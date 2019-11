Lesiones deportivas: lo que tiene que saber

El no contar con una buena condición física, la falta de ejercicios de calentamiento o de estiramiento antes de realizar la actividad, levantar un peso mayor al debido y entrenar de manera excesiva, entre otros motivos, pueden causar lesiones en quienes practican algún deporte, de manera competitiva o recreacional.

Asimismo, afirma el médico deportólogo Wilson Cortés, no usar el equipo de protección adecuado, utilizar la técnica incorrecta para realizar un deporte, la sobrecarga muscular, el tener una alimentación inadecuada e, incluso, sufrir caídas puede desencadenar lesiones deportivas.



Ese fue el caso de Andrés Ruiz, administrador de empresas y jugador de fútbol recreativo quien, durante un partido con su grupo de amigos, sufrió una caída que lastimó su rodilla izquierda, la cual, no solo le impidió volver a realizar esta práctica deportiva, sino que lo obligó a someterse a una artroscopia de rodilla, cirugía que, según la Sociedad Ortopédica Americana para la Medicina del Deporte, se realiza más de cuatro millones de veces en todo el mundo cada año.



Como parte de su proceso de recuperación, el cual tardó dos meses, tiempo durante el cual el paciente debía guardar reposo en cama, lo que le implicaba no caminar, ni realizar ningún tipo de actividad física, el médico tratante le recomendó, además de un completo tratamiento y terapias físicas, consumir un suplemento alimenticio que le ayudara a recuperar la fuerza en su pierna izquierda y a reconstruir la masa muscular perdida durante el tiempo de reposo.



Y es que, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el tratamiento tras una lesión suele comenzar con el método RICE, por sus siglas en inglés (reposo, hielo, compresión y elevación) para aliviar el dolor, reducir la inflamación y acelerar la curación; y, dependiendo de la gravedad de la lesión, incluir otros tratamientos con analgésicos, inmovilización del área lesionada, rehabilitación y, algunas veces, cirugía, como en el caso mencionado anteriormente.



¿Cómo prevenir las lesiones deportivas?



De acuerdo con el deportólogo Wilson Cortés, a menos que sean producto de un accidente, las lesiones deportivas se pueden prevenir con facilidad. Algunos consejos para evitar este tipo de dolencias son:



- Evitar doblar las rodillas más allá del punto medio al agacharse



- Al realizar ejercicios con saltos, doblar las rodillas al aterrizar para amortiguar el impacto



- Realizar ejercicios de calentamiento y estiramientos antes de practicar cualquier deporte



- No someter el cuerpo a sobrecarga muscular



- Usar calzado apropiado, que provea estabilidad y que absorba el impacto



¿Cómo debe ser la alimentación durante la recuperación?



Desde el punto de vista nutricional, los expertos recalcan la importancia de establecer los requerimientos de los distintos nutrientes para lograr un balance energético óptimo, con el fin de mantener la masa muscular y evitar que aumente la masa grasa.



“La cantidad de calorías que debe consumir un deportista depende de los requerimientos previos. A rasgos generales se recomiendan menos de 2.5 gramos de hidratos de carbono por kilogramos de peso al día; entre 2 y 2.5 gramos de proteínas por kilogramos de peso al día y entre 1 y 1.5 gramos de grasas por kilogramos de peso diarios”, indica Natalia Ordóñez, nutricionista de la Pontificia Universidad Javeriana.