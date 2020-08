Llega LG OLED GX: más que un TV, una obra de arte en el hogar

Las pantallas OLED son lo último y más vanguardista en lo que respecta a calidad y contraste de imagen, y los más recientes modelos de televisores han evolucionado de la mano de esta tecnología.



La ausencia de componentes que se encarguen de la retroiluminación de píxeles (una característica de las pantallas más antiguas) le permiten a los TV de hoy ofrecer un diseño cada vez más sofisticado -ultradelgado y minimalista a la vez- que facilita una mejor integración al entorno de los espectadores.

Esto es lo que diferencia al LG OLED GX: el más reciente lanzamiento del fabricante coreano para Colombia.



Cabe destacar que este TV ha obtenido el reconocimiento de prestigiosos premios de diseño como el título a “Mejor de lo Mejor” otorgado por Red Dot este año, además de obtener los máximos honores en el iF Premio Diseño 2020.

Un nuevo nivel de diseño

Disponible en tamaños de pantalla de 65 y 77 pulgadas, este televisor presenta una estética comparable con la de un cuadro de una galería de arte.



Por un lado, sus más de 8,3 millones de píxeles individuales con luz propia permiten observar los detalles y el color más puro de cualquier escena, así como su tecnología de autoiluminación agrega una textura hiperrealista en cualquier ángulo, llevando el 4K a un nuevo nivel.



Así mismo, la delgadez propia de las pantallas OLED les permitió a los diseñadores de LG construir un televisor con un grosor de menos de 20 milímetros, en una estructura compacta que mantiene todos los cables ocultos a la vista y bien organizados en su parte posterior. Por si fuera poco, incluye un soporte incorporado que abraza la pared y facilita un montaje al ras de la pared, por donde no pasa ni un rayo de luz.

El OLED GX acentúa lo esencial

De acuerdo con Catherin Ospina, gerente de Marketing de Televisión de LG, “aunque en el mercado ya existían televisores con todo incorporado, el más grande diferencial del LG OLED GX es que se centra en un diseño sofisticado que no rompe con el diseño interior del usuario, cuida los detalles y se integra armónicamente en cualquier espacio”.



Lo anterior se ve reflejado en un dispositivo que elimina todos los elementos innecesarios y abarca solo lo esencial, para crear una pieza que combina armónicamente en cualquier ambiente y le da un toque de elegancia.

Lo último en inteligencia artificial

De acuerdo con Catherin Ospina, “la apuesta de LG con este tipo de dispositivos es que las personas sepan que las pantallas OLED y todas sus ventajas son para todos. Con el OLED GX, venimos a complacer a esos consumidores que son sumamente estrictos y que no sacrifican tecnología por diseño, ni diseño por tecnología”.



En lo que respecta a tecnología de alto estándar, este TV también se destaca por combinar la inteligencia artificial (AI ThinQ) y el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés); en primer lugar, el OLED GX puede integrarse con otros dispositivos presentes en el hogar, tales como teatros en casa o barras de sonido, así como los últimos modelos de neveras o hasta lavadoras inteligentes, sin importar la marca.



“Se trata de un televisor abierto a la integración y a la domótica. El OLED GX es compatible con HomeKit Apple, Alexa o Google Home*, por lo que puede hacer parte de un hogar conectado e, incluso, puede ser un centro de control de otros dispositivos inteligentes. Es una convergencia infinita que LG pone al alcance de las personas sin limitaciones por marca o modelo”, precisa Catherin Ospina.



Por otro lado, el TV de LG lleva a un nuevo nivel el control de voz. Los típicos comandos de “subir volumen”, “encender” o “apagar” que el usuario debía memorizar han quedado en el pasado, pues el OLED GX y su inteligencia de última generación le permite al usuario interactuar con el dispositivo a partir de lenguaje natural, es decir, con expresiones tan comunes como “no escucho”, “está muy oscura la imagen” o “recomiéndame películas de acción”.



Al respecto, la gerente de Marketing de Televisión de LG indica que “el OLED GX hace parte de la tercera generación de televisores LG con inteligencia artificial y es el único de la gama OLED que no requiere del ‘magic remote’ para seguir comandos. Con solo decir “Hi, LG” el dispositivo atiende a todo, lo que implica ser cada vez más libres en términos de conexiones”.

¿El OLED GX es para usted?

LG trae a Colombia un televisor diseñado para todos los consumidores, especialmente los más exigentes, como los apasionados por el cine, los videojuegos o los deportes en vivo; los primeros, valorarán enormemente su calidad de imagen, pero también de sonido (combina con la tecnología Dolby Atmos, el revolucionario sistema de sonido envolvente basado en objetos) y su compatibilidad con múltiples formatos de video y plataformas de contenido en ‘streaming’.



Por su parte, quienes dedican largas horas al ‘gaming’ encontrarán una pantalla de altísima fidelidad de imágenes, la cual reduce los niveles de luz azul que cansan la vista (Certificación Eye Comfort) y cuyos componentes aseguran una latencia estable y baja para un tiempo de respuesta menor a un milisegundo.



Finalmente, quienes no pueden perderse las grandes justas de sus deportes favoritos encontrarán un televisor que permite visualizar todos los movimientos rápidos con menos desenfoque y parpadeo de lo que se obtiene en los televisores LED.



“El consumidor actual de pantallas OLED es alguien que realiza compras estratégicas al pensar en tecnología. Es una persona que tiene claro que un televisor no es una compra, sino una inversión en el tiempo que se debe adaptar a su estilo de vida, no al contrario”, puntualiza Catherin Ospina.*Sujeto a disponibilidad por región y contenido.