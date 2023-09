Sus ganglios linfáticos pueden estar emitiendo una señal de alarma que puede pasar desapercibida.



El Linfoma No Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, una parte fundamental de la respuesta inmunitaria, la eliminación de desechos y la regulación del equilibrio de fluidos en el cuerpo humano.

El cuadro clínico de los pacientes de esta enfermedad se caracteriza por las recaídas repentinas y, con cada recaída, la enfermedad se vuelve cada vez más resistente a la quimioterapia. Por ello, es clave detectarlo a tiempo.



Los síntomas más evidentes de esta enfermedad incluyen la inflamación de los ganglios linfáticos, esos pequeños bultos con forma de fríjol que pueden encontrarse en el cuello, en las axilas, la ingle o el abdomen.



Entre otras señales de alarma, el Linfoma No Hodgkin puede causar fiebre (mayor a 38 grados), sudoración nocturna excesiva, pérdida de peso anormal y fatiga crónica.



En Colombia, el Linfoma No Hodgkin es el sexto cáncer más frecuente y, si bien la comunidad médica ha logrado notables avances en diagnóstico y tratamiento, todavía queda un largo camino por recorrer para crear consciencia sobre una enfermedad con más de 15.000 pacientes en el país.



Hoy, en el Día Mundial del Linfoma, todo lo que debería saber sobre el Linfoma No Hodgkin.

Un tipo de cáncer de la sangre

El linfoma es catalogado como un cáncer de la sangre, pues comienza en los glóbulos blancos (llamados linfocitos) que forman parte del sistema linfático.



El sistema linfático, como se indicó anteriormente, ayuda a combatir infecciones y algunas otras enfermedades, además de ayudar a los fluidos a moverse por el cuerpo.



Por tanto, los linfomas pueden expandirse a cualquier parte del cuerpo donde se encuentre tejido linfático : en los adenoides y amígdalas, en el bazo, en el tracto digestivo, en el timo (una glándula bajo la tiroides) o en la médula osea. Es una enfermedad agresiva que crece y se propaga rápidamente.



Existen dos tipos principales de Linfoma No Hodgkin (LNH):

Linfoma Difuso de Células B grandes : es el tipo más común de LNH agresivo.

Linfoma folicular: representa aproximadamente el 5 % de los cánceres hematológicos (relacionados con la sangre) y es el segundo subtipo más frecuente de LNH.

¿Está en riesgo de padecer Linfoma No Hodgkin? Estos son los factores de riesgo de la enfermedad.

Factores de riesgo

Este tipo de cáncer se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores, hombres y de raza blanca .

Así mismo, el riesgo se incrementa si el paciente presenta una de las siguientes afecciones:

Trastorno inmunitario hereditario. Enfermedad autoinmunitaria (como artritis reumatoide o psoriasis). VIH / SIDA. Virus linfotrópico T humano de tipo I o virus de Epstein-Barr. Infección por la bacteria helicobacter pylori.

En la misma línea, el Instituto Nacional del Cáncer, establece que los medicamentos inmunodepresores (como los que se toman después de un trasplante de órgano) son un factor de riesgo del Linfoma No Hodgkin.

El Linfoma No Hodgkin en Colombia

De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, en Colombia aproximadamente 15.296 pacientes sufren algún tipo de Linfoma No Hodgkin. A grandes rasgos, afecta al 4,1 % de la población nacional, según Globocan .



De estos, un 51,6 % son hombres y 48,38 %, mujeres, como se indica en las cifras de la Cuenta de Alto Costo. Además, tiene mayor incidencia en población mayor de 60 años.



Las cifras de la entidad indican que el tiempo de espera promedio hasta la obtención del diagnóstico es de casi 42 días a nivel nacional. En la misma línea, pueden pasar hasta 41 días para el inicio del primer tratamiento.



Y, como lo señala Globocan, el Linfoma No Hodgkin tiene un índice de mortalidad del 3,6 % en el país.

El camino por recorrer

Una primera conclusión es que mejorar los tiempos de espera para el diagnóstico e inicio del tratamiento de los linfomas deber ser una prioridad para las entidades y autoridades de salud.



La Cuenta de Alto Costo señaló, en 2022, que se deben fortalecer las estrategias empleadas para la correcta estadificación (conocer con exactitud el estado del linfoma) y clasificación del riesgo en las personas con este cáncer, para así definir un tratamiento más individualizado.



Tratar al paciente con la terapia correcta, de manera oportuna, es vital para el sistema de salud, porque estudios han demostrado que los pacientes que progresan en su enfermedad son quienes presentan un mayor consumo de recursos de cuidado de la salud en comparación con quienes no progresan . Garantizar la sostenibilidad del sistema de salud es, por tanto, brindarle más oportunidades de supervivencia a estos pacientes.



Todo lo anterior es relevante teniendo en cuenta que un diagnóstico en etapas tempranas puede mejorar los desenlaces en salud para estos pacientes.



Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Linfoma. Una ocasión propicia para reflexionar sobre la necesidad urgente que tiene el país de mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estos linfomas en Colombia.



¡No silencie a sus ganglios linfáticos y escúchelos! Pueden ser una señal de Linfoma No Hodgkin. Informarse a tiempo salva vidas.



