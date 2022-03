De acuerdo con María Constanza Latorre, reumatóloga de Asoreuma, la artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, sistémica, crónica, que compromete principalmente las articulaciones que tienen movimiento como manos, pies, rodillas, codos, hombros, y que se caracteriza por la presencia de dolor, inflamación e incapacidad para realizar diferentes movimientos. Asimismo, el paciente experimenta sensación de rigidez en las articulaciones, especialmente al despertarse en las mañanas, fatiga, cansancio, anemia crónica, y pérdida de peso y de apetito.

Remisión y tratamientos

Se estima que la artritis reumatoide afecta a 23,7 millones de personas en todo el mundo, y en ese sentido, los tratamientos que existen para controlar la enfermedad han ido evolucionando para permitirle a quien la padece lograr una buena calidad de vida.



“El tratamiento de la artritis reumatoide incluye tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. Los no farmacológicos incluyen terapia física, ocupacional, apoyo psicológico y apoyo nutricional, entre otros; y los farmacológicos diferentes grupos de medicamentos con objetivos complementarios, es decir, unos se emplean con el fin de controlar los síntomas de la enfermedad como el dolor y la inflamación, y otros con el fin de modificar el curso de la enfermedad disminuyendo la progresión y mejorando la calidad de vida de la persona”, afirma Latorre.



En línea con lo anterior, el tratamiento a seguir se define según las características y condiciones de cada uno y con el propósito de que alcance la remisión clínica.



“La remisión clínica de la enfermedad es el estado óptimo del paciente, donde se controla totalmente el dolor y la inflamación para que este pueda realizar todas las actividades de su vida diaria. Con el fin de evaluar si se logra la remisión, se emplean instrumentos clinimétricos que cuantifican la actividad de la enfermedad y en los cuales se incluye para la valoración, el número de articulaciones dolorosas, inflamadas, la evaluación del paciente y algunas pruebas de laboratorios como la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva”, continúa Latorre.



Para que un paciente con artritis reumatoide alcance la remisión clínica es clave diagnosticar su enfermedad lo más rápido posible, iniciar un tratamiento en forma precoz, al menos durante los seis primeros meses desde el inicio de los síntomas, cumplir con las instrucciones dadas por el especialista, la administración de los medicamentos y las terapias no farmacológicas, y llevar un estilo de vida saludable evitando el tabaquismo.

Un paciente con artritis reumatoide, ¿debe vivir con dolor e inflamación?

Desde el 2015, la Cuenta de Alto Costo es la encargada de llevar el registro de los pacientes atendidos por el sistema de salud con diagnóstico de artritis reumatoide en Colombia, para conocer las características generales de la población afectada por la enfermedad, oportunidad de atención, seguimiento de respuesta a los tratamientos, tratamientos empleados, diferencias regionales, comorbilidades y mortalidad, entre otros.



“En el último periodo del 2020, se cuenta con un registro de 90.135 casos, teniendo en cuenta que 4.382 casos fueron nuevos, 81.97 por ciento son mujeres, y el promedio de edad fue de 54.16 años, similar a lo que está descrito en otros países. Si bien se ha mejorado progresivamente la detección temprana de la enfermedad, aún tenemos posibilidades de optimizar no solo el diagnóstico, sino también el inicio y el mantenimiento en forma continuo del tratamiento”, explica Latorre.



Precisamente, y con el fin de evidenciar que, aunque ha habido un gran progreso en el tratamiento de la artritis reumatoide en los últimos años, el 70 por ciento de los pacientes tratados no logran la remisión clínica o los objetivos de baja actividad de la enfermedad y aún pueden sufrir dolor, fatiga y rigidez articular matutina. El próximo 5 de abril a las 11: 00 a. m., AbbVie, una biofarmacéutica enfocada en la ciencia y la innovación, que se ha dedicado a elevar el nivel de los estándares de atención para pacientes con enfermedades inmunomediadas, incluida la AR, por más de 20 años, realizará el foro ‘Un paciente con artritis reumatoide, ¿debe vivir con dolor e inflamación?’ a través de la plataforma de eltiempo.com.



Expertos en el tema abordarán los aspectos más relevantes de la enfermedad y analizarán el panorama de la artritis reumatoide en el país.



