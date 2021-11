Lo que debe saber para que no sea víctima de la delincuencia en Bogotá

Si bien desde hace un tiempo se vienen presentando denuncias por parte de los ciudadanos de la capital, contra las distintas modalidades de hurto o estafa que operan los grupos que se ubican en las vías con alto flujo vehicular, el panorama continúa siendo poco alentador cuando se trata de la seguridad.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y agosto del 2021 se presentaron 65.207 casos de hurto a personas, 12.000 casos más que los reportados el año anterior durante el mismo periodo, y en ese sentido, los famosos ‘pincha llantas’ también se unen a los hurtos, pero esta vez, a los que se presentan en medio de los trancones y vías.



Quienes se dedican a buscar de una u otra manera a pinchar las llantas de los vehículos para que sus ocupantes se vean obligados a descender del carro o a dirigirse a uno de los montallantas de la zona actúan de manera organizada, uno de los integrantes planea el hecho, el otro observa quiénes están alrededor del sector y el tercero ejecuta, de tal manera que, todo salga según lo acordado. Asimismo, lo hacen en complicidad con quienes prestan los servicios en dichos negocios, pues estos cobrarán un precio excesivo por el arreglo que realizarán para beneficio de ambos.



Por otro lado, esta modalidad también funciona de forma masiva, es decir, instalan pitos, clavos u otros artefactos en vías como la Avenida Boyacá, Avenida Carrera 68 y Calle 80 para desinflar las llantas y posteriormente venderle a las víctimas los parches por precios muy elevados o peor aún, para que se bajen del vehículo y las puedan robar o asaltar.



En medio de ese panorama, las autoridades han venido realizando recorridos por las vías más afectadas para supervisar que no cuenten con elementos que puedan causar daño y pinchar las llantas, mientras le hacen un llamado a la comunidad y recomiendan que por seguridad se evite bajar del vehículo, se llame a la aseguradora o se dirija a un lugar iluminado y en el que no se esté expuesto para realizar el respectivo cambio en el menor tiempo posible.



Garantías y devoluciones

Debido al incremento de daños causados por otros en las llantas de los vehículos, tal como se mencionó anteriormente, el personal de Tullanta.com ha sido testigo de los cientos de casos que sus usuarios han registrado, ya que muchos vuelven al lugar donde adquirieron sus llantas para buscar ayuda o alguna solución.

“Revisando con el Departamento Técnico de Reclamos y Garantías, durante este año, se han registrado 233 reclamos y tan solo se han otorgado tres garantías. Cuando se otorga o da una garantía sucede porque hay un defecto de fábrica del producto y en los demás casos es porque se considera que las evidencias del daño de la llanta no corresponden a un tema de fabricación, sino a daños ocasionados por imperfecciones en las vías o vandalismo”, afirma Jordan Tovar, jefe de Área Técnica del Departamento Técnico de Reclamos y Garantías de Tullanta.com.

Así las cosas, llanteras formales como Tullanta.com aconsejan que ante un pinchazo o vandalismo por parte de un tercero, los usuarios eviten bajarse del carro y se dirijan a una serviteca formal lo antes posible. Lo anterior, no solo para evitar ser víctima de los delincuentes, sino para que se cuiden las llantas como una parte fundamental del vehículo, puesto que muchos montallantas informales las vandalizan aún más para venderles una llanta nueva o servicios adicionales, que por el contrario, no serían necesarios.

