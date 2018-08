Linio, seis años construyendo el comercio electrónico en Latinoamérica

La historia de Linio, la tienda en línea que en seis años de existencia ya tiene presencia en 8 países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela), va muy ligada a la evolución del e-commerce en la región.



En México y Colombia inició esta joven empresa que debió enfrentar los miedos de los consumidores a lo novedoso y desconocido, así como la adopción de un modelo de negocio del que apenas se tenían referencias de otras latitudes, tal y como le sucedió en sus comienzos a las naciones más fuertes del sector, como China y Estados Unidos.

“En esta zona del continente no existía realmente el e-commerce, y menos el de empresa a cliente, el modelo que se acercaba era el que conectaba cliente con cliente –más del estilo de eBay–. Sin embargo, nosotros trajimos un modelo similar al de Amazon, de venta de productos nuevos de compañía a cliente”, explica Luis Eduardo López, Director Regional de Suramérica de Linio.



En ese momento, la principal preocupación de los clientes era saber si la plataforma era segura para utilizar allí su tarjeta de crédito, algo que para Linio se convirtió en una oportunidad interesante, porque a pesar de las dudas, las personas se sentían atraídas por lo que se les presentaba.



Para capturar la oportunidad, la empresa le apostó a poder ofrecer pagos contra entrega. “Este fue un trabajo conjunto con transportadoras tanto en Colombia como en otros países para que desarrollaran un modelo de recolección de dinero en efectivo como pago de la mercancía”, recuerda López.



La iniciativa hizo parte de un proceso de educación y adaptación dado por la falta de confianza y la baja bancarización. Por estas razones, Linio no solo inició a ofrecer pagos en efectivo, sino también la opción de depósito en lugares como Efecty o Baloto e incluso la consignación bancaria.



“Hemos visto una evolución en el consumidor hacia dar por hecho que los principales portales de e-commerce son seguros. En este sentido, la confianza hoy en día ya deja de ser un valor agregado y por eso hay que contar con experiencias diferenciadoras mucho más robustas”, agrega el director regional de Suramérica.

En el caso de Linio, actualmente esas fortalezas se centran en su capacidad para poder proveer un catálogo muy amplio de productos de calidad y entregarlo con mucha velocidad. Para López, la combinación de amplitud, calidad y velocidad resulta de un altísimo valor para el cliente, pero por otro lado muy difícil de replicar por otros jugadores.



Sin duda, los resultados de la mezcla de aspectos tan relevantes para los consumidores se empezaron a evidenciar en las cifras que desde muy temprano registró la compañía. Al inicio, el crecimiento de Linio en cada país era fácilmente del 30 por ciento mes contra mes, lo que les permitía cerrar los años de 4X y 5X, y esa curva siguió acelerada hasta que, por un efecto normal, el ritmo porcentual bajó a medida que la empresa creció en tamaño.



El buen comportamiento también se vio reflejando en el aumento de los empleados directos. En Colombia, por ejemplo, la empresa pasó de tener 10 personas en el 2012 a más de 150 en la actualidad, sin contar todos los empleos que genera de forma indirecta alrededor de la operación.



Lo que vino luego fue plantearse el reto de ser una empresa mediana en los países donde tenía presencia, para así dejar de ser una startup y convertirse en uno de los comercios electrónicos más reconocidos del sector, todo eso combinado con crecimientos que todavía se mantienen en doble dígito, lo que los ha llevado a volverse relevantes en la penetración del retail completo, no solo del e-commerce.

Expertos en tecnología

En estos seis años de operación, Linio ha logrado consolidar muchas categorías pero, indudablemente, una de sus fortalezas es la tecnología. Con la venta de celulares, computadores y televisores, entre otros, el consumidor no siente la misma necesidad de tocar o ver los artículos para saber cómo son y tomar la decisión de compra.



Además, al tratarse de productos de alto valor, la diferencia de precios que se logran en el comercio electrónico se traduce en un incentivo para tomar la decisión de experimentar con este modelo de venta.



A estos factores se le suma la cobertura que ofrece la empresa que, en el caso de Colombia, llega a 1.115 municipios.

Marketplace

La gran mayoría de la venta de esta compañía se hace bajo un modelo de Marketplace que consiste en vincular un grupo de comercios de todos los tamaños y ser el puente entre ellos y el cliente final. En Colombia, por ejemplo, venden más de 2,000 empresas, que van desde las grandes marcas hasta los micro y pequeños negocios. Sin embargo, para que esta vinculación sea posible, a dichas empresas se les exigen unos lineamientos muy claros en cuanto a calidad y velocidad, que garantizan la satisfacción de los clientes.



Así, cumpliendo su sexto aniversario y teniendo la certeza de estar en el lugar correcto, Linio se prepara para seguir asumiendo el reto de mantener las primeras posiciones del e-commerce en los países en los que tiene presencia, de la mano de una constante innovación y de nunca perder de vista la experiencia de los consumidores desde que entran a su página hasta que reciben el producto, incluyendo los procesos de devolución y garantía.



Las promociones por el aniversario se pueden encontrar en: https://www.linio.com.co/cm/aniversario-linio