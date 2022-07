La feria tendrá lugar del 25 al 29 de julio, contará con miles de ofertas laborales en todo el país y entregará a los trabajadores colombianos herramientas necesarias para destacarse en el mercado laboral. Por otra parte, se tendrán charlas con expertos, material para fortalecer habilidades y la posibilidad de buscar entre miles de empleos presenciales, híbridos y remotos.

Tras dos años de la pandemia del covid-19 y los estragos causados a nivel sanitario, social y económico en el país, aún falta que miles de colombianos ingresen al mercado laboral. La economía se sigue fortaleciendo y la empleabilidad sigue aumentando gracias a la recuperación de cada uno de los sectores. Por ello en elempleo.com le apuestan a un año de nuevas oportunidades laborales y de crecimiento profesional.

Alejandro Ordoñez Moreno, gerente de elempleo.com, habla sobre el propósito y la influencia de esta feria en cuanto a empleabilidad. Desde la plataforma lo que se pretende y se quiere es “ayudar a miles de personas a entender mejor cómo funciona el mercado laboral, qué deben hacer para destacarse en los procesos de búsqueda de empleo y conectarlos con miles de ofertas laborales. Hay miles de empresas buscando personas que estén interesadas en unirse a sus equipos de trabajo, queremos ayudar a conectar a esas empresas con los candidatos ideales”.



Es de vital importancia tener en cuenta que el proceso de buscar trabajo requiere mucha dedicación y disciplina, es necesario estar muy activo postulándose a ofertas de empleo y participando activamente en los procesos de selección. También es primordial enfocarse en aquellas empresas o sectores que requieren el tipo de habilidades que usted posee como persona y en lo que pueda desempeñarse con total naturalidad y eficacia. Ordoñez aconseja no postularse a cualquier cargo sin tener en cuenta los requisitos y las funciones de cada vacante.



A fin de brindar herramientas de ayuda y enriquecimiento a los asistentes y usuarios que buscan trabajo, elempleo.com generó un espacio en el que se tendrán charlas con expertos en temas relacionados al mercado laboral, dichas charlas serán en vivo y quedarán disponibles en todas las redes sociales de la plataforma. Por ello, elempleo.com extiende la invitación a todas las personas para que participen activamente a través del siguiente enlace www.elempleo.com/contratados donde podrán conocer acerca de la programación y encontrarán las diferentes ofertas laborales disponibles. Así mismo intervenir y ser parte de las diversas actividades que les brindarán información y formación, las cuales les serán de ayuda para destacarse en el mercado laboral y acercarse más a su próximo empleo.

Un evento que se dará gracias a la participación de aproximadamente 2.500 empresas de diferentes sectores que contarán con más de 40.000 ofertas disponibles para variados cargos en todas las ciudades a nivel nacional.



Entre los patrocinadores se destaca Sitel Group, una multinacional que promueve el desarrollo personal y profesional de jóvenes en Colombia y distintos países a nivel mundial. Desde la empresa señalan que “uno de los principales objetivos es abrir oportunidades de empleo a estos jóvenes y a su vez, permitirles construir una carrera dentro de nuestra organización, ayudándoles a convertirse en líderes, aprender y crecer”. De igual manera señalan que la decisión de ser patrocinador de la feria es con el claro propósito de ofrecer oportunidades de empleo dignas, con contrato indefinido, beneficios, horarios flexibles, oportunidades de crecimiento, programas de reconocimientos, voluntariado y salarios competitivos a jóvenes con alto nivel de inglés que tengan o no experiencia en servicio al cliente, soporte técnico, ventas, entre otros.



Ahora bien, desde la caja de compensación Compensar, uno de los grandes patrocinadores de esta feria Contrata2, invitan a todos los participantes a prepararse para encontrar un empleo acorde a sus necesidades y expectativas; es decir, identificar sus fortalezas, oportunidades y aprender para que su búsqueda de empleo sea más efectiva. En cuanto a algunas expectativas afirman que, “las personas que buscan empleo pueden mejorar su perfil laboral para poder aspirar a mejores cargos y es por ello que esperamos que cada día más personas identifiquen la importancia de la orientación y capacitación laboral y se inscriban a la agencia de empleo”.



Espacios como la feria Contrata2, son oportunidades importantes para que las personas conozcan las ofertas laborales del mercado, descubran nuevas empresas y sus beneficios. De acuerdo con esto, Ordoñez añade que, “hacer uso de todas las herramientas que elempleo.com pone a disposición de sus usuarios, buscar ofertas de empleo y postularse a ellas no es la única forma de encontrar trabajo, es indispensable tener la hoja de vida actualizada para que las empresas la encuentren cuando hacen búsquedas de candidatos dentro de nuestra plataforma, una persona con una hoja de vida desactualizada tiene menos probabilidades de ser encontrada y contactada por las empresas. Además, tener en cuenta que tenemos contenido y herramientas que los ayudarán a destacarse en el mercado laboral y convertirse en mejores candidatos”.