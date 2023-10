En el diagnóstico de las enfermedades silenciosas, la clave está en saber detectarlas a tiempo, para que así tanto el paciente como el médico actúen ante la aparición de síntomas. Uno de esos cánceres silenciosos es la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), y con esta patología es muy frecuente preguntarse: ¿por qué no se detecta a tiempo?

Precisamente, con el objetivo de generar conciencia sobre dicha enfermedad, sus implicaciones para los pacientes y las barreras que existen en el diagnóstico que hacen que sea detectado de forma tardía, EL TIEMPO Casa Editorial en conjunto con AstraZeneca, desarrolló un espacio denominado ‘Leucemia Linfocítica Crónica: ¿por qué no se detecta a tiempo? Signos de alarma, síntomas y diagnóstico’, en el que expertos conversaron sobre temas relacionados con esta enfermedad.



Para empezar, Humberto Martínez, hematólogo en el Hospital Militar Central, explicó que “para hablar de la Leucemia Linfocítica Crónica hay que hablar de una enfermedad que se origina en la fábrica de la sangre, es decir, la médula ósea. Es una enfermedad que se origina en unas células que normalmente tienen la función de protegernos de infecciones. Sin embargo, cuando adquieren una serie de cambios genéticos, estas células comienzan a proliferar de manera descontrolada, lo que da lugar a esta enfermedad. Aunque suele manifestarse con síntomas característicos, en muchos casos puede presentarse de manera asintomática. Es en estos casos donde enfrentamos dificultades para diagnosticarla o identificarla tempranamente”, agregando que “cuando hay deficiencia de esa inmunidad empiezan a aparecer infecciones, cuando se disminuye la producción de glóbulos rojos aparece esencialmente la anemia y cuando se disminuye el recuento plaquetario pueden producirse sangrados”.



Cuando aparecen síntomas como los mencionados es común que los pacientes deban enfrentarse a diversos problemas al momento de acceder a servicios de salud. Para Yolima Méndez, fundadora y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, durante la fase de diagnóstico la barrera más notoria es la del desconocimiento.



“No es fácil para una persona pensar que síntomas tan inespecíficos, como los que mencionaba el doctor Martínez, puedan relacionarse con malignidad. Esto se debe a que son síntomas que también se presentan en otras enfermedades más frecuentes, lo que hace que muchas veces no se les dé mucha importancia y no se consulte a tiempo. En ocasiones, no se consulta a tiempo y, en otras, cuando acuden al médico, también hay dificultades en la interpretación de los síntomas en el primer nivel de atención”, dijo Méndez.



Ante este panorama, el reto para los profesionales de la salud está en encontrar una solución que evite el diagnóstico tardío. Para el doctor Martínez, esto implica un compromiso por parte de quienes se dedican al cuidado primario.



"Esto sucede en todas las enfermedades hematológicas y es principalmente debido al desconocimiento. Estos síntomas son comunes en otras enfermedades, y dado que esta leucemia es frecuente en personas mayores, la sintomatología puede asemejarse a condiciones comunes en el adulto mayor. Es crucial lograr una correcta identificación por parte de nuestros colegas del cuidado primario con respecto a estos síntomas. Esto hará necesario que se permita una derivación a los médicos internistas y, a partir de ahí, una solicitud de valoraciones por parte de nosotros, evitando así barreras en el diagnóstico", analizó.





Por su parte, Diana Hernández, directora médica de AstraZeneca, señaló que “esta es una oportunidad para seguir reforzando la educación médica continua y la concienciación sobre esta patología para todos los actores del ecosistema del sistema de salud. No solo se trata de sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico oportuno, sino también de asegurar una referencia a tiempo. Dentro de los esfuerzos de educación es crucial enfocarse en los médicos de atención primaria, médicos generales, médicos internistas y médicos familiares, ya que son la puerta de entrada para identificar de manera oportuna las alteraciones en el recuento de linfocitos en un hemograma. Actualmente, este examen de laboratorio es económico y ampliamente disponible. De esta manera, los pacientes pueden ser remitidos tempranamente para una valoración especializada y recibir un seguimiento oportuno que permita obtener los mejores resultados en cada una de las intervenciones que se realicen".

Un trabajo por el bienestar de los colombianos

En línea con lo anterior, trabajar en conjunto facilita enfrentar los desafíos en materia de salud y ayudar a los pacientes a obtener una mejor calidad de vida. Desde la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma realizan un esfuerzo constante al hablar de este tipo de cáncer que no es igual de conocido a otros que se presentan con mayor probabilidad en los adultos mayores. En ese sentido, la fundadora y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma expuso que “desde la Fundación tenemos una campaña que se llama ‘Lo que corre por mis venas’. En la medida en que aumentemos la conciencia en la población general sobre la existencia de estas enfermedades, signos y síntomas de alarma, asimismo vamos a poder contribuir a que las personas pongan más atención en esos cambios de salud”.



Por otro lado, desde AstraZeneca también han apoyado el tema del tratamiento oncológico en el país, con el objetivo de erradicar el cáncer como causa de muerte.



“Lideramos la organización de equipos multidisciplinarios a nivel nacional a través de un proyecto que tiene como objetivo la optimización del manejo del paciente con Leucemia Linfocítica Crónica. Queremos reunir a un comité de expertos de diversas áreas relacionadas con el abordaje de estos pacientes, para que nos aporten su visión sobre la heterogeneidad de esta patología y ayuden en la toma de decisiones terapéuticas. En la actualidad, el 70% de los pacientes con Leucemia Linfocítica Crónica presentan comorbilidades y factores de riesgo”, mencionó Hernández.

Calidad de vida al alcance de los pacientes

Otro punto que trataron los expertos fue el de la calidad de vida y el apoyo de las familias hacia el paciente, aspectos relevantes a la hora de enfrentar una enfermedad. Para el doctor Martínez es importante saber transmitir la información de manera adecuada.



“Existen estrategias para comunicar estas malas noticias a las familias, el impacto siempre es negativo. La gran mayoría de las veces la red de apoyo de las familias de los pacientes es bastante buena y el entendimiento de la enfermedad es bueno. Así las cosas, el reto más grande que tenemos como médicos es transmitir correctamente la información y establecer aquellas características de la enfermedad que resaltan dentro de las cosas buenas que se pueden manifestar, es decir, que es una enfermedad controlable, que responde muy bien a los tratamientos y que es importante que la familia entienda cómo va a incidir dentro de la adherencia de los tratamientos”, expuso.



A la opinión del hematólogo en el Hospital Militar Central, se unió la de la fundadora y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, al decir que “la primera recomendación para los pacientes es buscar ayuda. A veces los pacientes se sienten abrumados, pero no encuentran con quién compartir esas emociones e incertidumbre que se maneja cuando se recibe un diagnóstico tan inesperado. Existen redes de apoyo disponibles y estamos dispuestos a escuchar a los pacientes y brindarles ese apoyo emocional”, aclaró Méndez.



Por último, la directora médica de AstraZeneca enfatizó en la innovación oncológica que esta empresa ha venido realizando.



“Me siento muy orgullosa de compartir que Colombia, a través de AstraZeneca, hace parte de una red catalizadora de innovación que conecta más de 20 hubs de innovación a nivel mundial y que hoy per se nos permite forjar alianzas y asociaciones para mejorar la salud de la población y los resultados de los pacientes. Si bien es cierto, actualmente nuestro país necesita un ecosistema vibrante y activos para resolver desafíos como estos de la identificación temprana y el tratamiento oportuno, el objetivo es saber que crear un futuro mejor es posible si trabajamos en alianzas”, concluyó Hernández.