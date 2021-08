Llegan al país las estaciones de trabajo portátiles de más rendimiento

La nueva dinámica global –sin duda– ha hecho que la humanidad no solo le haya vuelto a dar relevancia a las cosas esenciales de la vida, sino que además está marcando una línea muy específica sobre los requerimientos tecnológicos que reclaman la virtualidad y los cambios en el ámbito laboral.



Consciente de ese panorama tan retador como interesante, y como consecuencia de su permanente evolución, ZbyHP presenta su más reciente lanzamiento: la línea de estaciones de trabajo portátiles HP ZBook (HP ZBook Firefly G8), de 14 o 15 pulgadas, que se caracteriza por su capacidad de rendimiento.

Más pequeña en términos de volumen, más delgada y más ligera en lo que hace referencia al peso, esta máquina se presenta como la aliada ideal para los usuarios que crean presentaciones PowerPoint, extraen datos de tablas dinámicas de Excel y abren archivos de alta resolución de manera simultánea y sin que la computadora se ralentice o congele, con una verdadera movilidad para quienes llevan más allá de sus límites a los computadores comerciales tradicionales; crea presentaciones PowerPoint, extrae datos de tablas dinámicas de Excel y abre archivos de alta resolución de manera simultánea y sin que el equipo se ralentice o congele. Está diseñada para Office 365 y Adobe Acrobat.



Igualmente, resulta perfecta para flujos de trabajo de diseño 2D. Usa texto, gráficos, color y efectos a diseños con rapidez y eficiencia. Cuenta con pantalla DreamColor, de colores precisos, aparte de que ofrece todo lo necesario para revisar trabajos y gestionar proyectos desde cualquier lugar. Es especial para los creadores, pues se diseñó para Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, y Adobe XD.



De otra parte, es magnífica para arquitectos y diseñadores, ya que revisa contenido 2D y 3D desde donde sea, con su pantalla DreamColor, y con un rendimiento de nivel profesional. Su diseño es también para SketchUp, Autodesk Revit y Solidworks.



“Con un peso que va desde 1,35 kg a 1,7 kg, nuestras ZBooks más portátiles están hechas para la movilidad. Gracias a un Wi-Fi® tres veces más rápido, 5G de gigabits, una batería más duradera y SureView Reflect de HP, los usuarios pueden trabajar por más tiempo fuera de su lugar de trabajo”, resaltan fuentes de ZbyHP.

Otras características ganadoras



Las ZBooks vienen equipadas con procesadores Intel® Core™ de 11ª generación, con 4,2 GHz de aceleración; gráficos de nivel profesional, gracias a aplicaciones certificadas y a una tarjeta de gráficos NVIDIA T500; almacenamiento de alta velocidad de Z Turbo Drive de HP (PCIe de hasta 2 TB) y una certificación de software de los principales proveedores.



Así mismo, se caracterizan por ser las estaciones de trabajo portátiles más seguras del mundo, con las mejores funciones de seguridad de la industria y que ayudan a las personas a proteger sus archivos y su privacidad.



Con este objetivo, incluye sus sistemas ‘Sure View de HP’ (protege contra los hackers, gracias a la pantalla de privacidad integrada que se activa con solo tocar un botón), ‘Sure Start de HP’ (recupera automáticamente el BIOS de ataques y corrupción), ‘Sure Click de HP’ (atrapa malware en una máquina virtual aislada para proteger el computador de sitios web y archivos de Microsoft® Office y PDF de solo lectura) y ‘Sure Sense de HP’ (usa algoritmos patentados de aprendizaje profundo y tecnología avanzada de red neuronal para reconocer malware instintivamente y proteger de ataques inéditos).



Y como si todo esto no fuera suficiente, las ZBooks vienen con Windows 10 Pro (proporcionado por la tecnología de conectividad y colaboración de HP; su propia red 5G y LAN inalámbrica de rango extendido de HP, que mejora la conectividad cuando se use Wi-Fi® con más distancia del punto de transmisión y un flujo rápido de datos dentro de distancias más cortas.



A su vez, cuenta con un teclado rediseñado, con domos de goma, retroiluminación sensible a la luz del ambiente y un ‘touchpad’ silencioso, que brinda una experiencia más intuitiva y cómoda.



Viene sin modo de hibernación ni apagado, de tal forma que la suspensión moderna lo mantiene conectado y listo cuando lo necesite; están diseñadas para limpiarse y fueron sometidas a pruebas para resistir 1.000 ciclos de limpieza con toallitas para el hogar específicas.



Y en materia de audio, traen altavoces de Bang and Olufsen, que envuelven al usuario en un espacio de sonido nítido para que pueda escuchar música de la manera en que lo pensaron los ingenieros de sonido.

Si desea conocer con mayor detalle todos los beneficios de esta nueva tecnología de ZbyHP, puede ingresar a: www.hp.com/co/zbook-firefly.