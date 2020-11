Llegó a Bogotá la ‘Casa Samsung’

Con el objetivo de brindarle a sus usuarios una excelente experiencia antes, durante y después de su compra, Samsung inauguró en Bogotá, la ‘Casa Samsung’, un centro de servicio de 1.600 metros cuadrados dedicado a ofrecer una atención rápida, eficiente y personalizada, acompañada de los más altos estándares de bioseguridad.

Este hogar, como lo han denominado para hacer sentir como en casa a sus visitantes, es un lugar en el que cada uno de ellos podrá olvidarse de las filas eternas, de largos tiempos de espera, y de los problemas que no son resueltos. Allí, se sorprenderán con el servicio al cliente que solucionará todas las dudas que existan e inconvenientes de cara a la reparación de dispositivos móviles, televisores y electrodomésticos Samsung.



La Casa Samsung, ubicada en la calle 116 #15B-94, cuenta con un grupo de técnicos especializados y herramientas con tecnología de punta, y zonas especiales para que los consumidores puedan probar los productos de la marca, recibir entrenamiento y conocer todo el ecosistema Samsung, con el fin de lograr que la interconectividad de los dispositivos facilite sus vidas.



“Para nosotros es un orgullo la apertura del centro de servicio, un espacio dedicado para que nuestros usuarios tengan una experiencia única con atención rápida, eficiente, personalizada y con altos estándares de bioseguridad”, afirma Thomas de Aquino, director de Servicio de Samsung Colombia.



Para asistir a este espacio multiproducto lleno de tecnología y pensando en la comodidad de sus clientes, es posible agendar los turnos a través de ‘Your Service’ en www.samsung.com/co/support/your-service/repair-appointment. Se calcula que el tiempo de espera en atención será inferior a 15 minutos y en el caso de los celulares, la reparación no deberá tardar más de una hora, siempre y cuando el repuesto esté disponible. Pero eso no es todo, mientras el cliente espera por su producto, los usuarios disfrutarán de wifi, zonas de carga inalámbrica y bebidas calientes gratuitas.

Cabe resaltar que Samsung se preocupa por la salud y el bienestar de sus clientes y colaboradores, por lo que este centro de servicio y su personal de atención, está capacitado para cumplir con las siguientes medidas de seguridad: desinfección de todas las superficies y piso entre tres y cuatro veces al día; control de la cantidad de personas dentro del centro de servicio; toma constante de temperatura de clientes y colaboradores; suministro de desinfectante en la entrada del establecimiento; uso de máscaras faciales y tapabocas para los colaboradores; apertura de puertas y ventanas cada dos horas; y exigencia de tapabocas a todas las personas que ingresen.



Los clientes están invitados a acercarse de lunes a viernes de 10:30 a. m. a 7:00 p. m. y sábados de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Domingos y festivos no se presta servicio.