Una carrera profesional exitosa, estudiar y viajar por el mundo, casarse y tener hijos son las principales prioridades de las mujeres colombianas. Así lo señala un estudio realizado en 2019 por PlanM junto a Invamer.



Aunque hoy cuentan con mayor autonomía y libertad para decidir cómo y cuándo lograr los objetivos que se propongan para su vida, muchas mujeres deben enfrentarse a brechas y presiones - tanto sociales como laborales - que les dificultan hallar ese balance vida-trabajo.

Como consecuencia de ello, algunas mujeres se ven obligadas a postergar metas como la de ser madres; otras, por su parte, piensan que conformar una familia y dedicarle tiempo les impedirá desenvolverse en la educación superior (obtener un posgrado) o en el mercado laboral (alcanzar cargos ejecutivos o gerenciales), por ejemplo.



Lo cierto es que, sin importar lo diferentes que puedan ser los planes o deseos de cada una, las mujeres deben tener a su alcance información confiable y completa que les permita tomar decisiones informadas sobre su proyecto personal.



Estas y otras discusiones fueron el eje central de las conversaciones suscitadas por PlanM y EL TIEMPO en el marco del foro virtual ‘Ser Mujer Hoy: Empoderamiento y Autonomía’, llevado a cabo el pasado martes 29 de marzo.



Si se perdió este foro virtual, podrá verlo haciendo clic en el siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=T5gTvgNXvSI.

Tres perspectivas de autonomía

El evento contó con la presencia de Adriana Cárdenas, gerente general de Visa; Alejandra Arrieta, human resources generalist en HubSpot; Juliana Tamayo, ginecóloga del Centro de Fertilidad del Tesoro en Medellín (FERTTES), y Vincent Payet, vocero de PlanM, una comunidad auspiciada por Ferring, con testimonios e información científica relacionada con salud femenina, reproducción y bienestar.



Bajo la moderación de Ximena Bedoya, periodista especializada en salud, los invitados conversaron sobre equidad de género, herramientas para alinear sueños personales y profesionales, y la necesidad de que empresas y sociedad, en general, acompañen el proyecto de vida de las mujeres.



En un primer momento, los presentes reflexionaron sobre el “doble rol” que deben desempeñar las mujeres en el ámbito profesional y en el doméstico-familiar, así como el “doble esfuerzo” que implica cumplir con estas responsabilidades.



Al respecto, Adriana Cárdenas, gerente general de Visa, hizo hincapié en los estereotipos que son contraproducentes bajo los cuales se educa tanto a mujeres como hombres desde corta edad: “Es necesario dejar de dar mensajes erróneos como que el hombre debe proveer y la mujer cuidar de la familia, como si fueran temas que no pueden integrarse”.



Luego de contar su experiencia como madre de tres hijas y directiva de una compañía del sector financiero, Adriana manifestó “hoy creo, por mi experiencia, que cuando una persona (mujer u hombre) dice ‘primero la familia’ no significa que el trabajo esté después, porque quien se esfuerza para darle todo a su familia está en capacidad de ser un gran profesional y un gran líder. No se trata de priorizar, sino de balancear”.



Y es que las empresas, como ejes de la vida productiva y el bienestar económico de las personas, tienen un papel fundamental en ese balance que las mujeres deben alcanzar para cumplir con su proyecto de vida.



Como lo señaló Alejandra Arrieta, Human Resources Generalist en HubSpot, “es importante recalcar el rol que tienen las organizaciones en temas como paridad de género en contratación. Además, debe haber un acompañamiento que les permita a las mujeres desarrollar su liderazgo y otras herramientas que les permitan seguir creciendo a nivel profesional, sin olvidar o bajar de la balanza temas personales”.



Para ejemplificar el compromiso que deben tener las empresas con estas cuestiones, Alejandra contó que en HubSpot se brinda la flexibilidad para que las mujeres puedan bloquear su agenda y así estar presentes en los momentos importantes de su familia; igualmente, se brinda una licencia de maternidad y paternidad por más semanas que las establecidas por la Ley; además, ofrecen beneficios para quienes decidan iniciar un tratamiento de congelación de óvulos.



“Además, las parejas del mismo sexo que decidan adoptar tienen derecho a las 18 semanas de licencia por la llegada de un nuevo integrante de la familia”, agregó la líder de Recursos Humanos de HubSpot.



Por su parte, Juliana Tamayo, ginecóloga de FERTTES, destacó que la sociedad está más consciente de la salud reproductiva, se ha entendido que la maternidad no es una obligación ni mucho menos un “contrapeso” para la vida personal o profesional de una mujer.



“Todavía persisten presiones sobre la maternidad, con frases como ‘la está dejando el tren’. Sin embargo, existen alternativas que acercan a las mujeres a ser madres una vez hayan cumplido sus metas profesionales o sientan que es el momento para traer una vida al mundo”, dijo la Dra. Juliana Tamayo.

Por una maternidad libre e informada

Uno de los momentos cruciales del foro virtual ‘Ser Mujer Hoy: Empoderamiento y Autonomía’ ocurrió cuando las panelistas analizaron la relevancia que debería tener la maternidad en un proyecto de vida. De entrada, las invitadas coincidieron en que la salud sexual y reproductiva no solo debe incluir la anticoncepción, sino una planeación para buscar convertirse en madres.



A partir de este postulado, las panelistas hablaron de las opciones (como la congelación de óvulos) para todas aquellas mujeres cuyos planes pasan primero por obtener el éxito profesional.



“Además de la sociedad, el reloj biológico también ejerce presión sobre la maternidad de las mujeres. No es un secreto que la fertilidad se ve afectada con la edad. Sin embargo, ellas deben saber que existen métodos para tener la oportunidad de ser madres, como la criopreservación de óvulos”, aseveró la Dra. Tamayo.



Para la ginecóloga del FERTTES, así como la mayoría de la población colombiana conoce al menos un método de planificación familiar, también debería conocer este tipo de tratamientos de fertilidad.

Una comunidad de conocimiento

El foro virtual convocado por PlanM congregó a mujeres líderes de ámbitos empresariales y médicos en torno a una premisa: la necesidad de impulsar el empoderamiento para que más mujeres puedan tomar decisiones informadas.



Lo anterior entra en sintonía con los objetivos de PlanM, una comunidad que nació hace casi tres años para brindar información completa y veraz sobre la salud reproductiva y la planeación y construcción familiar.



En PlanM, las mujeres pueden obtener información para diseñar su propio proyecto de vida, junto a expertos médicos o a través de experiencias de terceros.



“Somos una comunidad de miles de mujeres que ingresan a nuestra página web (www.planm.com) y encuentran información científica relacionada con salud femenina, reproducción y bienestar. Allí, las mujeres también pueden contar sus experiencias y hacer preguntas, porque sabemos que la mejor forma de no sentirnos solos es conociendo un proyecto de vida similar al nuestro, que nos identifique”, afirmó Vincent Payet, vocero de PlanM.



PlanM también permite conocer más sobre técnicas de reproducción asistida y de planeación de la fertilidad: herramientas que permiten alinear los sueños personales y profesionales y de muchas mujeres.

Bajo ninguna circunstancia la campaña PlanM tiene como fin promocionar y ofrecer los productos y servicios de ferring. La información brindada por PlanM en la página web o en cualquier contenido periodístico no representa una guía de manejo terapéutico o reemplaza la asesoría de un profesional de la salud. Ante cualquier duda, PlanM recomienda consultar con un especialista.





Plan M, Invamer (2019). Estudio cualitativo prioridades de las mujeres.