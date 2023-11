Llega la primera “estrella de Youtube” de la música clásica a Bogotá

La artista nacida en Ucrania y con nacionalidad estadounidense, deleitará a los bogotanos con su música clásica que la convirtió en una estrella en YouTube luego de millones de visualizaciones en la plataforma, llevándola a una gira de conciertos a nivel mundial.

La pianista por años ha grabado discos con Decca, entre algunas colaboraciones. Además, durante la invasión de Rusia a Ucrania, Lisitsa ofreció recitales improvisados frente a la embajada ucrania en Moscú, en memoria de las víctimas prorrusas en su país natal o, ahora, en la ciudad sitiada de Mariúpol.



Valentina publicó su primer video en la plataforma de YouTube en 2007, una grabación del Estudio op. 39/6 de Sergei Rachmaninoff. Las vistas, en el momento, aumentaron históricamente, por lo que vinieron más ediciones y sonatas entre videos, que la llevaron a tener ahora más de 550.000 suscriptores y 147 millones de vistas, con un promedio de 75.000 vistas por día.

Este éxito llevó a Valentina a actuar en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, que incluyeron un espectacular recital en el Royal Albert Hall de Londres ante una audiencia de 8000 personas en junio de 2012. Este evento fue el que selló su reconocimiento internacional.



Los oyentes tuvieron la oportunidad de votar en línea por su programa preferido con antelación, una forma de participación de la audiencia que se ha convertido en una de las marcas distintivas de Valentina. Decca, en el acto, le otorgó a Lisitsa un contrato artístico exclusivo, lanzando la grabación en vivo del concierto del Royal Albert Hall solo una semana después en CD y DVD.

Desde entonces, Valentina ha lanzado otros 9 álbumes para Decca, que incluyen todos los conciertos para piano de Sergei Rachmaninoff, obras de Chopin, Philipp Glass, Liszt y Scriabin, así como el CD "Love Story - Piano Themes from the Cinema's Golden Age" con música cinematográfica destacada de la década de 1920.



En febrero de 2019, para conmemorar el 125º aniversario de la muerte de Tchaikovsky, Decca lanzó un CD-Box Set especial: la colección más completa de obras para piano solo de Tchaikovsky, con algunas obras nunca jamás grabadas.



“Ella no adorna la música. No busca crear una persona, mucho menos imponer una en lo que está interpretando. Ofrece lecturas que, cuando penetras a través de las cortinas de satén del suave toque y el estruendo del toque fuerte, son fundamentalmente honestas y directas”, se lee en el Washington Post.

El Teatro Colsubsidio adquirió un piano Steinway & Sons, un hito en la música en vivo, que se estrenará con la talentosa ucraniana Valentina Lisitsa el 16 de noviembre, a las 7:30 p.m.. Las entradas se pueden adquirir a través de Tuboleta.

Más Información: https://teatrocolsubsidio.checkout.tuboleta.com/selection/event/date?productId=10229391547236&_gl=1*1cb5cin*_ga*NzIzMzUzMDIyLjE2OTc4MjU1Njk.*_ga_0TVTJ30NVQ*MTY5ODk1NjE0MS4yOS4xLjE2OTg5NTgxMjEuNjAuMC4w