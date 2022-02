Durante la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo, miles de colombianos asistirán a las urnas a ejercer su deber democrático mientras que otros deberán prestar su labor como jurados de votación. A continuación algunas de las preguntas y respuestas más frecuentes que se hacen algunos electores:



¿Se va a volver a abrir una nueva fecha para inscripción de cédulas?



No. El periodo de inscripción de ciudadanos para la elección de Congreso de la República inició el sábado 13 de marzo de 2021 y finalizó el 13 de enero del 2022. Para la elección de presidente y vicepresidente de la República inició el 29 de mayo del 2021 y se extenderá hasta el próximo 29 de marzo del 2022.

¿Quiénes deben realizar la inscripción?



Aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia, bien sea de barrio, ciudad, departamento o país. También, las personas cuya cédula de ciudadanía fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, ya que estos ciudadanos actualmente no hacen parte del censo electoral.

¿Se puede votar con la contraseña?

No. Solo puede votar con su cédula amarilla de hologramas o cédula digital (física o digital). No se recibirán contraseñas, duplicados en trámite, ni pasaportes.



¿Cómo se puede verificar el puesto de votación, para definir si se cambia o no?



El ciudadano puede consultar en el link https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/ si se encuentra o no incorporado en el censo electoral. En caso afirmativo, le mostrará cuál es su actual puesto de votación.



¿Por qué es importante votar en la ciudad donde vive y no donde nació?



La persona tiene derecho a votar en su lugar de residencia. Además, el puesto de votación se asigna al lugar más cercano al domicilio.



¿Dónde se puede consultar si es jurado de votación?



Desde el pasado 13 de febrero, los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados como jurados de votación así:



En las resoluciones de nombramiento que se publican en lugares públicos como las sedes de la Registraduría y las alcaldías, en la página web de la Registraduría, descargando la app InfoVotantes Congreso.

¿Qué pasa si es jurado de votación y no puede asistir? ¿Cómo se puede informar?

De acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación. Sin embargo, conforme al artículo 108 del Código Electoral, son causales de exoneración las siguientes: Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo; muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección; no ser residente en el lugar donde fue designado; ser menor de 18 años o haberse inscrito y votar en otro municipio.



El ciudadano debe acercarse a la Registraduría y pedir un formato para la solicitud de exoneración o enviar un correo, si está en Bogotá a: juradosbogota@registraduria.gov.co, y para el resto del país a: jurados2022@registraduria.gov.co. Adjunto deben ir los documentos que acrediten que no puede prestar su servicio como jurado de votación, así:



- Por enfermedad, solo podrá acreditarse con la presentación del certificado médico de su EPS.



- Por muerte de un familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá acreditarse con el certificado de defunción.



¿Cómo se debe marcar correctamente la tarjeta electoral para que el voto sea válido?



Para marcar correctamente la tarjeta electoral, debe decidir si quiere votar por una lista o por un candidato.



- Si su elección es por una lista, marcar con una X sobre el logosímbolo de la agrupación política de su preferencia.



- Si elige votar por un candidato, marque con una X sobre el número del candidato y sobre el logosímbolo de la agrupación a la que pertenece.



- Si decide votar en blanco, marca con una X sobre esa opción.



Recuerde que marcar más de una agrupación política anulará su voto.



¿Cuándo se anula un voto?



Cuando la tarjeta electoral presenta dos o más marcaciones, es decir, que toque varias zonas. Un voto válido es cuando el ciudadano solo marca una zona de marcación.



Hablan de unos beneficios al votante, como descuentos en el pasaporte ¿Qué otros hay?



Son múltiples los beneficios que se ofrecen a los ciudadanos que decidan ejercer su derecho al voto, entre estos se encuentran:



- Derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector.



Tal descanso compensatorio se disfrutará entre los 30 días (calendario) siguientes a la fecha de la elección.



Este beneficio aplicará siempre que el ciudadano cuente con un vínculo laboral con todas las prestaciones de ley.



- Derecho a ser preferido frente a quienes injustificadamente no lo hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.



- Derecho a rebaja de un mes sobre el total de tiempo de prestación de servicio militar cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller y de dos meses cuando se trate de soldados campesinos o soldados regulares.



- Derecho a ser preferido frente a quienes injustificadamente no lo hubiesen hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado.



- Derecho a ser preferido frente a quienes injustificadamente no lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto.



- El estudiante de institución oficial de educación superior de carácter pública, tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en la última votación realizada con anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos. Así mismo, las universidades privadas pueden establecer beneficios o descuentos al sufragante según como lo decidan.



- Quien haya votado, se beneficiará por una sola vez de una rebaja del 10% en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación. Adicional a esto se otorgan los siguientes beneficios: a) 10% del valor a cancelar por concepto de trámite de expedición inicial y renovación del pasado judicial. b) 10% del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar. c) 10% del valor a cancelar por duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante.

Si se votó en una consulta interpartidista, pero después hubo cambio de opinión y se prefiere hacerlo por otra, ¿qué pasa?

Si el ciudadano no ha introducido su voto en la urna, puede solicitar al jurado de votación el cambio de tarjeta electoral y entregar la que marcó de forma incorrecta.



¿Para las próximas elecciones cuántas tarjetas electorales se le van a entregar al elector?



En la mesa de votación, se tendrá la opción de escoger una tarjeta electoral para la Cámara de Representantes y para Senado de la República y, además, se podrá solicitar al jurado de votación una tarjeta electoral para las consultas interpartidistas:



- Una tarjeta electoral para la Cámara de Representantes, ya sea Cámara - Circunscripción Territorial, Cámara - Circunscripción Especial Comunidades Indígenas o Cámara - Circunscripción Comunidades Afrodescendientes.



- Una tarjeta electoral para Senado de la República, ya sea Senado Circunscripción Nacional o Senado - Circunscripción Indígena.



- Una tarjeta electoral para las consultas interpartidistas, ya sea del Equipo por Colombia, Centro - - Esperanza o Pacto Histórico.



Debe tener en cuenta que si vive en alguno de los 167 municipios de las zonas rurales que conforman las 16 Circunscripciones Transitorias de Paz, también podrá solicitar la tarjeta electoral de las Citrep.



Recuerde que cada tarjeta electoral tendrá un color para facilitar su identificación.



- Senado: Circunscripción Nacional (Tarjeta color azul oscuro).



- Senado: Circunscripción Indígena (Tarjeta color rosado).



- Cámara: Circunscripción Territorial (Tarjeta color café).



- Cámara: Circunscripción Especial Comunidades Indígenas (Tarjeta color verde oscuro).



- Cámara: Circunscripción Comunidades Afrodescendientes (Tarjeta color gris).



- Curules Especiales de Paz (Citrep): (Tarjeta color morado).



- Consultas Interpartidistas: Equipo por Colombia (Tarjeta color azul claro), Centro Esperanza (Tarjeta color verde claro), Pacto Histórico (Tarjeta color naranja).