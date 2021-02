Llega al portafolio de Bancoomeva la nueva Cuenta Pensión

Con el firme propósito de ampliar los servicios y productos a sus usuarios, Bancoomeva acaba de anunciar el lanzamiento de la ‘Cuenta Pensión’, por medio de la cual los clientes pueden recibir y disfrutar el ciento por ciento de su mesada sin cobros, sin complicaciones y sin comisiones.

Sobre este anuncio, el presidente de la entidad, Hans Theilkuhl, manifiesta que ven con enorme beneplácito la oportunidad de generar una cuenta de estas características, debido a que era un producto con el que no contaban en su portafolio, al tiempo que les complace lanzarlo en compañía del fondo y pagador de pensiones más grande del país, con quienes están profundamente agradecidos por los resultados en ese largo proceso de concepción de esta iniciativa.



“Poder ofrecer este servicio significa un paso muy importante, puesto que contamos con muchos clientes que, efectivamente, son pensionados y que les tocaba tener cuenta en otra entidad para recibir la pensión. Esto nos ayuda para brindarles un valor adicional. Y es relevante porque existe una población no solo del banco sino en general del Grupo Coomeva, de los asociados, que son pensionados y hay mucha gente que también está próxima a jubilarse en los años siguientes”, explica el directivo.



Así mismo, anota que es una cuenta tradicional, como cualquier otra de pensión, donde hay traslado de recursos desde este gran fondo a las cuentas individuales, pero con grandes beneficios, porque considera que en estos casos lo que se debe acompañar es el ciclo y entender que una persona pensionada no quiere pagar la cantidad de comisiones acostumbradas y que esperan un servicio ágil.



Por eso es una alternativa que dividieron en dos partes: para quienes ya tienen pensión igual o superior a $1’600.000 es una cuenta que no tiene absolutamente ningún costo y ofrece retiros gratis en más de 2.000 cajeros automáticos (Servibanca y Bancoomeva), transferencias a otros bancos, el uso de la Banca Móvil, de la Oficina Virtual, la exoneración del 4 x 1.000 (de acuerdo con la ley) y una tarjeta débito con cuota de manejo gratis, entre otros innumerables ventajas.



En tanto que para las pensiones con valores inferiores a ese monto, mensualmente se le otorgan retiros ilimitados en cajeros Bancoomeva y uno en la red de cajeros Servibanca. Para las transferencias ACH, advierte la entidad, aplican tarifas vigentes.



Mayor conveniencia



Frente al número de usuarios que pueden beneficiarse con esta cuenta, Theilkuhl señala que “de los que tenemos en casa, entre clientes del banco y asociados a la Cooperativa Coomeva, calculamos que de manera inmediata estamos trabajando en el rango de 26.000 personas; esto sin haber arrancado a prospectar a aquellos que son clientes del banco y que pueden tener su pensión en otra compañía financiera, lo que indica que ese universo es grande, pero el punto de partida son los 26.000”.



Todos ellos, según el Presidente, se van a ver favorecidos en términos de conveniencia, ya que quienes hacen parte de este banco y que hoy están recibiendo su mesada pensional del fondo en otra corporación tienen que hacer doble gestión y traslados de un lado al otro, mientras que con este nuevo producto pueden administrar los recursos entre sus cuentas en Bancoomeva, lo que resulta muy útil.



A esto se le suma la gratuidad, porque seguramente en las otras entidades pueden estar pagando por muchos de los servicios que utilizan. Y, además, acceden a otra cantidad de facilidades como el fortalecimiento de la relación con el banco, que los conozcan más, que les presten dinero y, eventualmente, tener la opción de hacer libranzas o créditos contra las pensiones, lo que se traduce en mejor atención en soluciones y productos.



Ayuda en medio de la virtualidad



Como parte de los distintos beneficios para los clientes, Hans Theilkuhl sostiene que esta entidad, aunque cuenta con una red muy extensa en el país (más de 80 oficinas), entiende que en estos momentos puede ser no viable para las personas mayores trasladarse hasta las sedes del Banco.



Por esa razón, Bancoomeva pone a disposición de ellos dos importantes plataformas: la Banca Móvil, una aplicación de servicio completo a través de teléfonos inteligentes (o smartphones), y la Oficina Virtual, por medio de Internet.



Así, desde cualquier lugar, los clientes pueden tener acceso a estos canales para –sin ningún costo– retirar el dinero de su cuenta pensión, moverla a la de ahorros, hacer giros y usar la tarjeta débito, que está conectada a la cuenta pensión para realizar compras físicas o por comercio electrónico.



“Todo se empaqueta de manera perfecta, dentro de una oferta múltiple, no solo de productos sino de tecnología”, subraya Theilkuhl.



Los interesados en profundizar la información sobre esta nueva cuenta de Bancoomeva se pueden dirigir a cualquiera de sus sucursales en el país y diligenciar la documentación, que es muy sencilla (en tan solo dos pasos).



“Nuestra invitación es a que la gente considere a Bancoomeva como una gran opción por la amplitud de su red. Por esta propuesta de producto que es tan interesante, así como para el fondo de pensiones más grande de Colombia (que cada mes está matriculando cientos de miles de nuevos pensionados), nos agrada ser una alternativa más en esa baraja de posibilidades para pagar la pensión y para poder atenderlos con mucha excelencia y cariño”, puntualiza el presidente de la entidad.