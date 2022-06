De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas, que puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico (1).

En medio de ese contexto, dentro de las proteínas de la leche hay una que se encuentra en una mínima concentración: el Glicomacropéptido de Caseína (GMP). Pero, por otro lado, existe un líquido llamado “lactosuero”, el cual, a diferencia de la leche, contiene una gran concentración de GMP.



El lactosuero no es leche, es un líquido de color blancuzco verdoso que sobra de la coagulación de la leche en la fabricación del queso, y que contiene altísimas concentraciones de GMP. Hoy en Colombia, ese lactosuero se usa para adulterar la leche en cualquier etapa de la cadena productiva y vendérsela al consumidor como si fuera leche pura a precios muy bajos.

Los niños tienen derecho a consumir leche sin adulteración

Si bien en el país existe el decreto 616 de 2006 que prohíbe “la adición de lactosueros a la leche en todas las etapas de la cadena productiva” y "la comercialización en el territorio nacional de productos destinados al consumo humano con la denominación "leche", cuando presenten modificaciones en su composición natural, tales como: ingredientes, aditivos o cualquier otra sustancia no autorizada por la normatividad colombiana vigente para leches y sus tipos", son varias las empresas que aún, al haber sido demandadas, continúan engañando al consumidor y, en especial a los niños, al ofrecerles en el mercado leche adulterada con lactosuero.



En línea con lo anterior, aunque la leche adulterada con lactosuero no es una bebida que enferme a los más pequeños de la casa, no los nutre de la misma manera que si consumieran una leche cien por ciento pura. Además, en caso de que quien la consuma sea una madre gestante o lactante, esta tampoco recibirá la alimentación que necesita.

¿Cómo resolver este asunto?

Como se mencionó anteriormente, el territorio nacional cuenta con un decreto que prohíbe la adulteración de la leche con lactosuero, sin embargo, urge trabajar por detectar este fraude. Hoy el país tiene las metodologías para detectar la adulteración por medio de la cantidad de GMP, ya que es una proteína que en la leche se encuentra de manera natural en poca cantidad, pero en el lactosuero en un gran porcentaje. En ese sentido, es clave definir una línea base de GMP que determine cuál es el valor máximo que puede contener la leche de manera natural, de tal forma que, cualquier valor que esté por encima sea considerado como adulteración.



Con dicha perspectiva, vale la pena aclarar que desde hace cuatro años el INVIMA viene realizando una serie de estudios para definir la línea base de GMP que pueda ser reglamentada y un mecanismo de sanción para quienes continúen adulterándola.

Conozca el panorama de la leche adulterada en el país

Con el objetivo de visibilizar las irregularidades de las que son víctimas los niños al ofrecerles leche adulterada con lactosuero, se hará un reconocimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por sus acciones y un llamado a otras autoridades competentes para que se sancione la práctica de la leche adulterada con lactosuero en Colombia, el próximo 8 de junio a las 10:00 a. m. en el foro virtual ‘Leche vs. lactosuero: el gran desafío para Colombia’ a través de eltiempo.com.



Hoy la invitación es a que se conecte y conozca las consecuencias de adulterar la leche, las acciones del Gobierno Nacional frente al tema, y los retos y oportunidades para el control de la calidad de la leche en el país, entre otros aspectos.

