Lo que debe saber sobre el cáncer de seno

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos de cáncer de seno, una enfermedad en la que se da el crecimiento descontrolado de las células mamarias y que puede afectar a cualquier mujer.

Esta es la patología maligna más común en las mujeres y una de las causas de muerte más frecuente en ellas (la primera es la enfermedad cardiovascular); no obstante, de manera frecuente escuchamos que ésta es una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo, pero ¿qué significa esto?



De acuerdo con los especialistas en Radiología y cirugía de seno del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es primordial que las mujeres entiendan la importancia de la prevención y no esperen a consultar con su médico cuando los síntomas aparecen.

Actuar de manera anticipada

Si bien es cierto que el cáncer de seno puede tener un origen genético y el riesgo aumenta cuando hay antecedentes familiares en línea directa materna (madre, abuela, hermanas e hijas), el 75% de todos los cánceres de este tipo se dan sin que haya factores de riesgo genéticos, según la Society Breast Imaging (SBI).



La prevención es un arma poderosa, pues permite mantener un control del estado de salud de la mujer y en caso de que se presente la enfermedad, poder detectarla tempranamente para actuar de manera oportuna. Los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá recomiendan:

1. Autoexamen de seno. Es el primer paso en la prevención de la enfermedad y debe ser practicado por mujeres de todas las edades (incluso niñas), siete días después del periodo menstrual. Esta prueba le permite a la mujer identificar qué es normal y qué es anormal en sus senos y así acudir a su médico, en caso de notar alguna anormalidad. Es importante mencionar que éste debe ser complementario a la mamografía, la ecografía y los controles médicos.



2. Mamografía. Idealmente después de los 40 años, una mujer debería tener anualmente un tamizaje de cáncer de seno, con una mamografía, con la que se obtienen imágenes del seno que permiten detectar diferentes tipos de lesiones o tumores.



3. Ecografía de mama. Es una modalidad que no tiene radiación, utiliza frecuencias de ultrasonido que permiten obtener imágenes del seno y ver si existen masas, tumores o quistes. Es recomendable para mujeres menores de 40 años, con algún signo o síntoma, y en mayores de 40 años como un complemento a la mamografía, si sus factores de riesgo o densidad mamaria lo requiere.

¿Qué tener en cuenta a la hora de practicarse una mamografía?

Este es un examen que, aunque puede ser un poco incómodo, no se toma más de un par de minutos y puede salvar la vida. Al practicarlo cada año, se puede detectar la enfermedad a tiempo, lo que reduce en grandes proporciones las posibilidades de metástasis y permite un tratamiento menos invasivo para la paciente.



La toma de la mamografía, la realiza una tecnóloga, y la lectura los médicos radiólogos dedicados a la imagen mamaria, quienes están entrenados especialmente para poder brindar una lectura confiable. Esto, acompañado con tecnología de punta, garantiza la calidad en los diagnósticos.



El Centro Diagnóstico de la Mujer de la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuenta con radiólogos subespecialistas en seno que trabajan con equipos de última tecnología, ecógrafos de alta gama y mamógrafo 3D tomosíntesis; bajo los más altos estándares de calidad, que permiten al médico ver imágenes de la mama y detectar las lesiones más pequeñas.



De igual manera, se cuenta con personal asistencial certificado y una constante calibración de los equipos para garantizar imágenes de alta calidad, con la menor radiación posible. Todo esto le permitió a la institución obtener la acreditación del American College of Radiology (ACR) en mamografía. (segundo hospital acreditado en Latinoamérica por dicha entidad)

Para tener en cuenta

- Aunque la mamografía idealmente debería practicarse después de los 40 años, el autoexamen debe iniciarse a temprana edad, preferiblemente una vez llega el primer periodo menstrual. Este se debe complementar con valoraciones médicas y si el caso lo requiere, con otras pruebas complementarias como la ecografía de seno.

- Las prótesis mamarias no impiden la realización de la mamografía, ni estas se rompen por la compresión del seno durante el estudio. Además, tener implantes, no esta relacionado con la presencia de cáncer de seno.

- En un porcentaje muy bajo, los hombres también pueden presentar la enfermedad. Por eso, la recomendación es que ellos también permanezcan alerta ante cualquier cambio.

- El cáncer de tiroides, asociado a la realización de la mamografía, es un mito. No hay evidencia científica suficiente que avale dicha afirmación.

¿Existen otras maneras de tamizaje (screening)?

Es posible encontrar en internet y redes sociales otros métodos que aseguran detectar el cáncer de seno sin radiación, como por ejemplo, la termografía y la impedanciometría; sin embargo, a la fecha no hay evidencia científica suficiente que avale estos métodos para screening (estudio para detectar una enfermedad). El único método aprobado para tamizaje es la mamografía, que ha demostrado reducción en la mortalidad por cáncer de seno hasta en un 30%.



Es importante saber que el ultrasonido (ecografía), no reemplaza a la mamografía en el tamizaje, pero puede ser un complementario a esta si el caso lo amerita.

Un lugar especializado

La Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lülle, un lugar creado especialmente para atender todas las necesidades de las pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de seno. Este sitio, contrario a lo convencional, es un espacio que integra desde la prevención de la enfermedad, hasta el tratamiento, seguimiento, rehabilitación, el cuidado paliativo y, sobre todo, un trabajo por mantener la calidad de vida tanto física como emocional, buscando el máximo bienestar para pacientes, cuidadores y familiares.