Le estamos cumpliendo a Colombia con más seguridad.

El mismo 17 de diciembre de 2018, cuando asumió con orgullo el cargo de Director General de la Policía Nacional, el Mayor General Oscar Atehortua Duque, era informado de que el Gaula había liberado en la Costa Atlántica a la ciudadana Melisa Martha Martínez García, sobrina del inmortal premio nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, quien sufrió los horrores de 115 días de secuestro y por eso, este rescate prevalece intacto en su memoria como una de las mejores noticias con las que inicio su gestión, gracias al trabajo articulado y a la inteligencia estratégica, que ha traído los éxitos que necesita Colombia en materia de convivencia y seguridad ciudadana.

Sin embargo, un mes después también tendría que atender con la mayor dignidad y entereza el cobarde ataque a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, mientras sentía cómo se le arrugaba el corazón con las familias que perdieron 22 hijos y con su país que volvía a recordar con un estallido atroz, épocas de violencia que nunca más se pueden volver a repetir, según sus propias palabras. En tributo al servicio a la Patria, han ofrendado su vida 47 policías.



Desde entonces ha completado 100 días en uno de los cargos más estratégicos del país y respetados por la comunidad internacional, al mando de una institución centenaria, integrada por más de 170.000 hombres y mujeres valientes, héroes al servicio de la ciudadanía, día y noche, quienes arriesgan su vida y sacrifican más que el tiempo con su familia, al asumir profesionalmente riesgos con sabiduría para llevar bienestar, convivencia y seguridad a todos los colombianos.



“El ataque a nuestra alma mater nos ha demostrado el amor y el reconocimiento que el país le profesa a la institución y al tiempo confirma el renacer de una Policía Nacional que tiene una inmensa capacidad de resiliencia para sobreponernos al dolor, seguir trabajando y mostrar que poseemos el temple necesario para seguir avanzando”, asegura el General Atehortua, añadiendo que cada vez que recuerdan a sus héroes, confirman su compromiso con ellos, sus familias, la sociedad y la Patria.



Resultado del Plan Estratégico Institucional (2019 – 2022): “Colombia Bicentenaria, seguridad con legalidad”, concebido a partir de un modelo prospectivo y sistémico de trabajo, avalado por la Junta de Generales y proyectado al año 2030, ya se empiezan a ver en corto tiempo, logros evidentes en temas como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la consolidación de la Red de Participación Cívica y la cooperación internacional contra el narcotráfico, entre otros temas determinantes de la agenda de convivencia y seguridad ciudadana.



Construyendo seguridad

“Desde el Director General hasta el patrullero recién egresado de las Escuelas de Policía, sabemos que los grandes cambios empiezan con pequeñas obras como el saludo a nuestros semejantes. Es un ingrediente básico de civismo, que trae implícita la confianza y la cercanía entre el policía y los ciudadanos”, confirma el General Oscar Atehortua, Director de la Policía Nacional, dedicado a predicar el respeto como fundamento para lograr que el policía sea el amigo y el servidor público más cercano a todos los ciudadanos de bien.



Además, está comprometido con una política integral de transparencia para demostrar que es la única formar de blindar la credibilidad y la legitimidad institucional. “Todos me conocen como un oficial sensible a las realidades de mis hombres y mujeres policías, pero absolutamente severo con quien se separa de las normas institucionales, las virtudes y la moralidad. Quien las abandona en su ejercicio diario, deberá apartarse de la institución de inmediato”, afirma.



Gestión operacional e impacto en la seguridad

• Se salvaron 209 vidas en Colombia.

• El 51% de los municipios del país registraron cero homicidios (545).

• Reducción del 21% en lesiones personales (8.791 casos menos).

• 334.769 ciudadanos se sumaron a la Red de Participación Cívica.

• Disminuyó el hurto a residencias en 2.943 casos y se capturaron 686 delincuentes.

• Reducción del 67,2% de hurtos a entidades financieras.



Disrupción del crimen organizado

“El policía trabaja para garantizar que todos puedan vivir sus vidas con normalidad”, confirma el Director de la institución, Mayor General Oscar Atehortua Duque y luego recalca que una de las capacidades más grandes de la Policía está en su inteligencia. La caída de alias “Guacho” y “Rodrigo Cadete”, constituyen grandes golpes al crimen y al delito, demostrando capacidades holísticas e innovadoras de análisis, investigación y coordinación interinstitucional con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, para desarticular actores y estructuras delincuenciales y generar modelos de intervención territorial diferenciales.



Para el General “como resultado del Plan Choque “más cerca al ciudadano Fase II y con la puesta en operación de su Fase III “Construyendo Seguridad”, se están mitigando las amenazas cotidianas gracias a un enfoque multidimensional que asume las expectativas de la ciudadanía para confrontar con contundencia los delitos contra el patrimonio, la integridad, la libertad y la condición sexual, marcando un derrotero para alcanzar una seguridad sostenible en el país. No en vano, un policía que atiende oportunamente el clamor ciudadano, que es diligente en sus actuaciones administrativas, y que hace prevalecer los derechos humanos, es garantía de presencia y cumplimiento”.



100 días de resultados a favor de la vida y el progreso nacional

• Fue creado el Comando Antiextorsión de la Dirección de Antisecuestro.

• 648 capturados por extorsión.

• El secuestro registro una reducción del 24%.

• El delito de extorsión bajó 1%.

• 12 colombianos fueron liberados de las garras del secuestro.

• Se efectuaron 47 capturas por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.

• Se lanzaron 65 operaciones contra estructuras del ELN en este periodo. Fueron capturados 34 integrantes y decomisados 129 kilos de explosivos.

• Contra los grupos armados organizados residuales, se ejecutaron 55 operaciones y 44 integrantes de estas estructuras fueron capturados.

• En contra del clan del Golfo, se ejecutaron 54 actividades operacionales, con 153 integrantes capturados entres estos 17 cabecillas.



La Red de Participación Cívica

Es vital para el Gobierno y la Policía Nacional organizarla y consolidarla, estableciendo un triunvirato indisoluble entre ciudadanos de bien, autoridades político-administrativas y Policía, con el fin de incrementar la denuncia ciudadana y erradicar las zonas de miedo en ámbitos urbanos y rurales. Quien desee vincularse a la Red puede hacerlo a través de las estaciones de Policía, enviando mensajes vía correo electrónico o whatsapp, acudiendo a los CAI o al policía más cercano, para manifestarle su intención de contribuir en temas de convivencia y seguridad. “Confíen en nosotros y obtendrán una respuesta oportuna”, es el mensaje del Director General de la Policía.



Actualmente más de 334 mil colombianos integran la Red, desde grandes industriales, ganaderos y comerciantes, hasta vecinos de comunidades rurales, taxistas, tenderos, domiciliarios, que son los ojos y oídos de la Policía Nacional para aumentar sus capacidades y su despliegue operativo de manera estratégica y focalizada.



Lucha contra el narcotráfico

La Policía Nacional trabaja combatiendo todos los eslabones de esta cadena, desde la consecución y comercialización de insumos y precursores químicos, los cultivos ilícitos, los grandes y pequeños laboratorios de procesamiento, la incautación de cocaína y marihuana, el transporte y envío de drogas a través de aeropuertos, mares y ríos o incluso, antes de llegar a su destino, hasta el desmantelamiento de las organizaciones, la extinción de dominio y la captura de activos, para que pierdan todo lo que han recogido a lo largo de su accionar criminal.



“También trabajamos en contra del consumo doméstico de drogas que ha ido en aumento en Colombia, y apoyamos la prevención con grupos de capacitación que van a los colegios para demostrar los efectos nefastos del consumo; desmantelando a la par, las organizaciones que corrompen a nuestras generaciones más jóvenes”, comenta el alto oficial.



Un trabajo incansable

• Fueron fortalecidos los grupos móviles para la lucha contra el narcotráfico.

• Desde el día que el General Atehortua asumió el cargo, se han erradicado 8.620 hectáreas de cultivos ilícitos.

• 46 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron incautadas. De marihuana se incautaron 83,6 toneladas.

• Se destruyeron 356 laboratorios para el procesamiento de drogas ilícitas.