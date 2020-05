A medida que la situación del COVID-19 continúa evolucionando, las dudas de los pacientes se incrementan. ¿Es seguro usar los lentes de contacto? ¿Cómo afecta el COVID-19 el uso de los lentes? ¿Y si uso gafas qué puede pasar?



Cuando se trata del uso de lentes de contacto, la Asociación Americana de Optometría (AOA), sostiene que los lentes de contacto son un dispositivo de salud visual seguro y eficaz, que permite la corrección de la visión para millones de personas alrededor del mundo. Por ello, y para cuidarse durante esta crisis sanitaria, existe un equipo de expertos que da algunas recomendaciones, para el uso de lentes de contacto en tiempos de COVID-19.

Hasta la fecha, no hay evidencias de que las personas sanas, deban evitar el uso de lentes de contacto, o que los usuarios de lentes de contacto, se encuentren en mayor riesgo de contraer una infección por coronavirus, en comparación con quienes usan gafas o anteojos. Asimismo, no hay prueba que sugiera una correlación entre el uso de lentes de contacto, y la propagación del COVID-19, o una infección por coronavirus relacionada con el uso de lentes de contacto.

Consejos de Lentesplus.com para el uso y cuidado de los lentes de contacto

1. Los lentes de contacto en sí, no son transmisores del COVID-19

Es de gran importancia que los usuarios de lentes de contacto, practiquen siempre una buena higiene al manipular los lentes. Tal como se sabe, estas personas, mantienen un contacto directo con la cara y los ojos, al insertar y quitar los lentes, al igual que como ocurre con el uso continuo de las gafas.

Tocar la cara, puede propagar gérmenes, por lo que una rutina de limpieza meticulosa, se convierte en un requisito vital para evitar el contagio.

2. Lavado adecuado de las manos

Cuando se utilizan los lentes de contacto o gafas, se deben lavar las manos cuidadosamente y a fondo con agua y jabón, durante al menos 20 segundos, seguido de secarlas con toallas de papel, no utilizadas. Esto debe ocurrir antes de cada inserción, y retiro de los lentes de contacto. Si el agua y el jabón no están disponibles fácilmente, se puede usar un desinfectante de manos, que contenga al menos 60 por ciento de alcohol. Lo ideal es evitar tocarse la cara, incluidos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

3. Desinfectar los lentes de contacto

Quienes utilicen lentes de contacto, deben deshacerse de sus lentes desechables de uso diario cada noche, o desinfectar regularmente sus lentes de contacto mensuales, y de dos semanas, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y del profesional en la salud visual.

4. Suspender el uso de lentes de contacto si se está enfermo

De acuerdo con las recomendaciones, aquellos que se sienten enfermos o con síntomas similares a la gripe, deben dejar de usar lentes de contacto. Las personas sanas, pueden seguir usando y cuidando sus lentes de contacto, según lo prescrito por su profesional en la salud visual.

5. Las gafas o anteojos no han demostrado ofrecer protección

No hay evidencia científica de que el uso de gafas o anteojos, proporcione protección contra el COVID-19 u otras transmisiones virales. Aunque el riesgo de contagio por esta vía es mínimo, se aconseja limpiarlas después de haber estado expuesto a las secreciones respiratorias de otras personas, o haberlas tocado luego de palpar superficies expuestas.



Pero así las cosas, ¿cómo se deben limpiar? Para hacerlo, es importante tener en cuenta lo siguiente:



- Si es posible, se debe utilizar spray especializado para la limpieza de las gafas o anteojos. Si no es posible, se puede hacer uso de agua y jabón.

- Hay que lavarse las manos previamente con agua y jabón.

- Se deben remojar las gafas o anteojos en agua tibia, y aplicarles una pequeña dosis de jabón neutro en cada lente y en el armazón.

- No hay que limpiar las gafas o anteojos con alcohol, acetona o productos disolventes, ya que dañan la montura, y deterioran la superficie de los lentes.

- Durante un minuto, se deben frotar suavemente ambos lados de los lentes, y todas las partes del armazón. Finalmente, hay que enjuagar las gafas o anteojos con agua para eliminar los residuos.

- Para secar las gafas o anteojos, se aconseja usar un paño limpio de algodón sin pelusas o pañuelos de papel, parte por parte (armazón, lentes, bisagras). Al terminar, hay que lavarse nuevamente las manos.