a jugar otro factor y es que estamos expuestos a diferentes pantallas digitales y no tenemos tratamientos adecuados en nuestros lentes como el tratamiento antireflejo Crizal, que le brinda una claridad óptima de visión al paciente disminuyendo el deslumbramiento y haciendo que la luz pase prácticamente en su totalidad, sin generar molestia alguna por la reflexión de la luz. Cuando un paciente busca lentes, desea que le funcionen de la mejor forma, es decir, que vea bien, que no se rayen tan fácilmente, que si los toca, la huella no se marque o que si les cae agua, el agua salga más rápido, e incluso, que se puedan desempañar”, dijo Camilo Gutiérrez, Product Manager de Essilor Colombia.



Essilor ha venido promoviendo un protocolo que consiste en corregir, proteger y mejorar la visión. Corregir el defecto refractivo del usuario, proteger de las diferentes condiciones de luz a la que se enfrenta en cada momento usando la tecnología Transitions GEN 8 y mejorar la claridad de visión con Crizal. A lo anterior, se suma el interés de los clientes por escoger el estilo y color de los lentes, porque no es un secreto que todos se preocupan por verse bien, ya que las gafas se volvieron un accesorio que ayuda a complementar el outfit del día a día.



“Verse bien y ver bien es posible con lentes Transitions GEN 8 porque ofrecen la opción de buscar el color de lente que vaya mejor con determinada montura. Cuando oscurece, el lente puede verse en unos de los cinco colores actuales como gris, café, verde, zafiro o amatista, o incluso, con un efecto espejado en bronce, plata, azul vibrante o naranja eléctrico. Ahora, contamos con la promoción ‘Cambia la Cara’, con la que todas las personas tienen la oportunidad de tener más de un par de lentes para estar siempre protegidas y ser versátiles. Con Cambia la Cara la gente puede ir a las ópticas y comprarse unos lentes Transitions GEN 8 más Crizal y llevarse gratis un segundo par de lentes y, ese segundo par, lo puede mejorar si quiere por una pequeña suma y llevarlo también con tecnología Transitions”, agregó Rojas.



En conclusión, hay que visitar al especialista de la visión mínimo una vez al año y quien adquiera unos lentes, debe sentirse cómodo con ellos, escoger unos que corrijan su defecto refractivo, cuenten con protección contra la radiación ultravioleta y la luz azul nociva y tengan la mejor tecnología para ver con la mayor claridad posible. Recuerde que a través de los ojos es que se descubre el mundo.