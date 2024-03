Life’s Good: la filosofía con la que LG transforma nuestra relación con la tecnología

En un mundo en el que cada segundo cuenta y cada momento tiene el potencial de convertirse en un recuerdo memorable, la tecnología se ha convertido en una aliada indispensable para mejorar la calidad de nuestra vida cotidiana y ayudar a las personas a resignificar los espacios de su hogar. Una realidad en la que LG Electronics, compañía líder en innovación y soluciones de vida inteligentes, ha definido como propósito demostrar que la vida es buena gracias a las experiencias significativas que podemos tener al interactuar con la tecnología día a día.

Ya sea que queramos preparar una comida con amor para ese alguien especial en nuestras vidas, o disfrutar de un partido de fútbol en vivo con amigos, cada instante es una oportunidad para que la tecnología enriquezca nuestras vidas. En este sentido, las soluciones inteligentes de LG, que abarcan desde electrodomésticos hasta un ecosistema para el hogar conectado, están diseñadas para simplificar las tareas diarias y permitirnos dedicar más tiempo a lo que realmente importa: las personas que amamos y las pasiones que nos mueven.

La visión de LG sobre la vida buena se basa en encontrar la bondad en cada momento, ya sea pequeño o grande. Esta filosofía se refleja en cada producto y servicio que desarrolla la compañía, buscando siempre ofrecer una experiencia que no solo satisfaga las necesidades prácticas de las personas, sino que también inspire alegría y optimismo. “ Life’s Good ”, el lema de LG, es el reflejo de un compromiso con la innovación y las experiencias enriquecidas, todo con el fin de hacer cada momento aún mejor.

En este sentido, la tecnología de LG nos invita a tomar el control de nuestras vidas, a ser dueños de nuestro destino y a buscar lo mejor en cada situación. Con una perspectiva optimista que se siente en las experiencias que son posibles con los productos de la marca, LG no solo promete una vida más cómoda y eficiente, sino que invita a que todos podamos llevar una vida llena de momentos que merecen ser celebrados.

Es así como “ Life´s Good, ” de LG, es la filosofía bajo la cual trabaja día a día la marca para ir más allá de lo obvio y básico de las funciones de producto, entregando experiencias y funciones tecnológicas capaces de crear nuevas realidades que sorprenden de manera positiva al consumidor.

En conclusión, la tecnología puede y, de hecho, hace la vida diaria buena. Nos permite capturar, compartir y disfrutar de la vida al máximo, asegurando que cada día sea una oportunidad para vivir bien y crear un futuro mejor para nuestro planeta. Con LG, cada momento tiene el potencial de ser extraordinario, porque al final, la buena vida es lo que hacemos de ella, Life’s Good.

Conoce lo que nos apasiona de trabajar en LG y la tecnología

Catherin Ospina - Gerente de Marca Corporativa

“Amo trabajar en una marca capaz de crear momentos sorprendentes con cada uno de sus productos para cada consumidor. Me encanta trabajar en tecnología y en LG, no solo porque podemos ver el futuro antes que otras personas, sino también porque ayudamos a construirlo. Me emociona saber que con cada innovación podemos hacer mejor la vida de las personas, ver la cara de sorpresa del consumidor cuando descubre funciones nuevas e innovadoras que no imaginaban existían y ver como a través de la tecnología hacemos más fácil la vida de las personas”.

Fabián Gallego - Brand Specialist Home Appliances

“Me apasiona saber que por medio de nuestro trabajo y nuestros electrodomésticos mejoramos la calidad de vida de los colombianos.

LG no solo ofrece electrodomésticos que cumplen su función, ya sea de lavar o refrigerar, ofrece soluciones que permiten a las familias dedicar su tiempo a lo que realmente importa y no a las tareas de casa. Me genera gran satisfacción saber que puedo influir con mi trabajo en aumentar los momentos memorables de cada familia”.v

Carlos Carvajal - Gerente de Marketing de Producto IT-ID.

“Me motiva trabajar en una empresa que tiene un impacto positivo en la vida de las personas a través de la tecnología. Específicamente desde mi rol creo que la tecnología juega un papel importante en crear igualdad de oportunidades en el trabajo después de la pandemia. Los monitores de LG promueven la comodidad, la accesibilidad, empoderan a los trabajadores y estudiantes a rendir al máximo y alcanzar su máximo potencial. Me enorgullece ser parte de un cambio que contribuye a un mejor entorno laboral y de estudio para todos”.

Laura Victoria Piñeros - Brand Specialist Home Entertainment

“Me encanta trabajar en LG porque podemos mejorar la vida de los colombianos por medio de tecnologías que permiten innovar constantemente. Es genial ver cómo la tecnología ha venido transformando el entretenimiento en casa, desde pantallas transparentes hasta parlantes resistentes a condiciones extremas. LG ofrece experiencias personalizadas que se ajustan a nuestras necesidades, su tecnología está diseñada para hacernos la vida más fácil y divertida”.